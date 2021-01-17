Скончался глава группы Ротшильдов

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Москва. 16 января. Kazakhstan Today - Председатель совета директоров Edmond de Rothschild Holding SA, барон Бенджамин де Ротшильд умер на 58-м году жизни, передает Kazakhstan Today.

Ариан де Ротшильд и ее дочери с прискорбием сообщают о смерти мужа и отца, Бенджамина де Ротшильда, после сердечного приступа в семейном доме в Преньи", - цитирует РИА "Новости" сообщение семьи.

По словам родственников, похороны Ротшильда состоятся в ближайшие дни и пройдут в семейном кругу.

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