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МОСКВА. 31 МАРТА - Министерство обороны опубликовало переписку сына президента США Хантера Байдена с сотрудниками управления Пентагона по снижению угрозы и его подрядчиками по биолабораториям на Украине, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Содержание писем показывает, что Хантер Байден сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины, обеспечив привлечение средств для компаний Black and Veach и Metabiota", - цитирует начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова РИА Новости.
Он продемонстрировал переписку, отметив, что наличие этих материалов подтвердили западные СМИ.
По словам Кириллова, письма подтверждают, что истинные цели Пентагона на Украине были далеки от научных. Так, в одном из писем вице-президент Metabiota отмечает, что деятельность компании будет направлена на обеспечение "культурной и экономической независимости Украины от России".
Генерал-лейтенант отметил, что деятельность компании Black and Veach вызывала вопросы даже у украинских спецслужб. Он привел цитату из докладной записки херсонского управления СБУ от 2017 года о том, что Агентство по сокращению военной угрозы США намерено через эту компанию установить контроль за микробиологическими лабораториями Украины, исследующими опасные инфекции. В СБУ подчеркнули, что в этой связи "актуализировалась потенциальная угроза ухудшения эпидемической ситуации" на Украине.
Компания Metabiota в свою очередь известна разработками по прогнозированию вспышек инфекционных заболеваний и привлекалась Пентагоном к моделированию эпидситуации на постсоветском пространстве, продолжил Кириллов. По данным Минобороны РФ, на Украине от Metabiota работала вице-президент компании и доверенное лицо Хантера Байдена Мери Гуттиери, что подтверждает их переписка.
Также стало известно, что украинское двигателестроительное предприятие "Мотор Сич" интересовалось у производителей турецких беспилотников Bayraktar возможностью распылять с них аэрозоли, что вызывает озабоченность в контексте американской военно-биологической программы, которую реализовывали на территории Украины.
Напомним, 19 марта постпред Китая при организации Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности ООН заявил
, что Вашингтон и Киев должны ответить на вопросы Москвы по поводу военной биологической деятельности на территории Украины.
В ходе заседания СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил
, что Киев и Вашингтон нарушают Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), находятся все новые свидетельства опасной деятельности на Украине.
18 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил
, что Россия не исключает, что Украина может быть крупнейшим проектом Пентагона по созданию биолабораторий.
24 марта министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал
об интересе Пентагона к бывшим советским биологическим лабораториям в Казахстане.
Также 24 марта стало известно
, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена - сына президента США Джо Байдена - финансировал военно-биологическую программу Пентагона на Украине.