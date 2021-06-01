Семьям в Китае разрешат заводить третьего ребенка

ПЕКИН. 31 МАЯ - Дальнейшее ослабление политики контроля за рождаемостью в Китае, в том числе разрешение семейным парам иметь третьего ребенка, поможет решить проблему старения населения, следует из распространенного заявления по итогам заседания Политбюро ЦК Компартии страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В документе напоминается, что власти Китайской Народной Республики по мере изменений в демографии последовательно принимали различные меры. Все они, как отмечается, привели к положительным результатам, пишет РИА "Новости"

Однако, говорится в заявлении, процесс старения граждан в последние годы ускорился.

Как пишет портал, в конце 1970-х годов Китай внедрил политику "Одна семья - один ребенок", чтобы контролировать рост населения. Жители городов могли иметь одного ребенка, а в деревнях - двух, если первой родилась девочка. Со временем эти меры привели к демографическим проблемам, таким как гендерный дисбаланс и старение населения.

В 2013 году, продолжает издание, власти пошли на ослабление политики, чтобы решить возникшие проблемы. Второго ребенка разрешили иметь парам, где хотя бы один из супругов - единственный ребенок в своей семье. Сейчас второго ребенка в Китае могут иметь все семьи.

Согласно информации, средний возраст населения страны, согласно переписи, составляет 38,8 года. Однако большой проблемой остается растущий процент жителей старше 60 лет.

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