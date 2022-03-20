Постпред РФ при ООН обвинил Украину и США в нарушении Конвенции о биологическом оружии

МОСКВА. 19 МАРТА - Киев и Вашингтон нарушают Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), находятся все новые свидетельства опасной деятельности на Украине, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Речь идет не просто о нарушении Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Речь идет о том, что находятся все новые свидетельства того, что в центре Восточной Европы вплоть до последнего момента велась опасная военно-биологическая деятельность, последствия которой в любой момент могли "выплеснуться" за пределы этой страны и даже региона", - цитирует Небензя РИА Новости.
Постпред РФ подчеркнул, что масштаб жертв, в том числе среди населения европейских стран, в таком случае даже сложно себе представить. Возможно, что на его фоне померкнет даже эпидемия коронавируса.
Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона.
Ранее в МИД РФ сообщили, что в мире насчитывается более 300 биолабораторий с участием США. По мнению Минобороны России, на Украине создавались компоненты биологического оружия. В ведомстве не исключили, что вспышка туберкулеза в ДНР могла быть связана с работой биолабораторий.
16 марта официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что Соединенные Штаты должны соблюдать свои обязательства в соответствии с Международной конвенцией о запрещении биологического оружия.