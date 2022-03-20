Система Orphus

Постпред РФ при ООН обвинил Украину и США в нарушении Конвенции о биологическом оружии

19.03.2022, 09:40 14771
МОСКВА. 19 МАРТА - Киев и Вашингтон нарушают Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), находятся все новые свидетельства опасной деятельности на Украине, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Речь идет не просто о нарушении Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Речь идет о том, что находятся все новые свидетельства того, что в центре Восточной Европы вплоть до последнего момента велась опасная военно-биологическая деятельность, последствия которой в любой момент могли "выплеснуться" за пределы этой страны и даже региона", - цитирует Небензя РИА Новости.

 
Постпред РФ подчеркнул, что масштаб жертв, в том числе среди населения европейских стран, в таком случае даже сложно себе представить. Возможно, что на его фоне померкнет даже эпидемия коронавируса.
 
Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона.
 
Ранее в МИД РФ сообщили, что в мире насчитывается более 300 биолабораторий с участием США. По мнению Минобороны России, на Украине создавались компоненты биологического оружия. В ведомстве не исключили, что вспышка туберкулеза в ДНР могла быть связана с работой биолабораторий.
 
16 марта официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что Соединенные Штаты должны соблюдать свои обязательства в соответствии с Международной конвенцией о запрещении биологического оружия.
 

новости по теме

ВС России нанесли ракетный удар по центру подготовки наемников на Украине

20.03.2022, 14:30 1516
МОСКВА. 20 МАРТА - ВКС нанесли ракетный удар по центру подготовки украинских сил специальной операции под Житомиром, там базировались иностранные наемники, сообщили в Министерстве обороны РФ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций украинских вооруженных сил, где базировались прибывшие на Украину иностранные наемники, в районе населенного пункта Овруч Житомирской области", — цитирует представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова РИА Новости.

 
По его словам, уничтожены более 100 военнослужащих и боевиков.
 
Кроме того, 19 и 20 ударом гиперзвуковых ракет "Кинжал" и крылатых "Калибров" ликвидирована крупная военная топливная база ВСУ в Николаевской области.
 
Как сообщалось ранее, 18 марта авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.
 
24 февраля президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.
 

ФСБ РФ предупредила об угрозе дрейфа украинских мин в сторону Босфора

19.03.2022, 20:54 8246
МОСКВА. 19 МАРТА - ФСБ России предупреждает, что установленные украинскими ВМС якорные мины из-за обрыва тросов могут дрейфовать в сторону пролива Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна. Это может произойти из-за поверхностных течений южного направления, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Не исключается возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна. С учетом минной опасности Черноморский флот ВМФ России опубликовал соответствующее прибрежное предупреждение № 116 от 18 марта 2022 года", - говорится в заявлении ФСБ, поступившем в распоряжение RT.

 
По данным спецслужбы, ВМС Украины после начала спецоперации установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный.
 
При этом якорные мины были произведены еще в первой половине XX века, в условиях шторма они отрываются от тросов и свободно дрейфуют в западной части Черного моря.
 

Жительница Мариуполя: неонацисты расстреливали желавших эвакуироваться из города

19.03.2022, 16:05 10636
Жительница Мариуполя: неонацисты расстреливали желавших эвакуироваться из города
Фото: Известия
МАРИУПОЛЬ. 19 МАРТА - Жительница Мариуполя рассказала, что желавших эвакуироваться расстреливали, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Боевики украинского неонацистского батальона "Азов" вынуждают мариупольцев пить воду из луж и готовить еду на костре. Об этом "Известиям" рассказала жительница города Галина Сургуч.

Город обстреливают, людей убивают. Люди живут как в блокадном Ленинграде, ничего нет. Абсолютно ничего. Люди с маленькими детьми, беременные... Воду пьем из луж, готовим на кострах постоянно. По украинскому радио постоянно обещают гумконвой, люди ждут, но ничего нет. На украинском радио говорят, что это Россия не пускает гумконвой. Есть такие люди, которые верят в это", - сообщила она.


По словам Галины, неонацисты собирают людей в группы и обещают их вывезти по гумкоридорам, однако вместо этого убивают этих людей.

Это все делает "Азов", больше некому. Они, это только они со своими повязками. Даже разбили мой дом на окраине Мариуполя, мы жили там и надеялись, что все это прекратится", - сказала мариупольчанка.


Как отметила Галина, для нацистов территория рядом с домами мирных жителей является полигоном.


Напомним, по информации посольства РК на Украине, общее количество граждан РК, находящихся в Мариуполе, все еще составляет 18 человек. Ввиду отключения электроэнергии и телефонной связи поддерживать контакты с ними не представляется возможным.
 
24 февраля президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.
 

ВС РФ ударом "Кинжала" уничтожили подземный склад ВСУ в Ивано-Франковской области

19.03.2022, 14:04 11681
ВС РФ ударом "Кинжала" уничтожили подземный склад ВСУ в Ивано-Франковской области
Фото: depositphotos.com
МОСКВА. 19 МАРТА - ВС РФ в рамках спецоперации на Украине впервые применили гиперзвуковые ракеты "Кинжал", уничтожив военный склад ВСУ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

18 марта авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области", - цитирует РИА Новости официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

 
24 февраля президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.
 

Постпред КНР потребовал от США рассказать о биолабораториях на Украине

19.03.2022, 10:15 13886
Постпред КНР потребовал от США рассказать о биолабораториях на Украине
Фото: unsplash.com
ПЕКИН. 19 МАРТА - Вашингтон и Киев должны ответить на вопросы Москвы по поводу военной биологической деятельности на территории Украины, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред Китая при организации Чжан Цзюнь, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Россия раскрыла недавно обнаруженные соответствующие документы. Замешанные стороны должны ответить на вопросы и представить своевременные и всеобъемлющие разъяснения, чтобы снять сомнения международного сообщества. Мы не считаем, что от сторон просят слишком многого. В этом вопросе не должно быть двойных стандартов", - цитирует РИА Новости постпреда Китая.

 
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Киев и Вашингтон нарушают Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).
 
Отношения США и Китая еще не вышли из тупика, созданного предыдущей американской администрацией, сталкиваются с еще большими вызовами, особенно из-за Тайваня, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом.
 

Си Цзиньпин: отношения США и Китая не вышли из тупика

19.03.2022, 09:48 14401
ПЕКИН. 19 МАРТА - Отношения США и Китая еще не вышли из тупика, созданного предыдущей американской администрацией, сталкиваются с еще большими вызовами, особенно из-за Тайваня, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам председателя КНР, отношения между двумя странами, наоборот, сталкиваются с еще большими вызовами, сообщает РИА Новости.
 
Си Цзиньпин также отметил, что лидеры двух стран согласны с мнением, что Китай и США должны уважать друг друга, мирно сосуществовать и избегать конфронтации, а также укреплять взаимодействие и диалог на всех уровнях и во всех областях.
 
По его словам, если тайваньский вопрос не решить должным образом, это окажет сокрушительное воздействие на отношения двух стран. Цзиньпин выразил надежду, что "американская сторона придаст этому достаточно серьезное значение".
 

США неверно истолковали и неверно оценили стратегические намерения Китая… Разногласия у Китая и США были в прошлом, есть в настоящем и будут в будущем, главное - контролировать и управлять ими. Устойчиво развивающиеся отношения Китая и США выгодны обеим сторонам", - добавил китайский лидер.

 
Кроме того, место для политического урегулирования нужно оставлять всегда, как и проявлять политическое мужество, отметил председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом.
 
Лидеры Китая и США в пятницу общались почти два часа по видеосвязи, стороны обсудили ситуацию на Украине и двусторонние отношения.
 

Чем сложнее ситуация, тем сильнее необходимо сохранять спокойствие и рациональность. В любых обстоятельствах необходимо проявлять политическую смелость, создавать пространство для мира и оставлять возможности для политического урегулирования", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.

 
Вместе с тем он отметил важность того, чтобы вовлеченные стороны проявили политическую волю, уделили внимание настоящему и посмотрели в будущее, а также нашли правильный способ урегулирования, при этом другие стороны могут и должны создать для этого условия.
 

Си Цзиньпин: нам удалось эффективно подавить случаи кластерного заражения КВИ

18.03.2022, 18:36 18851
ПЕКИН. 18 МАРТА - 17 марта постоянный комитет политбюро ЦК КПК провел заседание, посвященное анализу ситуации с эпидемией COVID-19 и планированию выполнения со всей строгостью работы по профилактике и контролю эпидемии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
 
Си Цзиньпин отметил, что с начала запуска постоянно действующего механизма профилактики и контроля эпидемии, придерживаясь курса "предотвращения завоза инфекции извне и ее повторного распространения внутри страны" и непрерывно повышая уровень работы по профилактике и контролю посредством целенаправленных и дифференцированных противоэпидемических мер со степенью серьезности эпидемической ситуации в отдельных районах, удалось эффективно подавить случаи кластерного заражения коронавирусом в отдельных районах и в максимальной степени обеспечить безопасность жизни и здоровье народа. 
 
Заседание подчеркнуло необходимость поддерживать нормальную, стабильную и упорядоченную производственно-бытовую жизнь населения, эффективным образом обеспечить производство и снабжение предметами первой необходимости, эффективно удовлетворить потребности населения в медицинских услугах. 
 
На заседании также были рассмотрены другие вопросы.
 

Украина могла быть крупнейшим проектом Пентагона по биолабораториям - Лавров

18.03.2022, 16:02 19796
Украина могла быть крупнейшим проектом Пентагона по биолабораториям - Лавров
Фото: unsplash.com
МОСКВА. 18 МАРТА - Россия не исключает, что Украина может быть крупнейшим проектом Пентагона по созданию биолабораторий, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Украина, возможно, - это крупнейший проект с точки зрения Пентагона, который и распоряжается деятельностью этих лабораторий", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT, сообщает РИА Новости.

 
По словам главы российского МИД, в биолабораториях экспериментировали с потенциальными инфекциями. Между тем Россия предлагала странам - участницам Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия разработать верификационный механизм, применяемый ко всем.
 
Лавров подчеркнул, что Россия настаивает на выработке механизма расследования военно-биологической деятельности, чтобы добиться ее транспарентности. Он также отметил, что американцы развернули более 300 лабораторий в различных странах, многие из них находятся по периметру России.
 
Ранее в МИД РФ сообщили, что в мире насчитывается более 300 биолабораторий с участием США. По мнению Минобороны России, на Украине создавались компоненты биологического оружия. В ведомстве не исключили, что вспышка туберкулеза в ДНР могла быть связана с работой биолабораторий. 
 
16 марта официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что Соединенные Штаты должны соблюдать свои обязательства в соответствии с Международной конвенцией о запрещении биологического оружия. 
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов