ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

Москва. 27 июля. Kazakhstan Today - Федеральная служба безопасности РФ совместно с МВД и Следственным комитетом пресекла деятельность члена террористической организации, планировавшего совершение теракта в одном из мест массового скопления людей в Москве, передает Kazakhstan Today.

В ходе работы сотрудниками спецслужб и правоохранительных органов в районе заброшенных гаражей, расположенных в Химки, был выявлен подозрительный неустановленный мужчина, который при попытке задержания и проверки открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического огнестрельного оружия. В результате ответных действий преступник получил ранения, не совместимые с жизнью", - сообщили в ФСБ России.

По информации ведомства, при осмотре места происшествия у неизвестного обнаружены автомат АК-74у, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-l и граната РГД.

При проведении дальнейших следственных действий установлено, что неизвестным преступником является гражданин одной из стран Центральной Азии, проживавший в Москве в арендованной квартире.

При проведении обыска в арендованной преступником квартире следственными органами обнаружены вещественные доказательства того, что уничтоженный бандит был связан с эмиссарами международной террористической организации в Сирии и готовил массовый расстрел граждан. В настоящее время ведется розыск возможных соучастников террориста", - проинформировали в ФСБ.

Кроме того, в Подмосковье был задержан брат убитого бандита, который через своих знакомых несколько дней разыскивал родственника, чтобы не допустить его выезд в Сирию для участия в террористической организации.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства