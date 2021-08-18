В Кабуле закончился бензин после захвата власти талибами, владельцы бросают свои автомобили

КАБУЛ. 17 АВГУСТА - В столице Афганистана Кабуле на второй день правления движения "Талибан"* закончился бензин, возле заправок очереди из оставленного транспорта, в том числе военного, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Крупные магазины в городе закрыты, работают лишь небольшие лавки. Бензин на АЗС города резко подорожал с 50 афгани (62 цента) до 70 афгани (86 центов), однако заправиться нет возможности. Даже военные автомобили не могут найти бензин, из-за этого возле заправок выстроились ряды танков и военного транспорта, оставшегося без топлива, пишет РИА "Новости"

От очевидцев приходят сообщения, что на блокпосту "Талибана" в районе Ахундзада провинции Нангархар была застрелена девушка, сидевшая в рикше, причина неизвестна. Собравшихся после инцидента жителей близлежащей деревни избили талибы и сказали им "идти домой".





Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец . Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".





В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

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