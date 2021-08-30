Шойгу заявил о стократном росте маковых полей в Афганистане при США

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МОСКВА. 29 АВГУСТА - За время пребывания военных США в Афганистане маковые плантации в этой стране "увеличились почти в 100 раз". Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За время пребывания там Соединенных Штатов плантации маковые увеличились почти в 100 раз. Про логистику распространения всего этого по всему миру и в Европу я говорить не буду, потому что, я думаю, и так всем понятно, кто оттуда летал", - сказал он в интервью для канала "Соловьев Live" на YouTube.

Шойгу отметил, что Афганистан сегодня производит 93% мирового героина.

По словам Шойгу, США занимались в Афганистане двумя направлениями. Первое - собственная безопасность и создание и перевооружение армии, которую сами афганцы считают коллаборационистами, поддержавшими вторгшегося в страну врага.

И второе - они занялись серьезным освоением и добычей полезных ископаемых", - отметил генерал.

Ранее РИА Новости писали о том, что все соседи Афганистана в Южной и Центральной Азии бьют тревогу. Наркотрафик с каждым годом растет.

По данным управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), в 2019 году в Афганистане изготовили 6,7 тонны опиума - на 21% больше, чем в 2018 году. И это рекорд десятилетия.

Военная операция США в Афганистане, начатая в ответ на теракты 11 сентября 2001 года, отстранила талибов от власти. Однако проблему наркотиков это не решило. Наоборот, посевы опия расширились.

Если до вторжения Запада в стране было около двух тысяч гектаров маковых полей, то теперь - тридцать. Правительство Хамида Карзая пыталось покончить с наркотиками, но безрезультатно.

Когда в середине девяностых талибы захватили власть, Афганистан поставлял на мировой рынок до 70 процентов опия. К 2000 году мак занимал почти все поля. В отличие от других сельскохозяйственных культур, он не требует особого ухода. А стоит в десятки раз больше, чем фрукты, овощи или пшеница.

Американские спецслужбы знали маршруты, по которым афганские опиаты попадали на мировой рынок, но смотрели на это сквозь пальцы. Гораздо больше Вашингтон интересовался строительством газопровода из Туркмении в Пакистан. Труба должна была пройти через Афганистан, но там шла война между полевыми командирами.

Талибы преподносили сотрудничество с западными инвесторами как признание своей легитимности. Чтобы американцы не покинули проект, они пообещали навести в стране порядок.

В 1999 году талибы издали указ об уменьшении опийных площадей на треть. Запреты объяснили тем, что наркотики противоречат исламу. Ослушавшимся грозили арест и пытки. И даже взятки не помогали.

В результате, по данным UNODC, маковые посевы сократились с 83 тысяч гектаров до двух тысяч. Наркотрафик падал, но в стране усиливалось недовольство талибами.

За первый же год правления Хамида Карзая маковые поля расширились до 30 тысяч гектаров. Афганистан снова стал крупнейшим производителем наркотиков.

В стране царил хаос, гражданская война продолжалась. По сути, Карзай контролировал только Кабул, а в регионах власть была в руках полевых командиров.

Американцев афганский наркотрафик по-прежнему не очень волновал. Все силы они бросили на борьбу с исламскими радикалами, а в полевых командирах - негласных кураторах маковых плантаций - видели скорее сообщников. По их просьбе Вашингтон выделил средства на восстановление ирригации. Новые системы водораспределения использовали и для полива мака. Таким образом, США, сами того не осознавая, помогли расширить посевные площади наркотика.

Кроме того, в первые годы после свержения талибов в страну поступало до 250 тысяч тонн муки в качестве гумпомощи. Это лишало стимулов самостоятельно выращивать пшеницу.

Один гектар пшеницы приносил 220 долларов в год, а мака - четыре тысячи. Это в десятки раз больше заработка врачей, учителей, полицейских.

Афганские власти не раз заявляли, что решить проблему наркотрафика не удастся до тех пор, пока сами американцы не перестанут на этом наживаться. И указывали на маршруты транспортировки наркотиков.

Так, основная часть "товара" попадает в Европу из стран Персидского залива и Индии. Но сначала опий поступает в Пакистан. В Кабуле недоумевали, почему Вашингтон не в состоянии надавить на пакистанские спецслужбы и прекратить вывоз наркотиков из страны.

Много вопросов вызывает и то, каким образом опиум добирается из Европы в Америку. Большинство наркотиков переправляют по воздуху. А военные аэропорты в Афганистане контролируют США. Местные власти считают, что без ведома Вашингтона вывезти такой груз невозможно. Но улик у них нет.

Слухи о вовлеченности США в контрабанду афганских опиатов ходят уже лет десять. Однако не перехватили ни одного самолета, связанного с американцами, который вез бы наркотики на Балканы, в Турцию или Европу. Поэтому высказывания российских дипломатов о связях Вашингтона с наркотрафиком - это, скорее, наша месть. После обвинений американцев, что ГРУ покровительствует талибам, Москве важно было ответить", - объясняет РИА Новости специалист по Афганистану, политолог Андрей Серенко.

При этом эксперт не исключает участия в наркотрафике внешних сил. Но роль США в этом считает переоцененной. Другое дело - Пакистан и Иран.

Заводы по производству героина в Афганистане находятся на границе с этими странами. У прекурсоров китайское происхождение. Идут они через Иран. Нелогично обвинять только американцев", - рассуждает Серенко.

Директор центра изучения современного Афганистана Омар Нессар полагает, что и сегодня США не рассматривают наркотрафик как прямую угрозу.

Какое-то время американцы открыто говорили, что жесткие меры в борьбе с наркотрафиком нанесут ущерб афганской экономике. Более того, уничтожение маковых полей настроит жителей страны против США и местных властей, утверждали они", - отмечает эксперт.

Нессар признает, что проблема афганского наркотрафика острее ощущается в Европе, чем в Америке. Тем не менее торговля наркотиками - важный источник финансирования международного терроризма. А игнорировать эту глобальную угрозу и перекладывать ответственность на других недопустимо.





Казахстан, чьи усилия в борьбе с наркобизнесом входят в число главных приоритетов как внешней, так и внутренней политики, продолжает наращивать совместную работу с силовиками сопредельных государств, граничащих с Афганистаном, с целью остановить распространение героина.





В Казахстане с 2016 по 2018 год только подразделениями Министерства внутренних дел было изъято почти 400 килограммов афганского героина, который наркодельцы частично пытались сбыть здесь, а большую часть отправить дальше - в Россию и Западную Европу.





Вышеперечисленные цифры – результат работы только МВД. Только за прошлый 2018-й год сотрудники КНБ пресекли 14 фактов торговли наркотиками и перекрыли пять международных каналов наркопоставок, при этом изъяв 76 килограммов одного только героина, все того же, афганского, производства.





Ежегодно и с завидной периодичностью проводимые в Казахстане оперативно-профилактические и рейдовые мероприятия, такие как "Кокнар", "Транзит", "Паутина", "Канал", "Допинг", показывают, что страна по-прежнему остается одним из звеньев транзитной цепочки произведенного в Афганистане наркотика.





Наркокурьерами к различным, в том числе и транснациональным преступным, группировкам люди нанимаются, несмотря ни на что. Их не пугает даже серьезная уголовная ответственность, в последние годы ужесточаемая в большинстве стран мира, в том числе и в Казахстане, где намерены сохранить здоровое население.





Во всех международных аэропортах, морских портах "Актау", "Баутино" проводятся целевые мероприятия по выявлению контрабанды наркотических средств, поступающих из стран с повышенной наркоактивностью, таких как Афганистан, Иран, Таджикистан, Кыргызстан, КНР, стран Южной Америки и других", - сообщили Sputnik в МВД Казахстана в ответ на официальный запрос.





То, что действенные методы борьбы с опиумными плантациями существуют, стало понятно в 2000-2001 годах, когда в Афганистане за производство и распространение наркотиков грозила смертная казнь.





Тем не менее существуют и более гуманные способы борьбы с опасными веществами. По мнению экспертов ООН, главная задача – понизить зависимость населения от продажи опия. А сделать это возможно только в том случае, если начать развивать сельское хозяйство, в которое будут вовлечены крестьяне. Тогда им просто не придется сажать мак, так как они смогут достаточно и совершенно легально зарабатывать для того, чтобы прокормить свои семьи.





В МВД говорят, что сегодня антинаркотическое законодательство приведено в полное соответствие с международными нормами. Казахстаном подписаны все основные конвенции ООН 1961-го, 1971-го и 1988 годов в антинаркотической сфере. Продолжается реализация ряда совместных с международными организациями и государствами-партнерами проектов по совершенствованию работы государственных органов в борьбе с наркотиками.





Сотрудничество налажено с Организацией экономического сотрудничества, Шанхайской организацией сотрудничества, Организацией Договора о коллективной безопасности, Содружеством Независимых Государств, а также Центральноазиатским региональным информационным координационным центром по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В рамках ШОС утверждена Антинаркотическая стратегия государств-членов на 2018-2023 годы и Программа действий по ее выполнению, а также Концепция профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами", - сообщили в министерстве внутренних дел Казахстана.





Большую помощь в реализации сразу пяти проектов Казахстан также получает от управления ООН по наркотикам и преступности. Все они направлены на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров в странах Центральной Азии, Афганистане и соседних странах.

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