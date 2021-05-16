Китайский зонд совершил посадку на Марс

ПЕКИН. 15 МАЯ - Спускаемый модуль китайского марсианского зонда "Тяньвэнь-1" с марсоходом на борту приземлился на поверхность Марса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как отмечает "Синьхуа" со ссылкой на Китайское национальное космическое управление, китайский космический аппарат впервые совершил посадку на поверхность другой планеты.
Тяньвэнь-1", состоящий из орбитального модуля, спускаемого модуля и марсохода, был запущен 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан у побережья островной провинции Хайнань на юге Китая.
Этот запуск стал первым шагом Китая по исследованию планет Солнечной системы. Задачами "Тяньвэнь-1" в рамках миссии являются выполнение орбитального полета, посадка на поверхность Марса, а также перемещение по его поверхности.
Тяньвэнь-1" вышел на орбиту Марса в феврале 2021 года после почти семи месяцев космического путешествия и более двух месяцев выбирал подходящее место посадки.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства