Страны ШОС проводят антитеррористические учения на фоне обострения ситуации в Афганистане

Фото: Минобороны РФ

МОСКВА. 23 СЕНТЯБРЯ - Сегодня, 23 сентября, на полигоне Донгуз в Оренбургской области стартует активная фаза антитеррористических учений ШОС "Мирная миссия - 2021". В манёврах задействуют более 5 тыс. военных, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Главные цели тренировок - повышение слаженности органов управления при подготовке и проведении антитеррористической операции, обмен опытом противодействия терроризму, а также освоение основных тактических приёмов. Как сообщили в Минобороны России, эти задачи будут решаться с учётом сложной военно-политической обстановки в Центральной Азии, пишет RT

Объединённый штаб группировки войск, задействованной в совместном антитеррористическом КШУ (командно-штабном учении) стран ШОС "Мирная миссия - 2021", завершил работу по подготовке совместной антитеррористической операции против незаконного вооружённого формирования. На совместных оперативных совещаниях согласованы вопросы управления и взаимодействия между воинскими контингентами России, Китая, Казахстана, Киргизии, Индии, Пакистана, Белоруссии, а также Узбекистана и Таджикистана, чьи подразделения действуют на отдельных направлениях", - пишет газета "Красная звезда".

Согласно замыслу учений, военные проведут стабилизацию обстановки, выполнят информационное блокирование района предстоящих действий, выполнят меры по снижению боеспособности крупных формирований условного противника и уничтожению его запасов материальных средств и боеприпасов. Кроме того, участники манёвров проведут наступательные действия, чтобы разгромить террористическое формирование, ликвидировать оставшиеся бандгруппы, а также выполнить "мероприятия постконфликтного урегулирования".

Как информирует Минобороны России, в "Мирной миссии - 2021" задействуют более 5 тыс. военнослужащих, транспортно-боевые вертолёты Ми-8, самолёты-разведчики Су-24МР, штурмовики Су-25, истребители-бомбардировщики Су-34 и военно-транспортные самолёты Ил-76 и другую технику.

Совместные антитеррористические учения государств ШОС "Мирная миссия" проводятся раз в два года. Первое из них проходило в августе 2003 года в Казахстане и Китае.

Церемония открытия учений "Мирная миссия - 2021" состоялась 20 сентября. Как отметил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, актуальность тренировок обусловлена, в том числе, обострением ситуации в Центрально-Азиатском регионе.

Военно-политическая обстановка вокруг наших государств становится всё более напряжённой. Завершение военной операции США в Афганистане привело к резкому скачку террористической угрозы на нашем общем евразийском пространстве. На фоне захвата талибами* власти в Афганистане особое беспокойство вызывает усиление позиций ИГИЛ и других международных террористических организаций, что влечёт за собой угрозу их проникновения в приграничные районы наших стран", - заявил он.

По словам Лапина, с учётом динамики развития обстановки требуется не просто поддержание текущего взаимодействия ШОС, но и последовательное его наращивание в сфере военных отношений.

Военачальник также сообщил, что во время учений военнослужащие апробируют новые способы ведения совместных боевых действий "с учётом развития современных средств вооружения и тактики террористических отрядов".

Совместное антитеррористическое учение не только повысит уровень слаженности подразделений и укрепит боевое содружество, но и продемонстрирует всему мировому сообществу единство взглядов руководства наших государств на формирующиеся угрозы", - заметил Лапин.

Как пояснил начальник инженерных войск Центрального военного округа генерал-майор Дмитрий Коруц, на протяжении всего финального этапа будут применяться воздушные и наземные подвижные отряды заграждения для обеспечения действий коалиционной группировки войск. При этом будет использоваться опыт "современных вооружённых конфликтов, в первую очередь в Сирийской Арабской Республике и Нагорном Карабахе".

Он также сообщил, что военные инженеры отработают создание взрывным способом противотанкового рва протяжённостью 2 тыс. метров, для устройства которого задействуют около 20 тонн взрывчатых веществ в тротиловом эквиваленте.

В начале манёвров военные уже достигли определённых результатов. В частности, как сообщает "Красная звезда", российские лётчики выполнили авиационную разведку местности, уничтожили военизированные формирования условного противника при совершении маршей в район огневого применения и нанесли бомбовые удары по наземным целям. Кроме того, российские экипажи военно-транспортных вертолётов Ми-8 в заданном районе произвели высадку тактического десанта ВС РФ, Индии, Белоруссии, Киргизии и Пакистана.

Кроме того, по данным Минобороны России, в учениях "Мирная миссия - 2021" впервые задействуют новейшие санитарные бронеавтомобили "Линза".

Первая партия из десяти машин поступила на вооружение миротворческой бригады гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа в мае 2021 года. Санитарные автомобили задействуют в ходе розыгрыша тактического эпизода по поиску и вывозу с поля боя условно раненных военнослужащих", - сообщает российское оборонное ведомство.

Как отметил заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин, учения "Мирная миссия - 2021" проходят в условиях нестабильной ситуации в Центральной Азии из-за поспешного ухода США с территории Афганистана и станут платформой для отработки реакции на возможные провокации в регионе.

Несмотря на то, что талибы пытаются вести сейчас мирную риторику и делают шаги навстречу международному сообществу и странам ШОС в частности, всё-таки действия этой силы не так прогнозируемы и прозрачны. Кроме того, в регионе из-за обострения ситуации активизировались террористические группировки, которые могут представлять опасность для участников организации. Поэтому проведение манёвров с учётом всех этих обстоятельств крайне необходимо и очень полезно", - подчеркнул эксперт.

Аналогичной позиции придерживается и член Академии военных наук РФ Андрей Кошкин.

Страны ШОС показывают, что они готовы к увеличившейся опасности со стороны террористических групп. Если предположить, что эта угроза будет в виде силовой составляющей, то в ходе манёвров мобилизованы все силы и средства, чтобы её купировать. Кроме того, идёт координация действий, подготовка к возможному отражению военной угрозы со стороны террористов", - заявил аналитик в комментарии RT.

По мнению Козюлина, во время учений выполнение логистических задач занимает особое место.

Переброска людей, техники, согласование транспортных маршрутов - всё это нужно наладить, прежде чем случится какой-то инцидент, который потребует оперативной реакции. Ещё один важный аспект, который предполагают манёвры, - это выстраивание на высоком уровне системы связи и координации, согласованности действий", - сообщил аналитик.

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