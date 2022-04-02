Германия реализовывала на Украине собственную биологическую программу

Фото: Depositphotos

МОСКВА. 31 МАРТА - Министерство обороны опубликовало переписку сына президента США Хантера Байдена с сотрудниками управления Пентагона по снижению угрозы и его подрядчиками по биолабораториям на Украине, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Содержание писем показывает, что Хантер Байден сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины, обеспечив привлечение средств для компаний Black and Veach и Metabiota", - цитирует начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова РИА Новости .

Он продемонстрировал переписку, отметив, что наличие этих материалов подтвердили западные СМИ.

По словам Кириллова, письма подтверждают, что истинные цели Пентагона на Украине были далеки от научных. Так, в одном из писем вице-президент Metabiota отмечает, что деятельность компании будет направлена на обеспечение "культурной и экономической независимости Украины от России".

Генерал-лейтенант отметил, что деятельность компании Black and Veach вызывала вопросы даже у украинских спецслужб. Он привел цитату из докладной записки херсонского управления СБУ от 2017 года о том, что Агентство по сокращению военной угрозы США намерено через эту компанию установить контроль за микробиологическими лабораториями Украины, исследующими опасные инфекции. В СБУ подчеркнули, что в этой связи "актуализировалась потенциальная угроза ухудшения эпидемической ситуации" на Украине.

Компания Metabiota в свою очередь известна разработками по прогнозированию вспышек инфекционных заболеваний и привлекалась Пентагоном к моделированию эпидситуации на постсоветском пространстве, продолжил Кириллов. По данным Минобороны РФ, на Украине от Metabiota работала вице-президент компании и доверенное лицо Хантера Байдена Мери Гуттиери, что подтверждает их переписка.

Также стало известно, что украинское двигателестроительное предприятие "Мотор Сич" интересовалось у производителей турецких беспилотников Bayraktar возможностью распылять с них аэрозоли, что вызывает озабоченность в контексте американской военно-биологической программы, которую реализовывали на территории Украины.

Напомним, 19 марта постпред Китая при организации Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности ООН заявил , что Вашингтон и Киев должны ответить на вопросы Москвы по поводу военной биологической деятельности на территории Украины.

В ходе заседания СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил , что Киев и Вашингтон нарушают Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), находятся все новые свидетельства опасной деятельности на Украине.

18 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил , что Россия не исключает, что Украина может быть крупнейшим проектом Пентагона по созданию биолабораторий.

24 марта министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал об интересе Пентагона к бывшим советским биологическим лабораториям в Казахстане.