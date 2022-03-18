МОСКВА. 17 МАРТА - Гибель в ДНР в 2018 году более 70 человек от мультирезистентных штаммов туберкулеза может быть связана с деятельностью биолаборатории на Украине, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Обращает внимание факт резкого увеличения в 2018 году среди проживающих в Луганской и Донецкой народных республиках граждан случаев туберкулеза, вызванных новыми мультрезистентными штаммами. Эти данные подтверждены специалистами Роспотребнадзора. В ходе массовой вспышки, зафиксированной в районе населенного пункта Пески, было выявлено более 70 случаев заболевания, которые завершились быстрым летальным исходом. Это может свидетельствовать о преднамеренном заражении, либо о случайной утечке патогена с одной из расположенных на территории Украины биолабораторий", - цитирует РИА Новости начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игоря Кириллова.
Он также заявил, что на территории Украины создавались компоненты биологического оружия.
Ранее сообщалось, что с участием лабораторий Украины в рамках военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО создавался проект переноса болезней с помощью птиц, в том числе были выявлены виды птиц, маршруты полета которых проходят над Россией. Этот проект был одним из самых безрассудных и безответственных, так как не позволяет контролировать дальнейшее развитие ситуации.
16 марта официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что Соединенные Штаты должны соблюдать свои обязательства в соответствии с Международной конвенцией о запрещении биологического оружия.
13 марта экс-сотрудник Службы безопасности Украины заявил о "заметании следов" в биолабораториях США на Украине.
12 марта в МИД РФ сообщили, что в мире насчитывается более 300 биолабораторий с участием США.