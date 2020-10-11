Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Карабахе

Москва. 10 октября. Kazakhstan Today - Армения и Азербайджан по итогам переговоров в Москве достигли договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с главами МИД двух стран, передает Kazakhstan Today.

В совместном заявлении министров говорится, что режим перемирия вступает в силу с 12 часов 00 минут 10 октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Красного Креста. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно, сообщает РИА "Новости"

При посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ Азербайджан и Армения также договорились приступить к "субстантивным переговорам" с целью скорейшего достижения мирного урегулирования конфликта.

Переговоры главы МИД Армении, Азербайджана и России Зограба Мнацаканяна, Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова начались в пятницу в Москве и закончились в ночь на субботу. Они продлились более десяти часов.

Мнацаканян и Байрамов прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента России Владимира Путина.

Глава международного комитета Совета федерации Константин Косачев, комментируя договоренности, отметил, что, благодаря им, "разорван замкнутый круг взаимного насилия".

Он добавил, что президент России Владимир Путин в "полном объеме" проявил свою политическую волю, а Сергей Лавров ее реализовал. Сенатор также выразил благодарность Баку и Еревану за участие во встрече в Москве.

Бывший спецпредставитель США по урегулированию конфликтов в Евразии Кэри Кавано, в свою очередь, выразил мнение, что московские договоренности о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном станут первым шагом на пути к долгому перемирию в Карабахе. Он назвал прекращение огня "очень воодушевляющим шагом".

Конфликт в Карабахе берет свое начало в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В 1992-1994 годах противостояние вылилось в открытый вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном, получившими независимость после развала Советского Союза, по итогам которого Баку лишился контроля над автономией и еще семью районами республики. С тех пор конфликт пытаются урегулировать с помощью переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.

В очередной раз ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на самопровозглашенную республику.

Лидеры России, США и Франции призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения и немедленно сесть за стол переговоров. Турция пообещала Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку.

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