На юге Китая возле отеля произошел взрыв

Пекин. 11 сентября. Kazakhstan Today - Мощный взрыв прогремел в пятницу возле гостиницы, расположенной в южном китайском городе Чжухай (провинция Гуандун), передает Kazakhstan Today.

Как сообщило Центральное телевидение Китая, по меньшей мере три человека получили травмы, пишет ТАСС

Инцидент произошел около 09.00 по местному времени (04.00 мск) в городском районе Доумэнь. По данным телеканала, два человека получили легкие травмы, один - ожоги. Они доставлены в медицинские учреждения. Причиной ЧП стал взрыв газа.

Взрывом были повреждены расположенные поблизости жилые дома, торговые лавки и магазины. Как указывается в репортаже телеканала, по состоянию на 10.00 (05.00 мск) пожарным удалось ликвидировать открытое горение. На месте работают 11 пожарных расчетов, ведется поисково-спасательная операция. Подробности случившегося выясняются.





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