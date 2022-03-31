В Донецке часть жилого дома обрушилась после обстрела РСЗО "Ураган"

МОСКВА. 25 МАРТА - 20 лет назад началась военная операция НАТО против Союзной Республики Югославия, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Формальным поводом для авиаударов стали обвинения в адрес официального Белграда в проведении этнических чисток против албанского населения Косова. Совет Безопасности ООН не давал разрешения на бомбардировку Югославии. Эксперты называют действия альянса грубейшим нарушением международного права, сообщает RT

В результате натовских атак в Югославии погибли около 2000 мирных жителей. По мнению аналитиков, агрессия против европейской страны позволила США в дальнейшем использовать силы НАТО для военного вмешательства в дела других суверенных государств.

24 марта 1999 года силы НАТО начали военную операцию против Югославии под кодовым названием "Союзная сила". ВВС альянса в течение нескольких месяцев нанесли серию ракетно-бомбовых ударов по территории Союзной Республики Югославия.

Операция проводилась в нарушение норм международного права, без одобрения Совета Безопасности ООН. Против нее выступили Россия, Китай и ряд других членов Совбеза.

Сама операция, когда бомбили Сербию, осуществлялась с грубейшими нарушениями всех принципов международного гуманитарного права, потому что бомбили чисто гражданские объекты", - рассказал в интервью телеканалу НТВ министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В первые же дни операции силы НАТО постарались захватить господство в воздухе, нанося удары по средствам противовоздушной обороны и авиации Югославии. Однако бомбардировкам подверглись преимущественно сугубо гражданские объекты: жилые районы Белграда, школы, детские сады, нефтеперерабатывающие предприятия. Несмотря на техническое превосходство противника, югославским силам ПВО удалось 27 марта сбить американский самолет-невидимку F-117.

В апреле - мае под ударами НАТО оказались и те, кого альянс якобы защищал: колонны албанских беженцев, а также объекты гражданской инфраструктуры Косова. Эти атаки унесли жизни сотен людей. По свидетельствам местных СМИ, сбросив бомбы на мирное население, самолеты НАТО затем повторяли удары, когда на место прибывали медики.

Удары по мирному населению и гражданским объектам Югославии по ходу операции становились все более масштабными. Чтобы остановить гибель соотечественников, Слободан Милошевич 3 июня дал согласие на реализацию западного плана мирного урегулирования, однако бомбардировки продолжались еще неделю. 20 июня югославские войска покинули Косово.

Альянс не имел никаких легитимных оснований для таких действий, прежде всего мандата Совета Безопасности ООН. Этим актом агрессии были грубо нарушены основополагающие принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН, хельсинкском Заключительном акте, а также международные обязательства государств - членов блока. Действия альянса противоречили даже Североатлантическому договору 1949 года, в котором страны НАТО обязались не ставить под угрозу международные мир, безопасность и справедливость, а также воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения в международных отношениях, если это противоречит целям ООН. Тогда и было положено начало подмене международного права "порядком", основанным на неких произвольных правилах, а точнее - на праве сильного", - говорится в заявлении российского МИД.

Действия НАТО против Югославии были абсолютным нарушением международного права. Согласно международно-правовым актам, подобное применение силы возможно исключительно по решению Совета Безопасности ООН, которого в данном случае не было", - заявил в беседе с RT военный эксперт Иван Коновалов.

В результате операции НАТО народ Югославии понес тяжелые потери. По официальным данным Союзной Республики Югославия, под ракетно-бомбовыми ударами альянса погибли порядка 1700 мирных жителей и почти 600 силовиков. Среди жертв натовских налетов оказались около 400 детей. По данным российского МИД, жертвами агрессии стали около 2000 мирных жителей, среди которых 89 детей.

В больницы Югославии за время бомбардировок с тяжелыми травмами поступили более 10 000 человек. Сотни тысяч жителей Сербии и Черногории остались без средств к существованию, крыши над головой и даже без доступа к чистой воде.

Применение Североатлантическим альянсом боеприпасов, содержащих обедненный уран, привело к резкому росту уровня онкологических заболеваний. Даже те, кого удары НАТО не затронули непосредственно, ощутили их последствия - ущерб югославской экономике составил около $30 млрд, в стране было уничтожено 14 крупнейших предприятий, повреждено около 50 мостов.

Несмотря на техническое преимущество НАТО, агрессия не осталась без ответа. Согласно данным, оглашенным начальником генерального штаба югославской армии Драголюбом Ойданичем, в ходе боев были сбиты 61 самолет и семь вертолетов НАТО. Правда, альянс признает потери только двух самолетов и нескольких десятков беспилотников.

Путь к войне

Первые выступления косовских албанцев имели место еще в 1981 году. На их фоне обострились межнациональные отношения в Югославии в целом. В 1991-1992 годах страна распалась. В составе обновленной Союзной Республики Югославия остались только Сербия и Черногория.

В середине 1990-х в Косове имела место эскалация насилия против сербского населения. Была создана Армия освобождения Косова (АОК) (по данным некоторых СМИ, при поддержке спецслужб США и Великобритании - RT), взявшая в 1998 году курс на отделение края от Югославии. Начались полномасштабные военные столкновения. После того как поддерживающий АОК совет НАТО заявил о подготовке военной операции против Югославии, официальный Белград 15 октября 1998 года заключил в Косове перемирие. Однако нападения на мирное сербское население продолжались, и в начале 1999 югославские силовики вынуждены были возобновить бои.

14-18 января произошли столкновения в районе села Рачак. Представители Армии освобождения Косова обвинили югославских силовиков в "казнях" мирного албанского населения. Согласно выводам сербских, белорусских и финских экспертов, погибшие в Рачаке были переодетыми в штатское боевиками со следами пороха на руках. Однако комиссия Евросоюза посчитала, что доказательства участия погибших в боях отсутствуют. Инцидент в Рачаке стал формальным основанием для вмешательства НАТО в конфликт.

Это был не повод, а искусственно созданный предлог. То, что это была провокация, известно давно. Об этом неоднократно говорили, писали и приводили доказательства. Убитые якобы гражданские лица на самом деле были военными, боевиками албанской освободительной армии, так называемой Армии освобождения Косова, которых просто переодели в гражданскую форму. Уже давно известно, что это была такая "подстава". Организовал эту провокацию, к сожалению, тогдашний руководитель миссии ОБСЕ американец Уолкер. Прибыв на место происшествия и обнаружив трупы, которые были, как я сказал, аккуратно переодеты в гражданскую одежду, он прямо там, на месте заявил, что имел место акт геноцида", - заявил Сергей Лавров.

Альянс потребовал от Белграда допустить в Косово войска НАТО, однако руководство Союзной Республики Югославия ответило отказом. Соединенные Штаты при одобрении других западных стран попытались заручиться поддержкой Совбеза ООН. Против силового варианта развития событий выступили Россия, Китай, Аргентина и Бразилия.

Американцев было уже не остановить. Они давно приняли решение и попытались "освятить" его через СБ ООН, а поняв, что ничего не получилось, пошли на одностороннюю агрессию против суверенного государства в нарушение Устава ООН, принципов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и в принципе всего того миропорядка, который был создан по итогам Второй мировой войны", - подчеркнул Сергей Лавров.

По мнению политолога Екатерины Поморцевой, процесс отделения Косова от Сербии выглядит хорошо спланированным и инспирированным извне.

Это происходило долго, слаженно, с привлечением значительного количества ресурсов. Думаю, что даже с односторонним провозглашением независимости Косова в 2008 году этот процесс не закончился. Косовская проблема будет актуальна и в дальнейшем", - отметила Поморцева в беседе с RT.

Разворот над Атлантикой

По мнению Сергея Лаврова, действия США в Югославии были связаны с тем, что Вашингтон считал себя победителем в холодной войне, а Россия была ослаблена после развала Советского Союза.

У Вашингтона появилось искушение взять ситуацию во всем мире под свой полный контроль, отходить от принципов согласования подходов к международным проблемам на основе Устава ООН и решать все возникающие вопросы таким образом, чтобы доминировать во всех регионах мира", - подчеркнул Лавров.

Бомбардировки Югославии привели к резкому охлаждению отношений между Россией и западными странами, в частности с США. Знаковым событием стал "разворот над Атлантикой", отмечают эксперты. 24 марта 1999 года премьер-министр РФ Евгений Примаков, направлявшийся с визитом в Соединенные Штаты, развернул самолет над Атлантическим океаном и вернулся в Россию.

Если бы Запад понимал, как бомбардировки Югославии подействуют на Россию, думаю, он бы не пошел на эту авантюру. Разворот самолета Примакова над Атлантикой закрыл для России "лихие девяностые" и ознаменовал начало новой эпохи", - заявил в разговоре с RT политолог Армен Гаспарян.

По мнению военного эксперта Ивана Коновалова, одной из главных причин конфликта стало желание властей США проверить НАТО в деле, чтобы понять, можно ли после завершения холодной войны использовать блок в собственных интересах без оглядки на международное право и ООН.

Партнеры США по НАТО были втянуты в агрессию против европейской страны. Причем как старые, так и новые - их фактически повязали кровью. Кроме того, США решили задачу по взятию под свой военно-воздушный контроль Юго-Восточной Европы, в центре которой находится Косово. Нельзя игнорировать и тот факт, что в это же время Билл Клинтон попал в неприятную историю с госпожой Левински, и нужно было срочно уводить внимание общественности в сторону", - пояснил Коновалов.

По мнению эксперта Института европейских исследований Стевана Гайича, бомбардировки Югославии преследовали геополитические и идеологические цели.

Создавался новый мировой порядок. После развала двухполярного мира должно было существовать одно независимое государство - США. Югославия мешала Западу самим своим существованием, и ее принесли в жертву", - заявил эксперт.

По мнению аналитиков, тот факт, что Соединенные Штаты без санкции Совбеза ООН смогли провести военную операцию против суверенного государства, стало прологом к последующему незаконному военному вмешательству Вашингтона в дела независимых государств.

Бомбардировки Югославии распахнули ящик Пандоры. Именно благодаря безнаказанности США на Балканах стали возможны Ирак, Ливия и Сирия. И пока этот процесс не остановился", - отметил Иван Коновалов.

По словам Сергея Лаврова, произошедшее в 1999 году "аукается" миру до сих пор.

Тот опыт пытаются использовать, когда называют отдельные средства массовой информации не СМИ, а "инструментами пропаганды". Именно так, кстати, во Франции называют Russia Today и Sputnik, им запрещают появляться на мероприятиях, где аккредитованы другие СМИ. Именно тогда начиналась линия на обвинение журналистов со стороны ряда СМИ в том, что они являются "рупором пропаганды" - именно так объясняли необходимость ударов по телевизионному центру в Белграде", - заявил российский министр иностранных дел.

Балканы до сих пор слышат эхо бомбардировок"

Несмотря на то, что с момента военной операции НАТО прошло уже 20 лет, эта тема остается незаживающей раной для жителей Сербии, отмечают эксперты.

По мнению Екатерины Поморцевой, бомбардировки 1999 года вызвали разочарование сербов в международном праве.

Для жителей Сербии разговоры о международном праве - это несмешная шутка. Они не верят в провозглашаемую на Западе международную справедливость и международные суды, которые по итогам югославского конфликта осуждали преимущественно сербов", - подчеркнула эксперт.

По словам Стевана Гайича, воспоминания о натовских бомбардировках чрезвычайно болезненны для сербского народа и во многом определяют его сегодняшнее отношение к западному миру.

Несмотря на то, что НАТО вкладывает колоссальные деньги в пропаганду своей идеологии, альянс имеет негативный имидж в Сербии. Балканы до сих пор слышат и будут слышать эхо бомбардировок", - отметил он.

О трагедии 1999 года не забыло и руководство Сербии.

Мы можем простить, но не можем забыть агрессию НАТО. Мы хотим хороших отношений с НАТО, но не хотим вступать в НАТО", - заявил незадолго до 20-й годовщины начала бомбардировок президент Сербии Александр Вучич.

Комментируя слова Вучича и сербских экспертов, руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова отметила, что сдержанный тон руководства Сербии объясняется непростой внешнеполитической ситуацией, в которой находится республика.

Конечно, Вучич не говорит, что о бомбардировках Югославии нужно забыть. Сербы этого не забыли и не забудут, это точно", - подчеркнула эксперт в беседе с RT.

По ее словам, в эти дни в Сербии проходит много мероприятий на национальном и местном уровнях, в том числе с участием властей, чтобы не забыть того, что произошло 20 лет назад.

Сербы помнят. И желания вступать в НАТО у них нет никакого. Количество людей, которые против НАТО и даже против ЕС, в Сербии постоянно увеличивается", - подытожила Елена Гуськова.