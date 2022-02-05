Путин: российские компании подготовили новые решения по поставкам в Китай углеводородов и газовый контракт

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ПЕКИН. 4 ФЕВРАЛЯ - "Роснефть" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали соглашение о поставках через территорию Казахстана 100 миллионов тонн нефти в течение 10 лет для переработки на НПЗ Китая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Документ подписан в рамках визита президента России Владимира Путина в Китай, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Роснефти".

В нем уточняется, что в соглашении идет речь о поставках 100 миллионов тонн нефти в Китай через Казахстан в течение 10 лет.

Сырье будет перерабатываться на заводах на северо-западе Китая для удовлетворения нужд страны в нефтепродуктах", - отмечает российская компания.

Также "Роснефть" и "Китайская национальная нефтегазовая корпорация" (CNPC) подписали меморандум о сотрудничестве в области низкоуглеродного развития, согласно которому будут сотрудничать в вопросе сокращения выбросов парниковых газов и развитии технологий улавливания и хранения CO2, сообщила пресс-служба "Роснефти".

По информации РИА Новости, после появления сообщений о подписании ряда соглашений с CNPC акции "Роснефти" выросли на торгах в цене на 5%.



