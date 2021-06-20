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Раиси победил на президентских выборах в Иране

19.06.2021 6454
Раиси победил на президентских выборах в Иране
Majid Saeedi/Getty Image
ТЕГЕРАН, 19 ИЮНЯ - Глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси победил на президентских выборах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ибрахим Раиси набрал 17 926 345 голосов, став главой исполнительной власти и президентом Ирана", - заявил глава МВД страны Абдолреза Рахмани Фазли.

 
Как сообщил Фазли, из всех лиц, имеющих право голоса, а это 59 310 307 человек, всего проголосовали 28 933 004 человек.
 

Явка составила 48,8%", - сказал он в ходе пресс-конференции. В предыдущие двенадцать президентских выборов явка ни разу не была ниже 50%.

 
Как сообщает РИА "Новости", кандидатов в президенты изначально было семеро, однако в итоге за пост боролись четверо: Раиси, заместитель председателя парламента Ирана Хосейн Газизаде Хашеми, секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи, а также бывший глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати.
 
Все конкуренты Раиси ранее признали его победу на выборах, поздравления он получил также от действующего президента Ирана Хасан Роухани, который не участвовал в выборах из-за того, что находится второй срок на президентском посту.
 

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