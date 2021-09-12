Трое, в том числе ребенок, погибли при взрыве газа в Липецкой области

Фото: ТАСС

ЛИПЕЦК. 11 СЕНТЯБРЯ - Жертвами взрыва бытового газа в жилом доме в Липецкой области стали двое взрослых и 11-летняя девочка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Взрыв бытового газа произошел в двухэтажном 16-квартирном жилом доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области. Произошло частичное обрушение стены, сообщает ТАСС.

Сигнал о взрыве газа поступил в 03.52 по времени Нур-Султана.

К настоящему времени спасатели извлекли из-под завалов трех погибших: пожилого мужчину, женщину 1971 года рождения и 11-летнюю девочку.





В результате взрыва пострадали восемь человек, из них пять сразу госпитализировали, среди них один ребенок. Пострадавшую девочку 2012 года рождения доставили в Елецкую городскую детскую больницу, медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Еще одному пострадавшему помощь оказали амбулаторно. Позже родственники забрали одного человека из больницы. Медики оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести.

Причиной взрыва газа под Ельцом, по информации прокуратуры, стала неисправность газового оборудования.

По данному факту Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает ТАСС

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