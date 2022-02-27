ЕС ввел санкции против президента РФ и главы МИД

МОСКВА. 26 ФЕВРАЛЯ - ЕС ввел санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова из-за военной операции в Украине, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Под ограничения также попали премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, глава МВД Владимир Колокольцев, а также депутаты Госдумы и некоторые белорусские официальные лица, сообщает РБК.
Вслед за Евросоюзом США внесли в список санкций Путина и Лаврова. Ограничительные меры затронут также министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.
Запад считает, что Путин как главнокомандующий ответственен за "военное вторжение" в Украину.
Кроме того, о санкциях против президента РФ объявили Канада и Великобритания.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что "ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом.
24 февраля президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.