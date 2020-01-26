Нур-Султан. 25 января. Kazakhstan Today – На востоке Турции произошло мощное землетрясение, передает Kazakhstan Today.

Число погибших в результате землетрясения в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг возросло до 20 человек, 1015 получили ранения, пишет РИА Новости

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что следит за ситуацией. Он заверил, что учреждения принимают все необходимые меры для преодоления последствий землетрясения.

В районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 провинций. В зону землетрясения доставлено 1689 палаток, 1656 кроватей и 9200 одеял. Сотовые операторы объявили о бесплатных услугах связи в Элязыге и Малатье.

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