Супруга председателя КНР призвала к сотрудничеству в области сокращения бедности среди женщин

ПЕКИН. 23 ИЮЛЯ - Супруга председателя КНР Си Цзиньпина Пэн Лиюань 21 июля призвала к согласованным и упорным усилиям по углублению сотрудничества в области образования и сокращения бедности среди женщин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пэн Лиюань, будучи специальным посланником ЮНЕСКО по вопросам поддержки образования девочек и женщин, сделала такое заявление, выступая по видеосвязи на форуме ШОС по женскому образованию и сокращению бедности, который был совместно организован Всекитайской федерацией женщин, Китайским комитетом ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству и секретариатом ШОС, сообщает Russian.News.Cn

Отметив, что искоренение бедности и стремление к счастью - это общий идеал женщин, получение образования и приобретение знаний и навыков дадут им силы для избавления от бедности, Пэн Лиюань добавила, что Китай одержал полную победу над бедностью, вывел сотни миллионов женщин из нищеты.

По ее словам, Китай принял ряд мер в целях обеспечения равного доступа женщин к образованию, чтобы они получили реальные выгоды от борьбы с бедностью, приняли в ней участие и внесли свой вклад в это дело.

Пэн Лиюань упомянула организованную правительством провинции Гуйчжоу программу по развитию специализированной индустрии женских изделий ручной работы, а также Чжан Гуймэй, директора одной бесплатной женской средней школы старшей ступени, которая помогает девочкам из бедных горных районов исполнить мечту о поступлении в вузы.

Она отметила, что в настоящее время в мире по-прежнему насчитывается 435 миллионов женщин, которые живут в бедности на фоне резкого разрыва в образовании между полами и новых проблем, связанных с сокращением масштабов нищеты, вызванных COVID-19.

Высоко оценив роль женщин в содействии развитию ШОС за 20 лет с момента создания организации, Пэн Лиюань призвала к сплоченности и упорству в углублении сотрудничества в области образования и сокращения бедности среди женщин, чтобы луч образования осветил путь надежды женщин и большее количество женщин получило возможности проявить свои сильные стороны.

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