Система Orphus

Минобороны РФ опубликовало переписку сына Байдена о биолабораториях на Украине

31.03.2022, 20:43 1496
Минобороны РФ опубликовало переписку сына Байдена о биолабораториях на Украине
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 31 МАРТА - Министерство обороны опубликовало переписку сына президента США Хантера Байдена с сотрудниками управления Пентагона по снижению угрозы и его подрядчиками по биолабораториям на Украине, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Содержание писем показывает, что Хантер Байден сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины, обеспечив привлечение средств для компаний Black and Veach и Metabiota", - цитирует начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова РИА Новости.

 
Он продемонстрировал переписку, отметив, что наличие этих материалов подтвердили западные СМИ.
 
По словам Кириллова, письма подтверждают, что истинные цели Пентагона на Украине были далеки от научных. Так, в одном из писем вице-президент Metabiota отмечает, что деятельность компании будет направлена на обеспечение "культурной и экономической независимости Украины от России".
 
Генерал-лейтенант отметил, что деятельность компании Black and Veach вызывала вопросы даже у украинских спецслужб. Он привел цитату из докладной записки херсонского управления СБУ от 2017 года о том, что Агентство по сокращению военной угрозы США намерено через эту компанию установить контроль за микробиологическими лабораториями Украины, исследующими опасные инфекции. В СБУ подчеркнули, что в этой связи "актуализировалась потенциальная угроза ухудшения эпидемической ситуации" на Украине.
 
Компания Metabiota, в свою очередь, известна разработками по прогнозированию вспышек инфекционных заболеваний и привлекалась Пентагоном к моделированию эпидситуации на постсоветском пространстве, продолжил Кириллов. По данным Минобороны РФ, на Украине от Metabiota работала вице-президент компании и доверенное лицо Хантера Байдена Мери Гуттиери, что подтверждает их переписка.
 
Также стало известно, что украинское двигателестроительное предприятие "Мотор Сич" интересовалось у производителей турецких беспилотников Bayraktar возможностью распылять с них аэрозоли, что вызывает озабоченность в контексте американской военно-биологической программы, которую реализовывали на территории Украины.
 
Напомним, 19 марта постпред Китая при организации Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Вашингтон и Киев должны ответить на вопросы Москвы по поводу военной биологической деятельности на территории Украины. 
 
В ходе заседания СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Киев и Вашингтон нарушают Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), находятся все новые свидетельства опасной деятельности на Украине. 
 
18 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не исключает, что Украина может быть крупнейшим проектом Пентагона по созданию биолабораторий. 
 
24 марта министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал об интересе Пентагона к бывшим советским биологическим лабораториям в Казахстане. 
 
Также 24 марта стало известно, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена - сына президента США Джо Байдена - финансировал военно-биологическую программу Пентагона на Украине. 
 

новости по теме

Минобороны РФ заявило о причастности Пентагона к созданию биооружия на Украине

30.03.2022, 21:40 22206
Минобороны РФ заявило о причастности Пентагона к созданию биооружия на Украине
Фото: unsplash.com
МОСКВА. 30 МАРТА - Руководители подразделений и сотрудники Пентагона, а также его основных компаний-подрядчиков участвовали в создании компонентов биологического оружия на Украине, эти компании были напрямую связаны с сыном президента США Джо Байдена, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Минобороны России продолжает изучение полученных от сотрудников украинских биологических лабораторий документов о секретной военно-биологической деятельности США на Украине. В результате изучения новых материалов российскими экспертами войск радиационной, химической и биологической защиты выявлены конкретные должностные лица, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия", - цитирует Конашенкова РИА Новости.

 
Он добавил, что это руководители подразделений и сотрудники Минобороны США, а также его основных компаний-подрядчиков. 
 

Как показывают идущие журналистские расследования в западной прессе, данные компании были напрямую связаны с сыном действующего президента США Хантером Байденом", - сказал Конашенков.

 
Напомним, 19 марта постпред Китая при организации Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Вашингтон и Киев должны ответить на вопросы Москвы по поводу военной биологической деятельности на территории Украины. 
 
В ходе заседания СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Киев и Вашингтон нарушают Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), находятся все новые свидетельства опасной деятельности на Украине. 
 
18 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не исключает, что Украина может быть крупнейшим проектом Пентагона по созданию биолабораторий. 
 
24 марта министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал об интересе Пентагона к бывшим советским биологическим лабораториям в Казахстане. 
 
Также 24 марта стало известно, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена - сына президента США Джо Байдена - финансировал военно-биологическую программу Пентагона на Украине.
 

В Донецке часть жилого дома обрушилась после обстрела РСЗО "Ураган"

30.03.2022, 17:38 23421
ДОНЕЦК. 30 МАРТА - Несколько этажей поврежденного от обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) многоэтажного дома в Донецке могут обрушиться, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Есть сложность при разборе завалов - нужна специализированная техника более мощная, потому что здание полностью повреждено. Вы видите, три этажа, которые, работая с институтом строительным нашим, мы просмотрели, находятся в состоянии критическом и в любой момент могут обрушиться", - сообщил представитель МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР) Сергей Нека.


 
О том, что в ходе ночного обстрела города было зафиксировано прямое попадание украинского снаряда в жилой дом в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин ранее в этот день. Инцидент произошел на улице Пинтера, 8, в микрорайоне Текстильщик. Отмечалось, что в результате попадания снаряда семь человек пострадали и один погиб, в жилом доме были разрушены три этажа, сообщают "Известия".
 
В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) позже уточнили, что снаряд, попавший в жилой многоэтажный дом, был выпущен из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган", второй снаряд упал около школы.
 
Из-под завалов достали полуторагодовалого ребенка. Его осмотрели сотрудники скорой помощи и отвезли в нейрохирургическое отделение больницы Донецка. По словам очевидцев, под завалами жилого дома находятся и другие люди.
 
Разрушенный после попадания снаряда ВСУ жилой дом сняли с коптера. На кадрах видно, что верхние этажи дома и крыша разрушены с одной стороны. Кроме того, рухнули перекрытия дома, а верхние этажи провалились вниз.
 
 
Для справки: реактивная система залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" предназначена для поражения живой силы, легкобронированной и бронированной техники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения и на марше, разрушения командных пунктов, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, дистанционной установки противотанковых и противопехотных минных полей в зоне боевых действий на удалении от 10 до 35 км.
 

Fox News: доллар теряет статус мировой резервной валюты

30.03.2022, 16:54 23861
Fox News: доллар теряет статус мировой резервной валюты
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - Господство доллара под угрозой, а США вскоре будет сложно обслуживать госдолг. Об этом в эфире Fox News заявил Гарри Казианис из Центра национальных интересов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Господство доллара под угрозой, а значит, американцам грозит бедность. Как отмечает Гарри Казианис из Центра национальных интересов, "Соединенным Штатам долгов" вскоре станет гораздо тяжелее обслуживать свой госдолг, а расходы придется урезать, сообщает RT.
 

Невозможно быть сверхдержавой, если ваша экономика в катастрофическом состоянии", - подчеркивает эксперт в интервью Tucker Carlson Tonight.

 
В эфире Fox News сообщалось, что Соединенным Штатам грозит потеря статуса держателя мировой резервной валюты. Теперь это подтвердил Bloomberg: "Господство доллара США втихомолку разрушают". Так они это сформулировали. Однако Bloomberg этим не обеспокоен: по его словам, это может быть даже хорошо.
 

Соединенные Штаты - это Соединенные Штаты долгов. И причина, по которой мы можем брать столько в долг… Кстати, с 2000 года мы набрали долгов на 25 триллионов долларов, финансируя войны с целью смены режима, снижение налогов и все в таком духе. Почему мы все это можем делать? Потому что мировая резервная валюта - наша. Потому что мы можем брать в долг у кого угодно, по сути, под ноль процентов. Или Федеральный резерв может напечатать деньги, и все будет в порядке", - сказал Гарри Казианис.

 
Он рассказал, что случится, если доллар перестанет быть резервной валютой. 
 

Процентные ставки начнут расти. Подумайте вот о чем: в этом году Соединенные Штаты потратят 392 миллиарда долларов только на обслуживание нашего государственного долга. Эта цифра вырастет, потому что процентные ставки будут расти быстрее. Так что это огромная проблема, и я признателен вам за то, что вы ее освещаете", - отметил Гарри Казианис. 

 

Посмотрим правде в глаза: в этом году мы займем порядка триллиона долларов. Проценты, которые мы будем выплачивать по этому долгу, будут астрономическими. Если наша валюта больше не будет резервной, количество денег, которые мы будем тратить только на обслуживание долга, взлетит до небес. Вдобавок к инфляции, вдобавок к дальнейшему росту долга", - добавил Гарри Казианис.

 

Кива: на Украине идет открытое уничтожение православной веры

29.03.2022, 14:21 27666
КИЕВ. 29 МАРТА - Илья Кива, лишенный мандата депутат Верховной рады Украины, после нападения на священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявил об открытом уничтожении православной веры на Украине, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Сети появилось видео, на котором толпа людей в храме нападает на священнослужителя канонической УПЦ. Видео предположительно снято в Черкасской области, когда - не уточняется. По мнению Кивы, сегодня под предлогом "борьбы с агрессором" идет "открытое физическое уничтожение носителей православной веры", пишет РИА Новости.

 

Геноцид, который длится восемь лет, русских на территории Украины: по языковому, национальному и религиозному признаку. Марионеточный киевский режим давно уничтожает православие в стране, расчленяя его и способствуя захвату церквей, запугивая прихожан", - написал Кива в Telegram-канале под этим видео.

 
Сенатор заявил, что Украиной сейчас управляют военные, а не Зеленский. 
 
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 

В Мариуполе нашли тела жертв украинских нацистов со следами пыток

29.03.2022, 09:08 29376
МОСКВА. 28 МАРТА - В Мариуполе находят тела жертв украинских нацистов со следами пыток и издевательств, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В подвалах зданий города Мариуполя, освобожденных от националистов, обнаружены тела гражданских лиц со следами зверских пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой. Кроме того, спасенные из города мирные жители подтверждают вопиющие факты того, как неонацисты, зная, что в подвалах находятся женщины с детьми, намеренно забрасывали их гранатами", - цитирует Мизинцева РИА Новости.

 
Помимо этого, в пригороде Харькова боевики на так называемых бандермобилях обстреляли из минометов очереди у магазинов, банкоматов и пунктов выдачи продовольствия и питьевой воды, добавил генерал. При этом три человека погибли, десять получили ранения.
 
По словам Мизинцева, террор и геноцид против собственного народа стали нормой для Украины.
 

Всеобъемлющая поддержка со стороны США и целого ряда стран Европейского союза развязала руки нацизму в масштабах всей страны, только здесь воинские подразделения с символикой Третьего рейха действуют в составе национальных вооруженных сил и воинских формирований с задачей уничтожения всего, что не соответствует их бесчеловечным понятиям", - сказал генерал.

 
Жертвами этого становятся старики и женщины, а дети с раннего возраста подвергаются жесткой пропаганде идеологии нацизма для превращения их в последователей Бандеры, заключил он.
 
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
 
Как заявляло Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
 
На фоне боевых действий во многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по данным военного ведомства, местные националисты продолжают удерживать мирных жителей в качестве живого щита - свыше четырех с половиной миллионов человек в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и других городах.
 

Страны G7 не согласны на требование РФ платить за энергоресурсы в рублях

28.03.2022, 19:41 33406
МОСКВА. 28 МАРТА - Страны G7 не согласны с требованием России платить за энергоресурсы в рублях, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Все министры G7 были едины, что это одностороннее нарушение контрактов. Они подчеркнули, что заключенные соглашения действуют, вовлеченные в них предприятия останутся им верны. Это значит, что оплата в рублях неприемлема и затронутые предприятия призываются не следовать требованиям (президента России), - цитирует Хабека РИА Новости.

 
Хабек увидел в этом попытку "расколоть" западные страны и добавил, что среди них есть "сплоченность и решимость" не допустить раскола.
 
Комментируя заявление немецкого министра, зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов отметил, что отказ "однозначно приведет к прекращению поставок газа".
 

Если наше условие - платить в рублях, то, значит, оплачивать надо в рублях. У них достаточно возможностей купить для этого рубли, на любой бирже можно это сделать моментально", - сказал сенатор.

 
Президент России Владимир Путин в марте поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами в рубли. Первый отчет об исполнении поручения в Кремле ожидают к 31 марта.
 

В Госдуму РФ внесли законопроект о признании соотечественниками всех владеющих русским языком

28.03.2022, 17:53 34306
В Госдуму РФ внесли законопроект о признании соотечественниками всех владеющих русским языком
Фото: pixabay.com
МОСКВА. 28 МАРТА - Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин (фракция "Единая Россия") внес в палату законопроект, предлагающий признавать соотечественниками всех, кто владеет русским языком. Документ размещен в думской электронной базе в понедельник, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как отмечается в пояснительных документах, "законопроект устраняет недостатки неоправданно широкого толкования ключевого понятия "соотечественник". В частности, предлагается признавать соотечественниками лиц, "владеющих русским языком <...> и относящихся к народам, исторически проживающим на территории России", а также тех лиц, "чьи прямые предки родились или проживали на территории Российской Федерации", сообщает ТАСС.
 

При этом учитывается, что за прошедшие после распада СССР 30 лет выросло новое поколение соотечественников, не имевших гражданства СССР. В этой связи из определения понятия "соотечественник" исключена связь с гражданством СССР", - отмечается в сопроводительных материалах.

 
Законопроектом также предлагается уточнить перечень народов, исторически проживающих на территории России. В частности, в перечень включены представители белорусского и украинского народов, представители коренных малочисленных народов.
 

"Абсолютное нарушение международного права": как бомбардировка Югославии авиацией стран НАТО изменила мир

25.03.2022, 09:26 43621
МОСКВА. 25 МАРТА - 20 лет назад началась военная операция НАТО против Союзной Республики Югославия, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Формальным поводом для авиаударов стали обвинения в адрес официального Белграда в проведении этнических чисток против албанского населения Косова. Совет Безопасности ООН не давал разрешения на бомбардировку Югославии. Эксперты называют действия альянса грубейшим нарушением международного права, сообщает RT
 
В результате натовских атак в Югославии погибли около 2000 мирных жителей. По мнению аналитиков, агрессия против европейской страны позволила США в дальнейшем использовать силы НАТО для военного вмешательства в дела других суверенных государств.
 
24 марта 1999 года силы НАТО начали военную операцию против Югославии под кодовым названием "Союзная сила". ВВС альянса в течение нескольких месяцев нанесли серию ракетно-бомбовых ударов по территории Союзной Республики Югославия.
 
Операция проводилась в нарушение норм международного права, без одобрения Совета Безопасности ООН. Против нее выступили Россия, Китай и ряд других членов Совбеза.
 

Сама операция, когда бомбили Сербию, осуществлялась с грубейшими нарушениями всех принципов международного гуманитарного права, потому что бомбили чисто гражданские объекты", - рассказал в интервью телеканалу НТВ министр иностранных дел России Сергей Лавров.

 
В первые же дни операции силы НАТО постарались захватить господство в воздухе, нанося удары по средствам противовоздушной обороны и авиации Югославии. Однако бомбардировкам подверглись преимущественно сугубо гражданские объекты: жилые районы Белграда, школы, детские сады, нефтеперерабатывающие предприятия. Несмотря на техническое превосходство противника, югославским силам ПВО удалось 27 марта сбить американский самолет-невидимку F-117.
 
В апреле - мае под ударами НАТО оказались и те, кого альянс якобы защищал: колонны албанских беженцев, а также объекты гражданской инфраструктуры Косова. Эти атаки унесли жизни сотен людей. По свидетельствам местных СМИ, сбросив бомбы на мирное население, самолеты НАТО затем повторяли удары, когда на место прибывали медики.
 
Удары по мирному населению и гражданским объектам Югославии по ходу операции становились все более масштабными. Чтобы остановить гибель соотечественников, Слободан Милошевич 3 июня дал согласие на реализацию западного плана мирного урегулирования, однако бомбардировки продолжались еще неделю. 20 июня югославские войска покинули Косово.
 

Альянс не имел никаких легитимных оснований для таких действий, прежде всего мандата Совета Безопасности ООН. Этим актом агрессии были грубо нарушены основополагающие принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН, хельсинкском Заключительном акте, а также международные обязательства государств - членов блока. Действия альянса противоречили даже Североатлантическому договору 1949 года, в котором страны НАТО обязались не ставить под угрозу международные мир, безопасность и справедливость, а также воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения в международных отношениях, если это противоречит целям ООН. Тогда и было положено начало подмене международного права "порядком", основанным на неких произвольных правилах, а точнее - на праве сильного", - говорится в заявлении российского МИД.

 

Действия НАТО против Югославии были абсолютным нарушением международного права. Согласно международно-правовым актам, подобное применение силы возможно исключительно по решению Совета Безопасности ООН, которого в данном случае не было", - заявил в беседе с RT военный эксперт Иван Коновалов.

 
В результате операции НАТО народ Югославии понес тяжелые потери. По официальным данным Союзной Республики Югославия, под ракетно-бомбовыми ударами альянса погибли порядка 1700 мирных жителей и почти 600 силовиков. Среди жертв натовских налетов оказались около 400 детей. По данным российского МИД, жертвами агрессии стали около 2000 мирных жителей, среди которых 89 детей.
 
В больницы Югославии за время бомбардировок с тяжелыми травмами поступили более 10 000 человек. Сотни тысяч жителей Сербии и Черногории остались без средств к существованию, крыши над головой и даже без доступа к чистой воде.
 
Применение Североатлантическим альянсом боеприпасов, содержащих обедненный уран, привело к резкому росту уровня онкологических заболеваний. Даже те, кого удары НАТО не затронули непосредственно, ощутили их последствия - ущерб югославской экономике составил около $30 млрд, в стране было уничтожено 14 крупнейших предприятий, повреждено около 50 мостов.
 
Несмотря на техническое преимущество НАТО, агрессия не осталась без ответа. Согласно данным, оглашенным начальником генерального штаба югославской армии Драголюбом Ойданичем, в ходе боев были сбиты 61 самолет и семь вертолетов НАТО. Правда, альянс признает потери только двух самолетов и нескольких десятков беспилотников.
 
Путь к войне
 
Первые выступления косовских албанцев имели место еще в 1981 году. На их фоне обострились межнациональные отношения в Югославии в целом. В 1991-1992 годах страна распалась. В составе обновленной Союзной Республики Югославия остались только Сербия и Черногория.
 
В середине 1990-х в Косове имела место эскалация насилия против сербского населения. Была создана Армия освобождения Косова (АОК) (по данным некоторых СМИ, при поддержке спецслужб США и Великобритании - RT), взявшая в 1998 году курс на отделение края от Югославии. Начались полномасштабные военные столкновения. После того как поддерживающий АОК совет НАТО заявил о подготовке военной операции против Югославии, официальный Белград 15 октября 1998 года заключил в Косове перемирие. Однако нападения на мирное сербское население продолжались, и в начале 1999 югославские силовики вынуждены были возобновить бои.
 
14-18 января произошли столкновения в районе села Рачак. Представители Армии освобождения Косова обвинили югославских силовиков в "казнях" мирного албанского населения. Согласно выводам сербских, белорусских и финских экспертов, погибшие в Рачаке были переодетыми в штатское боевиками со следами пороха на руках. Однако комиссия Евросоюза посчитала, что доказательства участия погибших в боях отсутствуют. Инцидент в Рачаке стал формальным основанием для вмешательства НАТО в конфликт.
 

Это был не повод, а искусственно созданный предлог. То, что это была провокация, известно давно. Об этом неоднократно говорили, писали и приводили доказательства. Убитые якобы гражданские лица на самом деле были военными, боевиками албанской освободительной армии, так называемой Армии освобождения Косова, которых просто переодели в гражданскую форму. Уже давно известно, что это была такая "подстава". Организовал эту провокацию, к сожалению, тогдашний руководитель миссии ОБСЕ американец Уолкер. Прибыв на место происшествия и обнаружив трупы, которые были, как я сказал, аккуратно переодеты в гражданскую одежду, он прямо там, на месте заявил, что имел место акт геноцида", - заявил Сергей Лавров.

 
Альянс потребовал от Белграда допустить в Косово войска НАТО, однако руководство Союзной Республики Югославия ответило отказом. Соединенные Штаты при одобрении других западных стран попытались заручиться поддержкой Совбеза ООН. Против силового варианта развития событий выступили Россия, Китай, Аргентина и Бразилия.
 

Американцев было уже не остановить. Они давно приняли решение и попытались "освятить" его через СБ ООН, а поняв, что ничего не получилось, пошли на одностороннюю агрессию против суверенного государства в нарушение Устава ООН, принципов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и в принципе всего того миропорядка, который был создан по итогам Второй мировой войны", - подчеркнул Сергей Лавров.

 
По мнению политолога Екатерины Поморцевой, процесс отделения Косова от Сербии выглядит хорошо спланированным и инспирированным извне.
 

Это происходило долго, слаженно, с привлечением значительного количества ресурсов. Думаю, что даже с односторонним провозглашением независимости Косова в 2008 году этот процесс не закончился. Косовская проблема будет актуальна и в дальнейшем", - отметила Поморцева в беседе с RT.

 
Разворот над Атлантикой
 
По мнению Сергея Лаврова, действия США в Югославии были связаны с тем, что Вашингтон считал себя победителем в холодной войне, а Россия была ослаблена после развала Советского Союза.
 

У Вашингтона появилось искушение взять ситуацию во всем мире под свой полный контроль, отходить от принципов согласования подходов к международным проблемам на основе Устава ООН и решать все возникающие вопросы таким образом, чтобы доминировать во всех регионах мира", - подчеркнул Лавров.

 
Бомбардировки Югославии привели к резкому охлаждению отношений между Россией и западными странами, в частности с США. Знаковым событием стал "разворот над Атлантикой", отмечают эксперты. 24 марта 1999 года премьер-министр РФ Евгений Примаков, направлявшийся с визитом в Соединенные Штаты, развернул самолет над Атлантическим океаном и вернулся в Россию.
 

Если бы Запад понимал, как бомбардировки Югославии подействуют на Россию, думаю, он бы не пошел на эту авантюру. Разворот самолета Примакова над Атлантикой закрыл для России "лихие девяностые" и ознаменовал начало новой эпохи", - заявил в разговоре с RT политолог Армен Гаспарян.

 
По мнению военного эксперта Ивана Коновалова, одной из главных причин конфликта стало желание властей США проверить НАТО в деле, чтобы понять, можно ли после завершения холодной войны использовать блок в собственных интересах без оглядки на международное право и ООН.
 

Партнеры США по НАТО были втянуты в агрессию против европейской страны. Причем как старые, так и новые - их фактически повязали кровью. Кроме того, США решили задачу по взятию под свой военно-воздушный контроль Юго-Восточной Европы, в центре которой находится Косово. Нельзя игнорировать и тот факт, что в это же время Билл Клинтон попал в неприятную историю с госпожой Левински, и нужно было срочно уводить внимание общественности в сторону", - пояснил Коновалов.

 
По мнению эксперта Института европейских исследований Стевана Гайича, бомбардировки Югославии преследовали геополитические и идеологические цели.
 

Создавался новый мировой порядок. После развала двухполярного мира должно было существовать одно независимое государство - США. Югославия мешала Западу самим своим существованием, и ее принесли в жертву", - заявил эксперт.

 
По мнению аналитиков, тот факт, что Соединенные Штаты без санкции Совбеза ООН смогли провести военную операцию против суверенного государства, стало прологом к последующему незаконному военному вмешательству Вашингтона в дела независимых государств.
 

Бомбардировки Югославии распахнули ящик Пандоры. Именно благодаря безнаказанности США на Балканах стали возможны Ирак, Ливия и Сирия. И пока этот процесс не остановился", - отметил Иван Коновалов.

 
По словам Сергея Лаврова, произошедшее в 1999 году "аукается" миру до сих пор.
 

Тот опыт пытаются использовать, когда называют отдельные средства массовой информации не СМИ, а "инструментами пропаганды". Именно так, кстати, во Франции называют Russia Today и Sputnik, им запрещают появляться на мероприятиях, где аккредитованы другие СМИ. Именно тогда начиналась линия на обвинение журналистов со стороны ряда СМИ в том, что они являются "рупором пропаганды" - именно так объясняли необходимость ударов по телевизионному центру в Белграде", - заявил российский министр иностранных дел.

 

Балканы до сих пор слышат эхо бомбардировок"

 
Несмотря на то, что с момента военной операции НАТО прошло уже 20 лет, эта тема остается незаживающей раной для жителей Сербии, отмечают эксперты.
 
По мнению Екатерины Поморцевой, бомбардировки 1999 года вызвали разочарование сербов в международном праве.
 

Для жителей Сербии разговоры о международном праве - это несмешная шутка. Они не верят в провозглашаемую на Западе международную справедливость и международные суды, которые по итогам югославского конфликта осуждали преимущественно сербов", - подчеркнула эксперт.

 
По словам Стевана Гайича, воспоминания о натовских бомбардировках чрезвычайно болезненны для сербского народа и во многом определяют его сегодняшнее отношение к западному миру.
 

Несмотря на то, что НАТО вкладывает колоссальные деньги в пропаганду своей идеологии, альянс имеет негативный имидж в Сербии. Балканы до сих пор слышат и будут слышать эхо бомбардировок", - отметил он.

 
О трагедии 1999 года не забыло и руководство Сербии.
 

Мы можем простить, но не можем забыть агрессию НАТО. Мы хотим хороших отношений с НАТО, но не хотим вступать в НАТО", - заявил незадолго до 20-й годовщины начала бомбардировок президент Сербии Александр Вучич.

 
Комментируя слова Вучича и сербских экспертов, руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова отметила, что сдержанный тон руководства Сербии объясняется непростой внешнеполитической ситуацией, в которой находится республика.
 

Конечно, Вучич не говорит, что о бомбардировках Югославии нужно забыть. Сербы этого не забыли и не забудут, это точно", - подчеркнула эксперт в беседе с RT.

 
По ее словам, в эти дни в Сербии проходит много мероприятий на национальном и местном уровнях, в том числе с участием властей, чтобы не забыть того, что произошло 20 лет назад.
 

Сербы помнят. И желания вступать в НАТО у них нет никакого. Количество людей, которые против НАТО и даже против ЕС, в Сербии постоянно увеличивается", - подытожила Елена Гуськова.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов