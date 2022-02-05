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Путин: российские компании подготовили новые решения по поставкам в Китай углеводородов и газовый контракт

04.02.2022, 13:53 7846
Путин: российские компании подготовили новые решения по поставкам в Китай углеводородов и газовый контракт
Фото: Depositphotos

ПЕКИН. 4 ФЕВРАЛЯ - В Пекине началась встреча президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На встрече глава России сообщил Си Цзиньпину, что российские компании подготовили новые решения по поставкам в Китай углеводородов и газовый контракт о поставках 10 млрд кубов в год, сообщает РИА Новости.

Ранее в Кремле заявляли, что встреча будет носить полноформатный характер. Главы государств планировали обсудить международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО, идеи о гарантиях безопасности, а также основные направления двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, в области инвестиционного сотрудничество, космосе и других.

По итогам встречи планируется подписание пакета совместных документов.

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Шредера выдвинули в совет директоров "Газпрома" вместо Кулибаева

04.02.2022, 21:12 3111
МОСКВА. 4 ФЕВРАЛЯ - Бывший канцлер Германии Герхард Шредер может сменить председателя ассоциации Kazenergy Тимура Кулибаева в совете директоров "Газпрома", остальные кандидаты входят в действующий состав совета, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Новый состав совета директоров будет избран акционерами на годовом собрании 30 июня, сообщает РБК
 
В список утвержденных кандидатур также входят ректор РГУ имени Губкина Виктор Мартынов и ректор РАНХиГС Владимир Мау, глава "Газпромбанка" Андрей Акимов, спецпредставитель президента РФ Виктор Зубков, министр промышленности РФ Денис Мантуров, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, вице-премьер РФ Александр Новак, министр энергетики РФ Николай Шульгинов, зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов и первый замгендиректора "Газпром экспорта" Михаил Середа.
 
В список кандидатов не включен председатель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимур Кулибаев, который занимает в совете позицию независимого директора.
 

Российский Газпром и китайская CNPC подписали соглашение о поставках нефти в Китай

04.02.2022, 16:26 5141
Российский Газпром и китайская CNPC подписали соглашение о поставках нефти в Китай
Фото: depositphotos
ПЕКИН. 4 ФЕВРАЛЯ - "Роснефть" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали соглашение о поставках через территорию Казахстана 100 миллионов тонн нефти в течение 10 лет для переработки на НПЗ Китая, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Документ подписан в рамках визита президента России Владимира Путина в Китай, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Роснефти". 
 
В нем уточняется, что в соглашении идет речь о поставках 100 миллионов тонн нефти в Китай через Казахстан в течение 10 лет.
 

Сырье будет перерабатываться на заводах на северо-западе Китая для удовлетворения нужд страны в нефтепродуктах", - отмечает российская компания.

 
Также "Роснефть" и "Китайская национальная нефтегазовая корпорация" (CNPC) подписали меморандум о сотрудничестве в области низкоуглеродного развития, согласно которому будут сотрудничать в вопросе сокращения выбросов парниковых газов и развитии технологий улавливания и хранения CO2, сообщила пресс-служба "Роснефти".
 
По информации РИА Новости, после появления сообщений о подписании ряда соглашений с CNPC акции "Роснефти" выросли на торгах в цене на 5%. 

Ранее сообщалось. что Китай и Россия подписали ряд совместных документов, в том числе заявление о международных отношениях и важные коммерческие контракты. 
 

Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о международных отношениях

04.02.2022, 15:19 6501
Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о международных отношениях
Фото: kremlin.ru
ПЕКИН. 4 ФЕВРАЛЯ - Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на сегодняшщней встрече в Пекине подписали совместное заявление о международных отношениях, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Стороны едины в понимании того, что демократия является общечеловеческой ценностью, а не привилегией отдельных государств, ее продвижение и защита – общая задача всего мирового сообщества", - говорится в заявлении.

 
В документе также сказано, что стороны:
 
  • намерены противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела суверенных стран;
  • выступают против действий внешних сил по подрыву безопасности, против "цветных революций";
  • намерены активизировать работу по сопряжению планов развития Евразийского экономического союза;
  • приветствуют принятое совместное заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений; 
  • нацелены на укрепление ШОС;
  • выступают против возвращения международных отношений к состоянию противоборства крупных держав, когда слабые становятся добычей.
  • готовы углублять сотрудничество в сфере международной информационной безопасности и способствовать построению открытой, безопасной, устойчивой и доступной ИКТ-среды и т.д. 

Напомним, сегодня Россия и Китай также подписали ряд важных совместных документов, в том числе контракты о поставках газа и нефти в Китай. 
 

Россия и Китай подписали ряд совместных документов

04.02.2022, 15:06 7051
Россия и Китай подписали ряд совместных документов
Фото: kremlin.ru
 ШАНХАЙ. 4 ФЕВРАЛЯ - Росссия и Китай подписали ряд совместных документов, принятых в рамках визита президента России Владимира Путина в Китай, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В частности, президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии, сообщает пресс-служба Кремля.
 
Также в числе подписанных межправительственных и межведомственных документов - соглашение о сотрудничестве в сфере антимонопольного правоприменения и конкурентной политики и др.;
 
Стороны также подписали ряд важных коммерческих контрактов, в числе которых: 
 
  • Договор купли-продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту между ПАО "Газпром" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией;
  • Соглашение между ПАО "НК "Роснефть" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией о поставках 100 млн тонн нефти в течение 10 лет через Казахстан для переработки на НПЗ Китая, сообщает РИА Новости
 

Власти США признали, что при проведении операции по ликвидации главаря ИГ погибли дети

04.02.2022, 09:05 9296
ВАШИНГТОН. 4 ФЕВРАЛЯ - Администрация США признала, что во время операции на северо-западе Сирии по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) погибли дети. Вашингтон считает, что ответственность за это несут боевики, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

С такими заявлениями выступили в четверг представители администрации США высокого ранга на спецбрифинге, сообщает ТАСС.
 
Как уточнили американские представители, главарь ИГ Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши привел в действие взрывное устройство. По словам представителя администрации США, прогремел "мощный взрыв, при котором погиб он (главарь ИГ) и еще несколько человек, включая его жену и детей". Власти США не знают, о каком именно количествве погибших идет речь.
 
На брифинге сообщили, что в доме, где находился главарь ИГ, был и один из его соратников. Он и его жена были убиты. "Вместе с ними в комнате также могли быть дети. Я не знаю, сколько именно", - отметил сотрудник администрации. По словам американского представителя, "восемь детей были благополучно вывезены с места".
 
По его словам, "террористы ИГ продемонстрировали свою бесчеловечность". "Все жертвы на месте (проведения операции) имели место именно из-за их действий", - уточнили на брифинге.
 
По данным агентства Associated Press, при проведении операции были убиты не менее 13 человек. Среди них шесть детей и четыре женщины.

 

Президент США сообщил о ликвидации главы ИГ

03.02.2022, 20:39 11841
Президент США сообщил о ликвидации главы ИГ
Фото: twitter.com/WhiteHouse
ВАШИНГТОН. 3 ФЕВРАЛЯ - Президент США Джо Байден заявил, что американские военные ликвидировали главу террористической организации ИГ Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Прошлой ночью по моему указанию вооруженные силы США на северо-западе Сирии успешно провели контртеррористическую операцию, чтобы защитить американский народ и наших союзников и сделать мир более безопасным. Все американцы благополучно вернулись с операции.", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

 
Кроме того, в Twitter Белого дома опубликована фотография, на которой изображены президент США Джо Байден, вице-президент Камала Харрис и члены команды президента по национальной безопасности. В подписи к фотографии говорится, что они наблюдают за операцией по ликвидации аль-Курайши.
 

Новая магнитная буря началась на Земле

03.02.2022, 17:43 12951
Фото: depositphotos.com
МОСКВА. 3 ФЕВРАЛЯ - Российские астрономы зафиксировали новую вспышку на Солнце, которая приведет к магнитной буре слабого уровня G1 на Земле, передает KAZAKHSTAN TODAY/ 

Вспышка продолжалась более четырех часов и сопровождалась корональным выбросом массы, направленным в сторону Земли", - сообщает РИА Новости со ссылкой на данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.


В лаборатории сообщили, нынешний январь стал одним из наиболее насыщенных геомагнитными событиями месяцев за последние несколько лет. На Солнце наблюдается повышенная активность: специалисты отмечают сразу несколько крупных областей с солнечными пятнами. При этом звезда находится на ранней стадии цикла и пик ее активности ожидается лишь в середине 2023 года.

Ученые отметили, что всего в классификации магнитных бурь пять уровней: от G1 до G5. 

Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные нарушения в работе энергосистем и повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные вызывают сбои в коротковолновой связи и навигационных системах, а также скачки напряжения в промышленных сетях.

 

Официально прекращены полномочия президента Армении

01.02.2022, 13:48 20901
Официально прекращены полномочия президента Армении
Фото: instagram/president_armensarkissian
ЕРЕВАН. 1 ФЕВРАЛЯ - Официально прекращены полномочия президента Армении Армена Саркисяна, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Считать прекращенными полномочия президента Республики Армения Армена Саркисяна", - сообщает РИА "Новости" со ссылкой на протокол, текст которого размещен на сайте парламента.

 
23 января Саркисян заявил о своей отставке. Основной причиной он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики. 24 января глава парламента Ален Симонян сообщил, что в соответствии с регламентом законодательного органа, если в течение недели должностное лицо не отзывает свою отставку, составляется протокол о прекращении его полномочий, который подписывает и опубликовывает спикер. Отставка считается принятой с момента опубликования протокола.
 
Внеочередные выборы президента республики проводятся не ранее, чем через 25, и не позднее, чем через 35 дней после открытия вакансии. До этого исполнять обязанности главы государства будет спикер парламента.
 
В пресс-службе национального собрания сообщили, что до вступления в должность нового президента исполнять обязанности председателя парламента будет вице-спикер Акоп Аршакян.
 

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