На юге Китая возле отеля произошел взрыв

Как сообщило Центральное телевидение Китая, по меньшей мере три человека получили травмы, пишет ТАСС.
Инцидент произошел около 09.00 по местному времени (04.00 мск) в городском районе Доумэнь. По данным телеканала, два человека получили легкие травмы, один - ожоги. Они доставлены в медицинские учреждения. Причиной ЧП стал взрыв газа.
Взрывом были повреждены расположенные поблизости жилые дома, торговые лавки и магазины. Как указывается в репортаже телеканала, по состоянию на 10.00 (05.00 мск) пожарным удалось ликвидировать открытое горение. На месте работают 11 пожарных расчетов, ведется поисково-спасательная операция. Подробности случившегося выясняются.
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