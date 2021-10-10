В США гражданина Кыргызстана застрелили полицейские

БИШКЕК. 9 ОКТЯБЯРЯ - Полицейские американского штата Пенсильвания застрелили кыргызстанца, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно данным посольства Кыргызской Республики в США, поступила информация о смерти гражданина Кыргызстана 1993 года рождения, сообщает пресс-служба МИД КР.

По предварительной информации, причиной смерти стали множественные огнестрельные ранения, нанесенные полицейскими штата Пенсильвания 5 октября текущего года.

Как отмечает пресс-служба МИД КР, посольством в оперативном порядке направлен запрос в государственный департамент и Министерство внутренней безопасности США для выяснения всех обстоятельств дела. В настоящее время ожидается ответ.

Родственники погибшего планируют отправить тело в Кыргызстан по мере завершения подготовки необходимой документации. Посольство, в свою очередь, находится на постоянной связи с родным братом погибшего, а также оказывает необходимую помощь в оформлении соответствующих документов в рамках своей компетенции, отметили в пресс-службе.

В то же время, как уточняет АКИpress , согласно американским СМИ, инцидент произошел примерно в половине пятого утра 5 октября, жители поселка Грин Тауншип округа Клинтон услышали громкие звуки, а затем серию выстрелов. Один из сельчан подумал, что произошло ДТП, но, выйдя на улицу, он увидел несколько полицейских машин и силовиков.

Как выяснилось позже, гражданин Кыргызстана подозревался в ограблении в Клинтоне и полиция штата Ламар выслеживала его вплоть до места происшествия. Кыргызстанец не вышел к правоохранительным органам, а "забаррикадировался" в грузовике, игнорируя требования полиции. В результате полицейские открыли огонь. Подозреваемый попытался скрыться, однако его грузовая машина протаранила три патрульные машины и задела припаркованный грузовик, отчего несколько полицейских получили легкие травмы, сообщает АКИpress.

В свою очередь, очевидцы инцидента сообщили, что мужчина работал в трак-компании штата Пенсильвания, после увольнения ему не заплатили 3 тыс. долларов, информирует 24.kg

На эмоциях он угнал грузовик. Сотрудники фирмы сообщили в полицию, что кыргызстанец напал и угнал машину. Грузовик нашли на одной из парковок. Водитель наехал на авто полицейских, затем началась стрельба. Кыргызстанец погиб", - рассказали очевидцы.