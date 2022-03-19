Украина могла быть крупнейшим проектом Пентагона по биолабораториям - Лавров

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МОСКВА. 18 МАРТА - Россия не исключает, что Украина может быть крупнейшим проектом Пентагона по созданию биолабораторий, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Украина, возможно, - это крупнейший проект с точки зрения Пентагона, который и распоряжается деятельностью этих лабораторий", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT, сообщает РИА Новости .

По словам главы российского МИД, в биолабораториях экспериментировали с потенциальными инфекциями. Между тем Россия предлагала странам - участницам Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия разработать верификационный механизм, применяемый ко всем.

Лавров подчеркнул, что Россия настаивает на выработке механизма расследования военно-биологической деятельности, чтобы добиться ее транспарентности. Он также отметил, что американцы развернули более 300 лабораторий в различных странах, многие из них находятся по периметру России.

Ранее в МИД РФ сообщили , что в мире насчитывается более 300 биолабораторий с участием США. По мнению Минобороны России, на Украине создавались компоненты биологического оружия. В ведомстве не исключили, что вспышка туберкулеза в ДНР могла быть связана с работой биолабораторий.