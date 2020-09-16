В Кыргызстане сошел огромный оползень

Сайт правительства КР

Бишкек. 15 сентября. Kazakhstan Today - В Кыргызстане на 37-м километре автодороги Дыйкан -Кара-Кече в Нарынской области сошел огромный оползень, передает Kazakhstan Today.

На автодороге Дыйкан -Кара-Кече произошел оползень одной из частей горы Кара-Кече", - сообщает пресс-служба правительства Кыргызской Республики.

Как рассказали в ведомстве, оползень перекрыл русло реки Кара-Кече, разрушил линии электропередач и заблокировал дорогу на этом участке.

По решению комиссии по гражданской защите Джумгальского района Нарынской области дорога временно закрыта в связи с опасностью проезда этого участка. На месте работает комиссия по гражданской обороне.

По информации Министерства чрезвычайных ситуаций, объём сошедшей земляной массы с камнями составляет порядка 900 тыс. квадратных метров.

Пострадавших нет. Указанный участок дороги огорожен. Проведены разъяснительные работы среди работников предприятия Кара-Кече и перевозчиков угольных предприятий", - добавили в пресс-службе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства