Австралия откроет границы для иностранных рабочих и студентов

КАНБЕРРА. 22 НОЯБРЯ - Власти Австралии заявили о намерении значительно ослабить правила въезда для определенных групп иностранцев в страну, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Австралия разрешит въезд квалифицированным работникам, студентам, а также жителям Южной Кореи и Японии с 1 декабря впервые с весны 2020 года, сообщает BBC News.
Страна выдвигает два основных требования к въезжающим: полная вакцинация и отрицательный ПЦР-тест.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал решение правительства страны о принятии десятков тысяч иностранных держателей виз "важным шагом вперед". Правительство страны заявило, что с декабря по январь планируется принять около 200 тысяч въезжающих.
Австралия начала поэтапное возвращение к нормальной жизни после того, как были достигнуты цели вакцинации - более 85% австралийцев старше 16 лет полностью вакцинированы.
Ограничения международных поездок, введенные в связи с пандемией, показали экономическую зависимость Австралии от иностранной рабочей силы и иностранных студентов.