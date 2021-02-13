Лавров: Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом

Москва. 12 февраля. Kazakhstan Today - Россия в случае продолжения санкций готова к разрыву отношений с Евросоюзом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью на Youtube-канале "Соловьев Live", передает Kazakhstan Today.

Фрагмент интервью опубликовал МИД России. На вопрос Соловьева: "Мы идем к разрыву с Евросоюзом?" - Лавров ответил, что такой исход не исключен.

Исходим из того, что мы готовы. В случае, если еще раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира - готовься к войне", - заявил российский министр.





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