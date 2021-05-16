Китайский зонд совершил посадку на Марс

ПЕКИН. 15 МАЯ - Спускаемый модуль китайского марсианского зонда "Тяньвэнь-1" с марсоходом на борту приземлился на поверхность Марса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отмечает " Синьхуа " со ссылкой на Китайское национальное космическое управление, китайский космический аппарат впервые совершил посадку на поверхность другой планеты.

Тяньвэнь-1", состоящий из орбитального модуля, спускаемого модуля и марсохода, был запущен 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан у побережья островной провинции Хайнань на юге Китая.

Этот запуск стал первым шагом Китая по исследованию планет Солнечной системы. Задачами "Тяньвэнь-1" в рамках миссии являются выполнение орбитального полета, посадка на поверхность Марса, а также перемещение по его поверхности.

Тяньвэнь-1" вышел на орбиту Марса в феврале 2021 года после почти семи месяцев космического путешествия и более двух месяцев выбирал подходящее место посадки.





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