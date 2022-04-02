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Германия реализовывала на Украине собственную биологическую программу

01.04.2022, 09:06 6101
МОСКВА. 1 АПРЕЛЯ - Германия проводила на Украине собственную военно-биологическую программу, заявил постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Уместно отметить, что документы подтверждают факт реализации Германией на Украине собственной военно-биологической программы", - сказал он на пленарном заседании Конференции по разоружению, сообщает РИА Новости.

 
По словам Гатилова, целью этой программы было изучение в условиях Восточной Европы потенциала смертельно опасных заболеваний, таких как конго-крымская геморрагическая лихорадка.
 

Действия Германии, ранее неизвестные широкой общественности, несут такую же угрозу, как биологические эксперименты США, и требуют детального изучения", - отметил дипломат.

 
Гатилов также отметил, что проект финансировался МИД ФРГ и бундесвером.
 
Ранее Минобороны России сообщило, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.
 
Всего сеть насчитывала более 30 учреждений, работавших в интересах Пентагона. После начала российской специальной операции с Украины вывезли все, что имело отношение к продолжению американской программы.
 
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ опубликовало переписку сына Байдена о биолабораториях на Украине.
 

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Иран предложил России меры по уходу от санкций США

01.04.2022, 18:51 2751

ТЕГЕРАН. 1 АПРЕЛЯ - Заместитель главы Центробанка Ирана по международным делам Мохсен Карими в пятницу заявил РИА Новости, что власти Исламской Республики предложили российской стороне меры по уходу от американских санкций и сотрудничеству в нынешних условиях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"Иран, основываясь на своем богатом опыте нахождения под санкциями в течение последних лет, для ухода из-под влияния американского господства и враждебных стран принял необходимые меры, которые и предложил российской стороне", - сказал Карими.

Иранское руководство обладает сорокалетним опытом противостояния западным санкциям, в особенности санкциям США. За это время Тегеран сумел переориентироваться на производство собственных товаров во всех отраслях экономики. При этом внешнеторговые операции Иран также поддерживает на высоком уровне. С учетом санкций Запада и отсутствия возможности торговать с европейскими странами Иран полностью повернулся в сторону Азиатского региона, в частности Китая.

Ранее ряд стран Запада ввели новые санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

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Высокопоставленные украинские военные обвиняются в геноциде русскоязычных в Донбассе

01.04.2022, 10:54 5036
МОСКВА. 1 АПРЕЛЯ - Российские следователи предъявили обвинение в геноциде русскоязычного населения в Донбассе 22 фигурантам, среди которых экс-министр обороны Украины Валерий Гелетей и начальник украинского генштаба Виктор Муженко, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
При расследовании сотрудники Следственного комитета РФ проанализировали большой массив документов и других данных.
 

Содержащиеся в них сведения позволили расширить объем обвинения отдельным фигурантам из числа высокопоставленных украинских военнослужащих, причастных к гибели гражданского населения Донбасса. Так, на основании этих доказательств 22 лицам предъявлено обвинение в геноциде гражданского русскоязычного населения", - приводит сообщение СК РИА Новости.

 
В ведомстве добавили, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел в Ростове оперативное совещание, где обсуждались вопросы расследования преступлений украинских националистов в ДНР и ЛНР.
 
В Мариуполе нашли тела жертв украинских нацистов со следами пыток.

Беженец рассказал о жестоких убийствах мирных жителей "азовцами".
 

Беженец рассказал о жестоких убийствах мирных жителей "азовцами"

01.04.2022, 10:05 5566
МОСКВА. 1 АПРЕЛЯ - Украинские неонацисты из полка "Азов" 18 марта в Мариуполе рядом с одним из местных детских садов убили много мирных жителей, которые пришли туда в поисках воды, рассказал беженец из города Роман Постильник, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, 18 марта вместе с несколькими другими мариупольчанами они пытались покинуть город, но были остановлены украинскими военными, сообщает РИА Новости
 

Нас под автоматами разворачивали, объясняли: "Я здесь сижу, и ты здесь будешь сидеть", - вспоминает Постильник.

 
Тогда Постильник и остальные вернулись домой, начали искать воду и еду. Воду нашли в детском саду рядом с домом № 48 по улице Владимирской, рассказал беженец.
 

Буквально через 10 минут подъехал пикап с "азовцами". Вышли, что-то на планшете наклацали", - добавил Постильник. Как только мирные граждане вошли во двор, националисты "полностью обстреляли садик", вспоминает он.

 

Погибло очень много людей мирных. Моей соседке отрезало ногу осколком, перебило ногу полностью", - сказал Постильник.

 
По данным РИА Новости, более 4,5 миллиона граждан, среди которых 6472 иностранца из 18 государств, в качестве "живого щита" удерживаются в крупных населенных пунктах на Украине неонацистами, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
 

Неонацисты продолжают удерживать в качестве "живого щита" свыше 4,5 миллиона мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктах. Кроме того, в заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны остаются 6472 иностранца из 18 государств", - сказал генерал.

 
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 

Си Цзиньпин направил письменное обращение участникам третьей министерской встречи стран - соседей Афганистана

01.04.2022, 08:27 6701
ПЕКИН. 1 АПРЕЛЯ - Председатель КНР Си Цзиньпин в письменном виде обратился к участникам третьей министерской встречи стран - соседей Афганистана, сообщают китайские СМИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Си Цзиньпин отметил, что многострадальный Афганистан, переживающий переломный момент, остро нуждается в международной помощи для восстановления. Афганистан - сосед и партнер, с которым страны региона связаны не только горами и реками, но и узами общей судьбы. Воплощение в жизнь мечты всех афганцев о мире, стабильности, развитии и процветании отвечает общим интересам стран региона и международного сообщества.
 
Председатель КНР подчеркнул, что пребывание с соседями в отношениях доброжелательного партнерства - настоящее достояние для страны. Китай постоянно уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность Афганистана, прилагает неустанные усилия для поддержания мирного и стабильного развития страны. Созданный в сентябре прошлого года механизм по координации и сотрудничеству с участием стран - соседей Афганистана с учетом преимущества сопредельных государств играет конструктивную роль в деле обеспечения плавного перехода ситуации в Афганистане.
 
Си Цзиньпин подчеркнул, что страны - соседи Афганистана должны отдать все силы для достижения общего понимания и координации усилий в оказании афганскому народу поддержки в налаживании новой жизни.
 

Минобороны РФ опубликовало переписку сына Байдена о биолабораториях на Украине

31.03.2022, 20:43 8696
Минобороны РФ опубликовало переписку сына Байдена о биолабораториях на Украине
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 31 МАРТА - Министерство обороны опубликовало переписку сына президента США Хантера Байдена с сотрудниками управления Пентагона по снижению угрозы и его подрядчиками по биолабораториям на Украине, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Содержание писем показывает, что Хантер Байден сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины, обеспечив привлечение средств для компаний Black and Veach и Metabiota", - цитирует начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова РИА Новости.

 
Он продемонстрировал переписку, отметив, что наличие этих материалов подтвердили западные СМИ.
 
По словам Кириллова, письма подтверждают, что истинные цели Пентагона на Украине были далеки от научных. Так, в одном из писем вице-президент Metabiota отмечает, что деятельность компании будет направлена на обеспечение "культурной и экономической независимости Украины от России".
 
Генерал-лейтенант отметил, что деятельность компании Black and Veach вызывала вопросы даже у украинских спецслужб. Он привел цитату из докладной записки херсонского управления СБУ от 2017 года о том, что Агентство по сокращению военной угрозы США намерено через эту компанию установить контроль за микробиологическими лабораториями Украины, исследующими опасные инфекции. В СБУ подчеркнули, что в этой связи "актуализировалась потенциальная угроза ухудшения эпидемической ситуации" на Украине.
 
Компания Metabiota в свою очередь известна разработками по прогнозированию вспышек инфекционных заболеваний и привлекалась Пентагоном к моделированию эпидситуации на постсоветском пространстве, продолжил Кириллов. По данным Минобороны РФ, на Украине от Metabiota работала вице-президент компании и доверенное лицо Хантера Байдена Мери Гуттиери, что подтверждает их переписка.
 
Также стало известно, что украинское двигателестроительное предприятие "Мотор Сич" интересовалось у производителей турецких беспилотников Bayraktar возможностью распылять с них аэрозоли, что вызывает озабоченность в контексте американской военно-биологической программы, которую реализовывали на территории Украины.
 
Напомним, 19 марта постпред Китая при организации Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Вашингтон и Киев должны ответить на вопросы Москвы по поводу военной биологической деятельности на территории Украины. 
 
В ходе заседания СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Киев и Вашингтон нарушают Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), находятся все новые свидетельства опасной деятельности на Украине. 
 
18 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не исключает, что Украина может быть крупнейшим проектом Пентагона по созданию биолабораторий. 
 
24 марта министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал об интересе Пентагона к бывшим советским биологическим лабораториям в Казахстане. 
 
Также 24 марта стало известно, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена - сына президента США Джо Байдена - финансировал военно-биологическую программу Пентагона на Украине. 
 

Минобороны РФ заявило о причастности Пентагона к созданию биооружия на Украине

30.03.2022, 21:40 29456
Минобороны РФ заявило о причастности Пентагона к созданию биооружия на Украине
Фото: unsplash.com
МОСКВА. 30 МАРТА - Руководители подразделений и сотрудники Пентагона, а также его основных компаний-подрядчиков участвовали в создании компонентов биологического оружия на Украине, эти компании были напрямую связаны с сыном президента США Джо Байдена, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Минобороны России продолжает изучение полученных от сотрудников украинских биологических лабораторий документов о секретной военно-биологической деятельности США на Украине. В результате изучения новых материалов российскими экспертами войск радиационной, химической и биологической защиты выявлены конкретные должностные лица, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия", - цитирует Конашенкова РИА Новости.

 
Он добавил, что это руководители подразделений и сотрудники Минобороны США, а также его основных компаний-подрядчиков. 
 

Как показывают идущие журналистские расследования в западной прессе, данные компании были напрямую связаны с сыном действующего президента США Хантером Байденом", - сказал Конашенков.

 
Напомним, 19 марта постпред Китая при организации Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Вашингтон и Киев должны ответить на вопросы Москвы по поводу военной биологической деятельности на территории Украины. 
 
В ходе заседания СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Киев и Вашингтон нарушают Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), находятся все новые свидетельства опасной деятельности на Украине. 
 
18 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не исключает, что Украина может быть крупнейшим проектом Пентагона по созданию биолабораторий. 
 
24 марта министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал об интересе Пентагона к бывшим советским биологическим лабораториям в Казахстане. 
 
Также 24 марта стало известно, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена - сына президента США Джо Байдена - финансировал военно-биологическую программу Пентагона на Украине.
 

В Донецке часть жилого дома обрушилась после обстрела РСЗО "Ураган"

30.03.2022, 17:38 30671
ДОНЕЦК. 30 МАРТА - Несколько этажей поврежденного от обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) многоэтажного дома в Донецке могут обрушиться, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Есть сложность при разборе завалов - нужна специализированная техника более мощная, потому что здание полностью повреждено. Вы видите, три этажа, которые, работая с институтом строительным нашим, мы просмотрели, находятся в состоянии критическом и в любой момент могут обрушиться", - сообщил представитель МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР) Сергей Нека.


 
О том, что в ходе ночного обстрела города было зафиксировано прямое попадание украинского снаряда в жилой дом в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин ранее в этот день. Инцидент произошел на улице Пинтера, 8, в микрорайоне Текстильщик. Отмечалось, что в результате попадания снаряда семь человек пострадали и один погиб, в жилом доме были разрушены три этажа, сообщают "Известия".
 
В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) позже уточнили, что снаряд, попавший в жилой многоэтажный дом, был выпущен из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган", второй снаряд упал около школы.
 
Из-под завалов достали полуторагодовалого ребенка. Его осмотрели сотрудники скорой помощи и отвезли в нейрохирургическое отделение больницы Донецка. По словам очевидцев, под завалами жилого дома находятся и другие люди.
 
Разрушенный после попадания снаряда ВСУ жилой дом сняли с коптера. На кадрах видно, что верхние этажи дома и крыша разрушены с одной стороны. Кроме того, рухнули перекрытия дома, а верхние этажи провалились вниз.
 
 
Для справки: реактивная система залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" предназначена для поражения живой силы, легкобронированной и бронированной техники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения и на марше, разрушения командных пунктов, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, дистанционной установки противотанковых и противопехотных минных полей в зоне боевых действий на удалении от 10 до 35 км.
 

Fox News: доллар теряет статус мировой резервной валюты

30.03.2022, 16:54 30776
Fox News: доллар теряет статус мировой резервной валюты
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - Господство доллара под угрозой, а США вскоре будет сложно обслуживать госдолг. Об этом в эфире Fox News заявил Гарри Казианис из Центра национальных интересов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Господство доллара под угрозой, а значит, американцам грозит бедность. Как отмечает Гарри Казианис из Центра национальных интересов, "Соединенным Штатам долгов" вскоре станет гораздо тяжелее обслуживать свой госдолг, а расходы придется урезать, сообщает RT.
 

Невозможно быть сверхдержавой, если ваша экономика в катастрофическом состоянии", - подчеркивает эксперт в интервью Tucker Carlson Tonight.

 
В эфире Fox News сообщалось, что Соединенным Штатам грозит потеря статуса держателя мировой резервной валюты. Теперь это подтвердил Bloomberg: "Господство доллара США втихомолку разрушают". Так они это сформулировали. Однако Bloomberg этим не обеспокоен: по его словам, это может быть даже хорошо.
 

Соединенные Штаты - это Соединенные Штаты долгов. И причина, по которой мы можем брать столько в долг… Кстати, с 2000 года мы набрали долгов на 25 триллионов долларов, финансируя войны с целью смены режима, снижение налогов и все в таком духе. Почему мы все это можем делать? Потому что мировая резервная валюта - наша. Потому что мы можем брать в долг у кого угодно, по сути, под ноль процентов. Или Федеральный резерв может напечатать деньги, и все будет в порядке", - сказал Гарри Казианис.

 
Он рассказал, что случится, если доллар перестанет быть резервной валютой. 
 

Процентные ставки начнут расти. Подумайте вот о чем: в этом году Соединенные Штаты потратят 392 миллиарда долларов только на обслуживание нашего государственного долга. Эта цифра вырастет, потому что процентные ставки будут расти быстрее. Так что это огромная проблема, и я признателен вам за то, что вы ее освещаете", - отметил Гарри Казианис. 

 

Посмотрим правде в глаза: в этом году мы займем порядка триллиона долларов. Проценты, которые мы будем выплачивать по этому долгу, будут астрономическими. Если наша валюта больше не будет резервной, количество денег, которые мы будем тратить только на обслуживание долга, взлетит до небес. Вдобавок к инфляции, вдобавок к дальнейшему росту долга", - добавил Гарри Казианис.

 

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