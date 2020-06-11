Презентована Белая книга о мерах Китая по противостоянию эпидемии коронавируса

Алматы. 10 июня. Kazakhstan Today - Пресс-канцелярия Госсовета КНР провела презентацию Белой книги "Меры Китая по противостоянию коронавирусной эпидемии", передает Kazakhstan Today.

На презентации было отмечено, что в основной текст Белой книги входят четыре раздела, посвященные перипетиям борьбы с коронавирусной инфекцией в Китае, эффективным мерам Китая по контролю и сдерживанию коронавирусной инфекции, а также лечению зараженных", - сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное" .

Кроме того, в Белой книге рассказывается о том, какие трудности пережил китайский народ во время эпидемии, говорится о единении и сплоченности народа, уверенности и усилиях во время противостояния эпидемии. Также в Белой книге подчеркивается важное значение формирования глобального сообщества единой системы здравоохранения всего человечества.

Новая коронавирусная инфекция представляет собой пандемию, которая распространилась по всему миру, став самым серьезным испытанием и вызовом глобального характера. Вирус поставил под угрозу безопасность жизни и здоровья всего человечества", - говорится в книге.

Отмечается, что на основе принципа "безопасность жизни и здоровья людей - прежде всего" в Китае были приняты самые полные и серьезные противоэпидемические меры, что способствовало эффективному сдерживанию распространения коронавирусной инфекции.

Единые надежды и мечты народов всего мира, поддержка концепции глобального сообщества единой судьбы, общие цели и единое стремление вперед непременно помогут преодолеть все трудности и вызовы, создав более прекрасный и процветающий мир", - заключают авторы Белой книги.

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