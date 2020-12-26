В США полицейский убил безоружного темнокожего мужчину

Огайо. 25 декабря. Kazakhstan Today - Сотрудник полиции города Колумбус в штате Огайо США застрелил темнокожего мужчину, который был безоружен, передает Kazakhstan Today.

Полицейский по имени Адам Кой прибыл на место происшествия после звонка одного из соседей. Звонивший пожаловался на шум от работы двигателя автомобиля, сообщает РБК

Когда Кой прибыл по указанному адресу, он обнаружил, что вход в один из гаражей открыт. На кадрах, снятых нагрудной камерой, видно, что оттуда к нему вышел темнокожий мужчина. В левой руке у него был телефон, правая оставалась вне поля зрения полицейского. После этого Кой отбежал на несколько метров и выстрелил. От полученного ранения мужчина скончался.

По данным CNN, погибшего звали Андре Морис Хилл.

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