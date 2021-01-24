Ушел из жизни легендарный телеведущий Ларри Кинг

Вашингтон. 23 января. Kazakhstan Today - Легенда американской тележурналистики Ларри Кинг скончался в возрасте 87 лет. В начале года его госпитализировали с коронавирусом. О смерти легендарного телеведущего в субботу сообщили в его личном аккаунте в "Твиттере", передает Kazakhstan Today.

На протяжении карьеры длиной в 60 лет, почти половину из которых он вел свою авторскую программу на телеканале Си-эн-эн, Кинг брал интервью у наиболее известных мировых политиков, звезд шоу-бизнеса и ведущих спортсменов. На пике популярности выходящее в прямом эфире ток-шоу Larry King Live за ночь смотрели полтора миллиона зрителей. Когда в 2010 году вышла его последняя серия, Larry King Live поставила рекорд по времени существования телепрограмы с бессменным ведущим (за что попала в Книгу рекордов Гиннесса), пишет Русская служба Би-би-си

Многим россиянам из тысяч его интервью прежде всего запомнился разговор с президентом Владимиром Путиным в 2000 году. Кинг задал ему прямой вопрос: "Скажите мне, что случилось с подводной лодкой ("Курск")?" Путин с легкой улыбкой ответил: "Она утонула" - и эта фраза стала одной из самых знаменитых цитат российского лидера.

Лоуренс Харви Зейгер (Ларри Кинг) родился в Бруклине в 1933 году. Отец Ларри Кинга Эдвард ушел из жизни, когда ему было всего 44 года, и юный Кинг, на тот момент окончивший среднюю школу, на протяжении нескольких лет работал, чтобы помочь свой матери. Вскоре Кинг, которому было на тот момент чуть больше 20 лет, осознал, что хочет связать свое будущее с журналистикой и отправился во Флориду работать на радио.

Говорят, что за несколько минут до первого выхода в эфир, начальник радиостанции попросил Лоуренса Зейгера представиться другой фамилией "с менее ярко выраженным этническим оттенком". Его взгляд упал на газетную рекламу магазина продажи алкоголя King's Wholesale Liquor ("Магазин оптовой продажи алкоголя Кинга"), так и родилась фамилия Кинг.

В 1950-х и 1960-х он постепенно поднялся выше уровня местной радиостанции и в 1978 году приобрел популярность во всей стране как ведущий ночной программы, в эфир которой звонили слушатели. Затем он стал работать на Си-эн-эн. По данным этой телекомпании, за свою многолетнюю карьеру Кинг провел более 50 тыс. интервью. Он беседовал со всеми президентами США, начиная с Джеральда Форда.

Русская служба Би-би-си также перечислила пять ярких моментов карьеры Ларри Кинга:

В 1993 году Кинг вел дебаты между вице-президентом Альбертом Гором и техасским миллиардером Россом Перо по поводу Североамериканского соглашения о свободной торговле (Nafta). Дебаты посмотрели более 16,3 млн человек - рекордные рейтинги для того времени.

В 1995 году он одновременно интервьюировал палестинского лидера Ясира Арафата, израильского премьер-министра Ицхака Рабина и короля Иордании Хусейна.

После теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и в Вашингтоне Кинг сделал интервью более чем с 700 людьми, включая спасателей и выживших, а также более 35 мировых лидеров и высокопоставленных лиц.

Он стал лауреатом премий за серию интервью в тюрьмах, включая разговор с осужденными убийцами - матерью и сыном Санте и Кеннетом Кимс; с Карлой Фэй Такер - первой женщиной, приговоренной к смертной казни в Техасе; с попавшим за решетку боксером Майком Тайсоном.

Легендарный певец Фрэнк Синатра, крайне редко общавшийся со СМИ, дал свое последнее интервью Ларри Кингу в 1988 году. Позже Кинг взял интервью у актера Марлона Брандо, который также почти никогда не соглашался говорить с журналистами. Телеведущий считал эти два разговора одними из самых ярких моментов своей карьеры.





Ларри Кинг выиграл бессчетное количество премий и наград, включая престижную премию Пибоди за свои выдающиеся достижения в радио- и телевизионной журналистике.

Последние несколько лет Ларри Кинг вел программы на Ora TV - цифровом телеканале по подписке, в создании которого принимал участие. Эти передачи также показывали на платформе Hulu - и на канале RT.

Если говорить о его личной жизни, Кинг был женат восемь раз на семи женщинах (на одной из них он женился дважды). У телеведущего пятеро детей, девять внуков и четыре правнука. Двое из его детей трагически умерли в прошлом году с разницей всего в несколько недель. Дочь Кайя скончалась от рака легких в июле в 51 год; сын Энди умер от сердечного приступа в августе, ему было 65 лет.

Потерять их кажется настолько невообразимым. Родители не должны хоронить своих детей", - написал тогда у себя в соцсетях Кинг.

На протяжении многих лет у Ларри Кинга были серьезные проблемы со здоровьем, в том числе диабет и стенокардия. В 2017 году он перенес операцию по лечению рака легких, два года спустя - инсульт, после чего несколько недель оставался в коме.

В 1988 он основал "Фонд сердечных заболеваний Ларри Кинга" - благотворительную организацию, которая помогает финансировать лечение сердца людям с ограниченными финансовыми возможностями и больным без медицинской страховки.

Говоря о своем наследии, Кинг выражал надежду, что "смог обогатить знания людей, развлечь и увлечь публику".

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