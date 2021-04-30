Китай запустил базовый модуль космической станции "Тяньхэ"

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ПЕКИН. 29 АПРЕЛЯ - Сегодня состоялся успешный запуск базового модуля китайской космической станции "Тяньхэ", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщило Центральное телевидение Китая , "миссия по запуску базового модуля "Тяньхэ" национальной космической станции Китая добилась полного успеха".

Запуск базового модуля "Тяньхэ" национальной космической станции КНР был осуществлен с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань в 11.23 по местному времени при помощи тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б". Примерно через восемь минут полета модуль вышел на заданную орбиту.

После выведения в космос базового модуля "Тяньхэ" Китай планирует при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-7" запустить к нему грузовой корабль "Тяньчжоу-2", после него в космос при помощи ракеты "Чанчжэн-2-эф" будет запущен пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" с тремя тайкунавтами (так в Китае называют космонавтов) на борту. Его стыковка с базовым модулем "Тяньхэ" сделает станцию обитаемой", - пишет ТАСС .

В общей сложности монтаж всех узлов станции потребует около года и предусматривает по меньшей мере 11 запусков. Они включают доставку на орбиту базового и двух лабораторных модулей, а также запуск четырех грузовых кораблей и четырех пилотируемых экспедиций с тайкунавтами.

По информации " Синьхуа ", основной модуль "Тяньхэ" будет действовать как центр управления и контроля космической станции "Тяньгун" (Небесный дворец). Кроме того, основной модуль может стыковаться с тремя космическими кораблями одновременно для краткосрочного пребывания или двумя в течение длительного времени, пояснил заместитель главного конструктора космической станции Китайской академии космических технологий при Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий Бай Линьхоу.

Общая длина "Тяньхэ" составляет 16,6 метра, максимальный диаметр - 4,2 метра, а взлетная масса - 22,5 тонны. Он является самым большим космическим аппаратом, разработанным Китаем.

Космическая станция будет иметь Т-образную форму с основным модулем в центре и лабораторной капсулой с каждой стороны. Каждый модуль будет весить более 20 тонн. При стыковке станции с пилотируемыми или грузовыми космическими аппаратами ее вес может достигать почти 100 тонн.

Станция будет работать на низкой околоземной орбите на высоте от 340 до 450 километров. Проектный срок службы составит 10 лет, но, по мнению экспертов, она может прослужить более 15 лет при надлежащем техническом обслуживании и ремонте.

Наша цель - освоение технологий по монтажу, эксплуатации и обслуживанию крупногабаритных космических аппаратов на орбите, и мы стремимся превратить космическую станцию "Тяньгун" в космическую лабораторию государственного уровня, поддерживающую длительное пребывание космонавтов и осуществление крупномасштабных научных, технологических и прикладных экспериментов", - заявил Бай Линьхоу.

Ожидается, что станция также внесет свой вклад в мирное освоение и использование космических ресурсов посредством международного сотрудничества, а также позволит накопить технологии и опыт для будущих исследований глубокого космоса Китаем", - добавил он.

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