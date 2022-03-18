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Минобороны РФ: вспышка туберкулеза в ДНР могла быть связана с работой биолабораторий

17.03.2022, 20:41 6236
МОСКВА. 17 МАРТА - Гибель в ДНР в 2018 году более 70 человек от мультирезистентных штаммов туберкулеза может быть связана с деятельностью биолаборатории на Украине, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Обращает внимание факт резкого увеличения в 2018 году среди проживающих в Луганской и Донецкой народных республиках граждан случаев туберкулеза, вызванных новыми мультрезистентными штаммами. Эти данные подтверждены специалистами Роспотребнадзора. В ходе массовой вспышки, зафиксированной в районе населенного пункта Пески, было выявлено более 70 случаев заболевания, которые завершились быстрым летальным исходом. Это может свидетельствовать о преднамеренном заражении, либо о случайной утечке патогена с одной из расположенных на территории Украины биолабораторий", - цитирует РИА Новости начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игоря Кириллова.

 
Он также заявил, что на территории Украины создавались компоненты биологического оружия.
 
Ранее сообщалось, что с участием лабораторий Украины в рамках военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО создавался проект переноса болезней с помощью птиц, в том числе были выявлены виды птиц, маршруты полета которых проходят над Россией. Этот проект был одним из самых безрассудных и безответственных, так как не позволяет контролировать дальнейшее развитие ситуации. 
 
16 марта официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что Соединенные Штаты должны соблюдать свои обязательства в соответствии с Международной конвенцией о запрещении биологического оружия. 
 
13 марта экс-сотрудник Службы безопасности Украины заявил о "заметании следов" в биолабораториях США на Украине. 
 
12 марта в МИД РФ сообщили, что в мире насчитывается более 300 биолабораторий с участием США. 
 

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Украина могла быть крупнейшим проектом Пентагона по биолабораториям - Лавров

18.03.2022, 16:02 351
Украина могла быть крупнейшим проектом Пентагона по биолабораториям - Лавров
Фото: unsplash.com
МОСКВА. 18 МАРТА - Россия не исключает, что Украина может быть крупнейшим проектом Пентагона по созданию биолабораторий, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Украина, возможно, - это крупнейший проект, с точки зрения Пентагона, который и распоряжается деятельностью этих лабораторий", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT, сообщает РИА Новости

 
По словам главы российского МИД, в биолабораториях экспериментировали с потенциальными инфекциями. Между тем Россия предлагала странам-участницам Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия разработать верификационный механизм, применяемый ко всем.
 
Лавров подчеркнул, что Россия настаивает на выработке механизма расследования военно-биологической деятельности, чтобы добиться ее транспарентности. Он также отметил, что американцы развернули более 300 лабораторий в различных странах, многие из них находятся по периметру России.
 
Ранее в МИД РФ сообщили, что в мире насчитывается более 300 биолабораторий с участием США. По мнению Минобороны России, на Украине создавались компоненты биологического оружия. В ведомстве не исключили, что вспышка туберкулеза в ДНР могла быть связана с работой биолабораторий. 
 
16 марта официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что Соединенные Штаты должны соблюдать свои обязательства в соответствии с Международной конвенцией о запрещении биологического оружия. 
 

На Украине создавались компоненты биологического оружия - Минобороны РФ

17.03.2022, 19:06 7236
МОСКВА. 17 МАРТА - В Минобороны РФ полагают, что на территории Украины создавались компоненты биологического оружия, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы считаем, что на территории Украины создавались компоненты биологического оружия", - цитирует РИА Новости начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

 
Он отметил, что Минобороны России продолжает изучать полученные от сотрудников украинских лабораторий материалы о реализации военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО на территории Украины.
 

Западные средства массовой информации и некоторые "специалисты-биологи", чаще всего имеющие второе американское гражданство, высказывают сомнения в отношении достоверности опубликованных нами материалов. Хотелось бы обратить внимание, что документы имеют подписи реальных должностных лиц и заверены печатями организаций", - сказал Кириллов.

 
Ранее сообщалось, что с участием лабораторий Украины в рамках военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО создавался проект переноса болезней с помощью птиц, в том числе были выявлены виды птиц, маршруты полета которых проходят над Россией. Этот проект был одним из самых безрассудных и безответственных, так как не позволяет контролировать дальнейшее развитие ситуации. 
 
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.
 
16 марта официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что Соединенные Штаты должны соблюдать свои обязательства в соответствии с Международной конвенцией о запрещении биологического оружия.
 
13 марта экс-сотрудник Службы безопасности Украины заявил о "заметании следов" в биолабораториях США на Украине.
 
12 марта в МИД РФ сообщили, что в мире насчитывается более 300 биолабораторий с участием США.
 

В Харькове под контролем США изучали заражение людей через летучих мышей

17.03.2022, 15:47 9181
В Харькове под контролем США изучали заражение людей через летучих мышей
Фото: depositphotos
МОСКВА. 17 МАРТА - США и страны НАТО вели на Украине секретный проект по изучению путей передачи заболеваний человеку от летучих мышей, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, специалисты российских войск радиационной, химической и биологической защиты работают с подлинными документами, полученными от сотрудников украинских лабораторий, информирует РИА "Новости".

В рамках американского проекта Харьковским институтом ветеринарной медицины изучались дикие птицы как векторы для переноса высокопатогенного птичьего гриппа. Одновременно оценивались условия, при которых процессы передачи могут приобрести неуправляемый характер, нанести экономический ущерб, создать риски продовольственной безопасности", - пояснил Конашенков.


Имеющиеся бумаги подтверждают, что исследования в Харькове в течение многих лет проводились на системной основе под непосредственным контролем специалистов из США, подчеркнул он.

Кроме того, в ближайшем будущем Минобороны опубликует новый пакет документов, добавил генерал.
 
Он отметил, что они будут касаться вывоза с Украины большого количества человеческих биоматериалов в Великобританию и другие европейские страны.

 
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что деятельность американских биолабораторий может нести смертельную угрозу для мирного населения.
 
Как сообщалось ранее, на Украине были обнаружены 30 биолабораторий по производству, возможно, биооружия. США потратили более 200 млн долларов на работу биологических лабораторий на Украине, лаборатории Центрального санитарно-эпидемиологического управления украинского Минобороны участвовали в американской военно-биологической программе. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова, на Украине велись работы по усилению патогенных свойств микробов, это было нарушением Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Кроме того, сообщалось, что в созданных и финансируемых США на Украине биолабораториях шли опыты с коронавирусом летучих мышей, заявил Конашенков.
 

Работа биолабораторий США чревата смертельной угрозой - Лавров

16.03.2022, 17:31 18396
Работа биолабораторий США чревата смертельной угрозой - Лавров
Фото: unsplash.com
МОСКВА. 16 МАРТА - Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что деятельность американских биолабораторий может нести смертельную угрозу для мирного населения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Я убежден, что мировое сообщество убедилось и еще убедится в недопустимости подобной деятельности, чреватой, в общем-то, смертельными угрозами для огромного количества мирных граждан", - цитирует министра иностранных дел РФ ТАСС.

 
Также Лавров добавил, что Россия будет требовать дальнейшего рассмотрения вопроса о биолабораториях Соединенных Штатов в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).
 

Мы будем требовать в этой ситуации, во-первых, рассмотрения этой проблемы в контексте обязательств, содержащихся для всех стран, которые участвуют в Конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия", - сказал глава российского МИД.

 
Затем, по его словам, РФ будет добиваться запрета на блокировку со стороны Вашингтона предложения Москвы о необходимости создать при этой конвенции специальный механизм верификации любых тревожных сообщений. Речь идет об инициативах по информированию, выдвинутых Россией 20 лет назад. Предлагалось ввести особый порядок, когда появляются сигналы о препаратах, предназначенных для изготовления биологического оружия.
 
Вашингтон всячески боится огласки ведущихся им на территории постсоветских государств исследований по разработке биологического оружия, и расследование должно пролить свет на истинные замыслы и последствия работ, шедших в биолабораториях на Украине при участии США, заявил 15 марта секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
 
Также 15 марта Министерство иностранных дел Китая призвало Соединенные Штаты раскрыть военно-биологическую деятельность на территории Украины. С таким заявлением выступил официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Чжао Лицзянь.
 

США должны соблюдать свои международные обязательства по запрещению биооружия - МИД КНР

16.03.2022, 15:46 19601
ПЕКИН. 16 МАРТА - Соединенные Штаты должны соблюдать свои обязательства в соответствии с Международной конвенцией о запрещении биологического оружия, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Американская сторона должна соблюдать свои обязательства в соответствии с Конвенцией о запрещении биологического оружия", - сообщил Лицзянь на брифинге, комментируя недавнее заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об опасности американских биолабораторий, сообщает ТАСС

 
По словам дипломата, Вашингтон обязан учитывать обеспокоенность других стран по соответствующим вопросам. 
 

На самом деле международное сообщество уже давно выражает серьезную озабоченность по поводу действий США, касающихся использования биооружия в военных целях", - подчеркнул он.

 
Лицзянь отметил, что проблема американских биолабораторий касается не только Украины.
 
Отвечая на вопрос ТАСС, как оценивает китайское внешнеполитическое ведомство попытки Вашингтона уйти от ответственности на фоне американской военно-биологической деятельности на Украине, он заявил, что КНР придерживается однозначной позиции по этому вопросу. 
 

Мы в очередной раз настаиваем, чтобы США обеспечили полную прозрачность своих действий, связанных с биологическими военными технологиями", - сообщил он. 

 
По словам китайского дипломата, США также должны прекратить "в одиночку выступать против контролирующего механизма, действующего в соответствии с Конвенцией о запрещении биологического и токсинного оружия". 
 
По его мнению, тем самым Вашингтон "поможет укрепить глобальную безопасность".

Ранее Лицзянь заявил, что США должны представить подробную информацию о своей военно-биологической деятельности за рубежом. 

В свою очередь секретарь Совбеза РФ Сергей Патрушев заявил, что расследование покажет цель работ в лабораториях на Украине. 
 

Китай направит экономическую помощь России

16.03.2022, 14:37 20536
Китай направит экономическую помощь России
Фото: Depositphotos
ПЕКИН. 16 МАРТА - Власти Китая приняли решение направить экономическую помощь России на фоне спецоперации на Украине, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на источники газеты The Guardian из США, знакомые с ходом переговоров американской и китайской делегаций в Риме.


theguardian.com

Собеседник газеты, знакомый с ходом переговоров, оценил встречу негативно. 

 

Важно сначала заставить Китай пересмотреть свою позицию (по украинскому кризису. - Прим. Lenta.ru) Мы не видим признаков такой переоценки. Они уже решили, что будут оказывать экономическую и финансовую поддержку, и рассказали об этом", - сказал он.

 
Еще один источник The Guardian подчеркнул, что в Пекине всерьез настроены на сотрудничество с Москвой, поскольку такая инициатива якобы исходит от председателя КНР Си Цзиньпина. 
 

По его словам, Си и президента России Владимира Путина "объединяет мнение о США как о деспоте", и оба лидера якобы настроены "положить конец периоду глобального доминирования США", - пишет Lenta.ru. 

 
До этого издание Financial Times со ссылкой на источники из США писало, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о предоставлении помощи для проведения спецоперации на Украине. В Кремле информацию опровергли, китайские власти также заявили, что придерживаются нейтралитета.
 

США не обращались к Казахстану за C-300 для Украины - Минобороны

16.03.2022, 13:30 21351
НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - США не обращались к Казахстану за зенитно-ракетными комплексами C-300 для их возможной поставки на Украину, сообщил журналистам министр обороны республики Руслан Жаксылыков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Такого обращения не было и быть не может… Я вам гарантирую, что к нам такого обращения не было и вряд ли будет", - сказал он в среду в кулуарах парламента, отвечая на вопрос агентства РИА "Новости".

 
По информации агентства, телеканал CNN во вторник со ссылкой на источники сообщил, что госдепартамент США пытается определить, у каких стран есть советские C-300, и изучает способы доставки комплексов на Украину.
 

Россия ввела санкции против премьера Канады

15.03.2022, 21:55 26511
МОСКВА. 15 МАРТА - МИД РФ опубликовало "черный список" граждан Канады, которым запрещен въезд в Россию, среди которых - премьер Канады Джастин Трюдо, министры иностранных дел и обороны Мелани Джоли и Анита Ананд, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно сообщению ведомства, "канадские" персональные санкции были введены в ответ на "лихорадочно вводимые официальной Оттавой, соревнующейся в русофобском раже с Вашингтоном, все новые санкции, которые были распространены на высших руководителей России и практически весь российский депутатский корпус". Вместе с премьером, главами МИД и обороны под запрет попали также большинство депутатов палаты общин канадского парламента и "агрессивные пробандеровские элементы" - всего 313 человек, сообщает РИА Новости.
 

Данный шаг носит вынужденный характер и предпринят в порядке реакции на выходящие за рамки приличий враждебные действия нынешнего канадского режима, который столь долго испытывал наше терпение. Каждый русофобский наскок, идет ли речь о нападениях на российские дипломатические миссии, закрытии воздушного пространства или фактическом разрыве Оттавой двусторонних экономических связей - в ущерб канадским же интересам, - неизбежно получит решительный и необязательно симметричный отпор", - отметили в МИД РФ.

 
Ранее Россия ввела персональные ограничения против президента США Джо Байдена.
 

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