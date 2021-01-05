Суд в Лондоне отказался экстрадировать Джулиана Ассанжа в США

Лондон. 4 января. Kazakhstan Today - Суд в Лондоне отказался экстрадировать в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, передает Kazakhstan Today.

Основная причина, по которой суд принял такое решение, - это состояние психического здоровья Ассанжа. Лондонский судья пришел к выводу, что риск самоубийства слишком велик. Как посчитал суд, пребывание в американской тюрьме сейчас, когда представители разведки относятся к Ассанжу враждебно, может усугубить его состояние, пишет Русская служба Би-би-си

Защита Ассанжа ранее вызывала в суд экспертов по психиатрии, которые зафиксировали высокий риск суицида, диагностировали у основателя WikiLeaks депрессивное расстройство и аутизм.

Несмотря на то, что суд завершился, это решение вряд ли будет окончательным - изначально было понятно, что, какая бы сторона ни выиграла процесс, другая подаст апелляцию. Обе стороны в стремлении добиться нужного им решения могут дойти до британского Верховного суда или до Европейского суда по правам человека.

Судебное решение не означает, что вина Ассанжа не доказана. В обязанности лондонского суда не входил этот вопрос: если экстрадиция все-таки состоится, виновен Ассанж или невиновен в инкриминируемых ему преступлениях, будет решать суд в США.

Для адвокатов, представляющих американские интересы в Лондоне, достаточно было, чтобы у судьи возникли обоснованные подозрения в том, что основатель WikiLeaks действительно мог совершить преступления, в которых его обвиняют.

Несмотря на решение суда, Ассанж останется под стражей, пока американская сторона не подаст апелляцию.

На первый взгляд кажется, что решение суда должно полностью удовлетворить защиту Ассанжа. Но на самом деле оно означает, что команде Ассанжа не удалось убедить суд в сразу нескольких важных для защиты основателя WikiLeaks фактах. Лондонский судья решил, что действия Ассанжа "выходили за рамки журналистской деятельности", поскольку он "добывал информацию через хакерство".

Американская сторона в суде уверяла, что Ассанж журналистом не является. Если бы судья согласился, что деятельность Ассанжа можно назвать журналистикой, то это дало бы повод для того, чтобы подозревать США в посягательстве на свободу прессы. Кроме того, в американском суде Ассанжа теоретически могла бы защищать первая поправка к Конституции США, запрещающая ограничение свободы слова.

На данный момент единственное, что удалось доказать команде Ассанжа, - это опасность суицида при экстрадиции. На ранних этапах судебного разбирательства специалисты обследовали основателя WikiLeaks и подтвердили, что риск самоубийства очень высок.

Я убежден - настолько, насколько вообще психиатр может быть уверен, - что в случае экстрадиции в США Ассанж нашел бы способ совершить самоубийство", - цитирует защита австралийца мнение авторитетного судебного психиатра Майкла Копельмана.

В 2019 году США предъявили Ассанжу обвинения в нарушении закона о шпионаже, а также в сговоре с целью взлома компьютеров, содержащих секретную информацию. Летом 2020 года Минюст США расширил обвинительное заключение против Ассанжа. В документе появилась новая доказательная база. В частности, Минюст рассказал о нескольких конференциях, на которых Ассанж якобы пытался завербовать хакеров, которые могли помочь ему добыть секретную информацию.

Кроме того, Ассанжа обвиняют в том, что он связался с хакерскими группировками и предоставил им список целей для взлома. В этом списке были ЦРУ и АНБ, утверждает Минюст США.

Адвокаты Ассанжа работают в эти дни не только в Британии, чтобы противостоять экстрадиции, но и в Испании. Они считают, что в то время, пока Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, за каждым его шагом внимательно следили через камеры, установленные на территории дипмиссии.

По мнению защиты Ассанжа, слежкой занималась испанское частное охранное предприятие, которое официально осуществляло охрану посольства, но при этом записывало все переговоры Ассанжа с адвокатами и гостями и передавало записи заинтересованным лицам, то есть США.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства