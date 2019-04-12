Президент Судана ушел в отставку после военного переворота - СМИ

Хартум. 11 апреля. Kazakhstan Today - Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку со своего поста после совершенного в стране военного переворота. В настоящий момент ведутся консультации о формировании переходного совета, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает со ссылкой на источники в правительстве агентство Reuters, министр производства и экономических ресурсов штата Северный Дарфур Маджуб Хусейн заявил телеканалу Al-Hadath о "ведении консультаций о формировании военного совета, который возьмет власть после того, как президент аль-Башир подал в отставку".

Ранее новостной портал Baj News сообщил, что Военный совет Судана под руководством первого вице-президента, министра обороны Авада бен Ауфа готовится взять власть в стране сроком на год, пишет ТАСС

По не подтвержденной официально информации, группа военных совершила переворот, отстранив президента Омара аль-Башира от власти. О местонахождении самого Омара аль-Башира пока точных сведений нет. По одним данным, он заключен под домашний арест военными, по другим - покинул страну.

С утра ожидается "важное заявление" армии, однако оно пока задерживается, и, по некоторым сведениям, причина того - неопределенность в том, кто возглавит переходный совет в стране.

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