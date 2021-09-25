Делегация из Кыргызстана провела встречу с представителями Талибана

Фото: 24.kg

КАБУЛ. 24 СЕНТЯБРЯ - Заместитель главы Совета безопасности Кыргызстана Таалатбек Масадыков встретился с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана, членом руководства движения "Талибан" Амиром Ханом Муттаки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Во второй половине дня исполняющий обязанности министра иностранных дел Исламской Республики Афганистан Маулви Амир Хан Муттаки встретился с заместителем председателя Совбеза Кыргызстана Таалатбеком Масадыковым. Во время встречи Муттаки Сахиб поприветствовал и поблагодарил за помощь", - сообщил официальный представитель Исламского Эмирата Афганистан Забихулла Муджахид.

Исполняющий обязанности главы МИД Афганистана подчеркнул необходимость продолжения сотрудничества и помощи, сообщает 24.kg

В ходе встречи акцент был сделан на всесторонние отношения и продолжение сотрудничества", - рассказал Забихулла Муджахид.

По поручению президента КР Садыра Жапарова делегация Кыргызстана доставила в Кабул груз гуманитарной помощи.

Таалатбек Масадыков также встретился с муллой Абдулом Гани Барадаром. В ходе встречи стороны обсудили политическую ситуацию в Афганистане и обменялись мнениями по вопросам безопасности в стране и регионе в целом. Мулла Абдул Гани Барадар поблагодарил президента КР и народ страны за помощь афганскому народу.

Он особо отметил нужды Афганистана, поскольку обещанная международным сообществом гуманитарная помощь еще не поступила, а финансовые счета страны до сих пор заморожены.

Абдул Гани Барадар подчеркнул, что для "Талибана" важно установить мир в стране и заниматься экономикой для улучшения жизни ее населения.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства