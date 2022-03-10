Президент Турции назвал нападки на студентов из РФ проявлением фашизма

ДОНЕЦК. 10 МАРТА - Украинские националисты при отступлении пристегивают своих сослуживцев цепями, чтобы они не сложили оружие и не перешли на сторону войск ДНР, сообщили в штабе территориальной обороны Республики, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Новотроицком боевик был пристегнут к столбу металлической цепью. Отмечается, что при отступлении с позиций националисты пристегивают своих сослуживцев цепями, чтобы они не сложили оружие и не перешли на нашу сторону при входе группировки войск ДНР в наши населенные пункты", - приводит сообщение штаба РИА "Новости" .

Отмечается, что украинские военнопленные подтверждают такое отношение со стороны командования, управляющего боевыми действиями против населения Донбасса.

Во время Второй мировой войны подобные действия наблюдались со стороны немецкой армии, сообщает издание "Русская семерка".

В номере газеты "Красная звезда" за август 1941 года была опубликована заметка о том, что советские воины, атаковавшие блиндажи противника на одном из участков фронта на Смоленском направлении, только за 2 дня июля обнаружили 12 австрийцев, прикованных цепями к пулеметам.

По словам пленного стрелка Фердинанда Кербера, его приковали, когда немцы начали отступать. Оставшись в блиндаже один, он, как сам утверждал на допросе, стрелял в воздух, опасаясь появления офицера, который мог бы его проверить. А потом, когда понял, что товарищи отступили на несколько километров, и вовсе прекратил огонь.

Обнаруженные австрийские пулеметчики, прикованные цепями к оружию, были "совершенно обессилевшими" - отступая, немцы совсем не оставили им еды.

Советский снайпер Иосиф Пилюшин (уничтожил за войну 138 солдат и офицеров вермахта) в своей книге "У стен Ленинграда" описывал встречу с одним из таких вражеских пулеметчиков. В атаке советские пехотинцы дошли до четвертой линии обороны гитлеровцев, и там им встретился немец, прикованный за левую кисть к своему MG-08. Молодой парень, совсем седой. Пулеметчика не пристрелили сразу, поскольку он не единого выстрела так и не сделал: лента, заправленная в его станковый пулемет, осталась неиспользованной. Гитлеровца освободили от оков, и он что-то по-своему сказал русским. Судя по благодарному взгляду, пулеметчик был рад такому исходу. Командир перевел Иосифу Пилюшину, о чем лопотал немец: он был смертником и был прикован к MG-08 по приказу офицера за то, что вслух усомнился в победе рейха.

Также генерал-майор Герой Советского Союза Владимир Антонов, рассказывая о берлинской операции 1945 года, писал в своих мемуарах, что к пулеметам в главном городе Третьего рейха приковывали эсэсовцев, засевших в подвалах зданий, - они ожесточенно сопротивлялись до последнего патрона.