В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

АНЧЖОУ. 21 АПРЕЛЯ - Спасатели вернули в океан 70-тонного кашалота, ранее застрявшего на мели недалеко от китайского города Нинбо, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Новость о тяжелом положении животного появилась в китайских социальных сетях во вторник утром: "Кит выброшен на берег в водах уезда Сяншань, город Нинбо, провинция Чжэцзян!" - сообщает " Синьхуа"

Расположенный на побережье Восточно-Китайского моря, Сяншань является домом для многих рыбаков, но даже старожилы были поражены видом 20-метрового кашалота на песчаном пляже.

По предварительной оценке, вес кашалота составлял более 70 тонн. Сотрудники управления рыболовства попытались отбуксировать животное на глубину при помощи спасательного судна, первоначальные попытки потерпели неудачу.





Ван Лянлян, глава Центра спасения водных животных Нинбо Юрен, возглавил спасательную команду, в которую вошли два ветеринара и три дайвера, которые проехали более 100 км до Сяншаня.

По словам Вана, кашалот не был сильно ранен, так как пляж был ровным, с небольшим количеством камней.

Примерно к полудню отлив прекратился, и тело кита было полностью обнажено на пляже, и животное могло потерять влагу через кожу. Кашалот время от времени вилял хвостом, но заметно терял энергию.

Спасатели решили сохранять тело животного в прохладе и влаге и дождаться прилива, прежде чем пытаться переместить его.

Полдня спасатели набирали воду и обливали ею кашалота.

К 22.00 прилив был достаточно высок, чтобы покрыть тело кашалота. Спасатели решили попытаться отбуксировать животное на большую глубину. В итоге людям удалось спасти кашалота.

Стоит отметить, что во всем мире не так много успешных случаев спасения выброшенных на берег кашалотов.