Раиси победил на президентских выборах в Иране

Majid Saeedi/Getty Image

ТЕГЕРАН, 19 ИЮНЯ - Глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси победил на президентских выборах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ибрахим Раиси набрал 17 926 345 голосов, став главой исполнительной власти и президентом Ирана", - заявил глава МВД страны Абдолреза Рахмани Фазли.

Как сообщил Фазли, из всех лиц, имеющих право голоса, а это 59 310 307 человек, всего проголосовали 28 933 004 человек.

Явка составила 48,8%", - сказал он в ходе пресс-конференции. В предыдущие двенадцать президентских выборов явка ни разу не была ниже 50%.

Как сообщает РИА "Новости" , кандидатов в президенты изначально было семеро, однако в итоге за пост боролись четверо: Раиси, заместитель председателя парламента Ирана Хосейн Газизаде Хашеми, секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи, а также бывший глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати.

Все конкуренты Раиси ранее признали его победу на выборах, поздравления он получил также от действующего президента Ирана Хасан Роухани, который не участвовал в выборах из-за того, что находится второй срок на президентском посту.

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