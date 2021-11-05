США опровергают сведения о перехвате иранского танкера в Оманском заливе

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ВАШИНГТОН. 4 НОЯБРЯ - Пентагон опроверг заявление о попытке ВМС США перехватить нефтяной груз на борту иранского танкера в Оманском заливе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Эти утверждения абсолютно ложные и лживые. ВМС США не предпринимали каких-либо попыток что-либо перехватить", - сообщил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби.

По его словам, 24 октября ВМС Соединенных Штатов засекли незаконное проникновение на борт иранских сил и захват ими торгового судна в международных водах Оманского залива, пишет портал "Известия".

Как пишет издание, 3 ноября СМИ Ирана сообщили , что военные корабли Пятого флота США остановили танкер исламской республики, чтобы перелить экспортную нефть на другое судно. При нападении американские военные использовали несколько боевых вертолетов и кораблей.

В тот же день была опубликована видеозапись, как силы Корпуса стражей исламской революции не дали перехватить груз нефтеналивного танкера республики американскими военными.

Источники в Вашингтоне опровергли иранскую версию событий. Как они рассказали AP, Тегеран не предоставил ни названия корабля, ни каких-либо объяснений того, почему военно-морской флот США пытался якобы захватить судно с иранской нефтью.

По мнению специалиста по Ирану и Латинской Америке Расула Гударзи, инцидент в Оманском заливе может обернуться катастрофой, если одна из сторон совершит ошибку. Для США и Ирана, которые пока безуспешно пытаются договориться по ядерному соглашению, произошедшее не лучшим образом отразится на переговорах.

Его коллега, военный эксперт Игорь Никулин, в ходе беседы с "Известиями" добавил, что Соединенные Штаты неоднократно были пойманы за морскими разбоями, однако справиться американским военным удается только с безоружными.