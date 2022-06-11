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В Сахаре обнаружили останки хищных динозавров нового вида

10.06.2022, 18:31 2986
КАИР. 10 ИЮНЯ - Около 100 млн лет назад на месте современной пустыни Сахара существовал густонаселенный болотистый регион, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Недавно ученые обнаружили в пустыне останки хищного динозавра нового для науки вида, сообщает planet-today.ru со ссылкой на издание Royal Society Open Science.
 
Место, богатое костями динозавров, называется Формация Бахария (Bahariya Formation) и расположено в западной части Египта. В прошлом здесь находили окаменелости рыбоядного спинозавра с "парусом" на спине, а также останки других, не менее интересных динозавров. Новая находка не такая впечатляющая, как спинозавр, но тоже заслуживает внимания.
 
Речь идет о представителе абелизаврид - это плотоядные ящеры, которые были распространены в Южном полушарии во времена мела. От своих северных сородичей тираннозаврид такие динозавры отличались менее длинным черепом, а также особенностями строения лап.
 
Динозавр, который жил на месте современной Сахары 98 млн лет назад, сохранился до наших дней в виде единственного шейного позвонка, который был обнаружен еще в 2016 году, однако изучить его как следует удалось только недавно. Строение позвонка не дает усомниться в том, что это представитель абелизаврид, длина которого составляла примерно шесть метров, а масса доходила до тонны.
 

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Открыт первый автомобильный мост между Россией и Китаем

10.06.2022, 10:01 4616
ВЛАДИВОСТОК. 10 ИЮНЯ - Грузовое движение открыли по международному автомобильному мосту через реку Амур, который связывает Благовещенск с городом Хэйхэ в Китае, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Церемония прошла посредством телемоста из студий в Москве, Владивостоке, Пекине, с площадок Благовещенска и Хэйхэ. В ней удаленно приняли участие вице-премьер, полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, заместитель премьера Государственного совета КНР Ху Чуньхуа, министр транспорта России Виталий Савельев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, сообщает РИА Новости.
 

Поехали", - сказал по-русски Хуа Чаншэн, дав старт движению.

 
По словам Трутнева, в сегодняшнем разобщенном мире мост Благовещенск - Хэйхэ между Россией и Китаем имеет особое значение. "Он станет еще одной нитью, которая связывает народы России и Китая", - отметил он.
 
Полпред напомнил, что в строительстве моста участвовали тысячи человек как с российской, так и с китайской стороны. "Уникальность такого мостового перехода состоит в том, что проект удалось реализовать без бюджетных средств. Хочу поблагодарить всех, благодаря кому этот мост состоялся", - сказал Трутнев.
 
Савельев отметил, что открытие моста позволит нарастить объем грузооборота до миллиона тонн грузов в год. "Уверен, что открытие моста позволит сократить затраты и сроки транспортировки грузов во внешней торговле", - добавил министр.
 
По словам Ху Чуньхуа, открытие моста свидетельствует о готовности и уверенности в углублении комплекса взаимодействия. "Китайская сторона готова использовать возможности запуска перехода, предоставлять более качественные логистические услуги. Общими усилиями мы превратим мост в мост дружбы, сотрудничества", - сказал заместитель премьера.
 
По мосту через пункт пропуска "Кани-Курган - Хэйхэ" пошли первые грузовые автомобили - в Китай отправились восемь российских тягачей автопарка ООО "Газпром гелий сервис", работающие на экологически чистом топливе - сжиженном природном газе.
 
С китайской стороны также выехали восемь грузовиков. Они везут в Россию автомобильные шины и комплектующие для электрооборудования.
 
Строительство трансграничного перехода Благовещенск - Хэйхэ через Амур началось в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области и велось одновременно с двух берегов. Открыть мост планировали в ноябре 2020 года, но из-за сложной эпидемиологической ситуации запуск объекта пришлось перенести.
 
Строительство моста обошлось в 19 миллиардов рублей, из которых 14 миллиардов вложены на российской территории. Длина моста - 1080 метров. Он двухполосный, общая ширина проезжей части - 11 метров. Сам мост от пролета до пролета - 18,2 метра. Общая протяженность мостового перехода - около 20 километров. Сюда входят шесть километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России, в которых еще 278 метров - это мост через протоку Каникурганскую.
 
Согласно техническому заданию по мосту каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых машин.
 

В Екатеринбурге подросток лишился пяти зубов и порвал губы из-за взрыва вейпа

08.06.2022, 16:10 10151
ЕКАТЕРИНБУРГ. 8 ИЮНЯ - Подросток в Екатеринбурге лишился передних зубов и порвал губы после взрыва вейпа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным полиции, 15-летний подросток взял вейп у своего друга и, когда никого не было дома, включил устройство. Практически сразу раздался хлопок, и подросток ощутил сильную боль в области рта, началось кровотечение. Оправившись от шока, несовершеннолетний обнаружил, что у него отсутствуют пять передних зубов, сообщает РИА Новости.
 
Сначала подросток пытался скрыть, что остался из-за вейпа без зубов, "испугавшись наказания родителей". Однако вскоре все-таки рассказал о случившемся матери. 
 
В результате курения вейпа подросток получил рваную рану обеих губ, перелом верхних и нижних резцов и ожог предплечья. По данному факту УМВД начало проверку.
 
Напомним, реализацию и курение вейпов планируют полностью запретить в Казахстане. О новых поправках в Кодекс о здравоохранении сообщил мажилисмен Аманжан Жамалов в кулуарах нижней палаты парламента.
 
Также, по его словам, будет введен акциз на курительные стики в размере 70% от акциза на сигареты.
 

При сходе с рельсов пассажирского поезда в Иране погибли по меньшей мере 13 человек

08.06.2022, 12:05 10986
ТЕГЕРАН. 8 ИЮНЯ - В иранской провинции Южный Хорасан с рельсов сошел пассажирский поезд, известно о 13 погибших, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По последним данным, 13 человек погибли, около 50 пострадали", - информирует РИА Новости со ссылкой на местное агентство Tasnim

 
Сообщается, что поезд следовал из Мешхеда, второго по населению города Ирана, в город Йезд в центральной части страны. Состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжелое. 
 

Все вузы России исключены из Болонского процесса

07.06.2022, 09:50 15086
Все вузы России исключены из Болонского процесса
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 7 ИЮНЯ - Вузы России больше не принимают участия в Болонском процессе, сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на расширенном заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Афанасьев отметил, что Болонская группа еще 11 апреля объявила о своем решении прекратить представительство России и Белоруссии во всех связанных структурах.
 

С учетом того, что наши ректоры, руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией, то фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса. Эта декларация не договор, нам не надо разрывать, выходить из кого-то договора. Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла, а не мы из нее", - сказал чиновник.

 
Он добавил, что введение бакалавриата и магистратуры не улучшило уровень подготовки выпускников.
 
По словам Афанасьева, "четырехлетнее обучение в бакалавриате оказалось недостаточным для полноценного формирования знаний, умений, компетенций". В итоге в некоторых университетах ввели пятилетний бакалавриат.
 
Замминистра отметил, что некоторые работодатели так и не признали уровень бакалавриата достаточным для назначения обладателей таких дипломов на ключевые позиции, информирует РИА Новости.
 

За все эти годы перечень программ специалитета не сокращался, а расширялся, отвечая тем потребностям, которые заявляли работодатели отрасли, прежде всего в ряде инженерных направлений", - заключил Афанасьев.


При этом он отметил, что Россия, присоединяясь к Болонскому образовательному процессу, не брала на себя каких-либо международных обязательств. Поэтому выходить из какого-то договора сегодня не требуется.

Россия, говорят, присоединилась к Болонской декларации. На самом деле в 2003 году Россия не взяла на себя никаких международных обязательств. То есть наше согласие с декларацией - это не договор, не надо разрывать какой-то договор, выходить из какого-то договора. Я бы сказал, Болонская система из нас вышла, а не мы из нее", - цитирует Афанасьева ТАСС.

 
Глава Минобрнауки Валерий Фальков 24 мая заявил, что к Болонской системе образования стоит отнестись как "к пережитому этапу". Он подчеркнул, что в ближайшие несколько лет Россия перейдет к национальной системе высшего образования.
 
Болонская система предусматривает двухуровневую систему образования: бакалавриат и магистратура. Российская система, помимо этих двух уровней, предполагает подготовку специалистов с нормативным сроком обучения в пять-шесть лет. Россия присоединилась к этому процессу 19 сентября 2003 года.
 
Намерение России выйти из Болонского процесса и отдать приоритет созданию собственной системы образования прокомментировал профессор Академии военных наук РФ, доцент военных наук, кандидат исторических наук, профессор Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави, военный писатель, член Союза журналистов РК Хосай Абраимов.
 

Люди поняли, осознали, что не тем путем пошли, и хотя уже много нарубили дров, они решили назад перейти. Это действительно правильно... наверное, это даст новый импульс, тем более сейчас, когда России объявили санкции. Зачем им нужно подражать западу?" - говорит Абраимов. 

 

В городе Шэньчжэнь прошел Молодежный научно-технический и инновационный форум ШОС

06.06.2022, 12:30 19406
В городе Шэньчжэнь прошел Молодежный научно-технический и инновационный форум ШОС
Фото: sinorusfocus.com
ШЭНЬЧЖЭНЬ. 6 ИЮНЯ - В городе Шэньчжэнь на юге Китая прошел Молодежный научно-технический и инновационный форум Шанхайской организации сотрудничества, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Лидеры государств-членов, государств-наблюдателей и государств-партнеров по диалогу ШОС, а также молодые ученые, молодые предприниматели и представители молодежных организаций провели углубленный обмен мнениями в рамках основной темы "Инновации молодых - технологии будущего", посвященной таким вопросам, как инновационное сотрудничество молодежи, здоровье людей, развитие цифровой экономики, искусственный интеллект, зеленое развитие, сотрудничество в области сокращения бедности и развития сельских районов и т.д. 
 
Был достигнут консенсус в отношении дальнейшего продвижения "шанхайского духа", укрепления контактов, диалога и взаимного обучения, построения более тесного сообщества единой судьбы ШОС и внесения большего вклада в сохранение мира во всем мире и всеобщее процветание.
 
Участники форума признали, что с момента своего создания ШОС всегда "придерживалась "шанхайского духа" и была привержена сохранению мира во всем мире, всемирному развитию и прогрессу человечества, проводила важные теоретические и практические исследования для построения нового типа международных отношений и сообщества единой судьбы человечества, создала новую модель сотрудничества на основе солидарности, кооперации, инклюзивности и взаимного обучения между странами с разными социальными системами и путями развития".
 
В ходе мероприятия было отмечено, что "в мире происходят невиданные за столетие огромные изменения". Пандемия COVID-19 имеет широкомасштабные и далеко идущие последствия, а восстановление мировой экономики "столкнется с серьезными проблемами". Отмечается, что государства - члены ШОС твердо придерживаются принципов солидарности и сотрудничества, общей ответственности за обеспечение безопасности, открытости и интеграции, взаимного обучения, честности и справедливости, "совместно изыскивают пути и средства решения важных глобальных проблем, совместно противостоят вызовам эпохи и содействуют благородным задачам по сохранению мира и развитию человечества".
 
Участники форума выступили за то, "чтобы будущее принадлежало молодежи, и возлагают на молодежь большие надежды. Необходимо сконцентрировать силу и энергию молодежи, поощрять молодое поколение в полной мере проявлять такие качества, как смелость мыслить, смелость рисковать и смелость быть лидером в мире, в соответствии с положением первопроходцев современности действовать как связующее звено, укреплять дружеские отношения и солидарность и передавать дружбу из поколения в поколение. Необходимо в полной мере использовать уникальную роль молодежи в международных обменах и сотрудничестве, активно вносить предложения и должный вклад в улучшение глобального управления и решение проблем развития".
 
Форум считает, что, столкнувшись с трансформациями столетия и эпидемией, необходимо еще больше укреплять научно-техническую открытость и сотрудничество между странами, осваивать передовые технологии и будущие тенденции промышленного развития, обсуждать глобальные правила инноваций и управление инновациями, делиться глобальными инновационными идеями и концепциями развития, а также совместно исследовать решения глобальных проблем в области здравоохранения и зеленого развития с помощью технологических инноваций.
 
Как сказала в своем выступлении зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, председатель Комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Шэнь Юэюэ, "молодежные дружественные обмены и научно-технологические инновации всегда являются приоритетным направлением сотрудничества в рамках ШОС". 
 
Она подчеркнула, что молодежь стран ШОС "должна заботиться о благополучии народов, использовать возможности эпохи, придерживаться открытости и инклюзивности, принимать участие в деле дружбы, а также посвящать себя великому делу развития и подъема своей страны", информирует портал sinorusfocus.com.
 
Шэнь Юэюэ напомнила, что в этом году состоится 20-й съезд Коммунистической партии Китая, на котором будет намечен план дальнейшего развития КНР. Она подчеркнула, что китайская сторона приветствует страны ШОС в налаживании тесных контактов с провинцией Гуандун и городом Шэньчжэнь и "использовании возможностей в строительстве региона "Большого залива" Гуандун - Сянган - Аомэнь в целях активизации сотрудничества и совместного развития".
 
Было предложено расширить сотрудничество между провинцией Гуандун и странами ШОС в сфере молодежных научно-технических инноваций и зеленого низкоуглеродного развития.
 
Участники пришли к признанию, что молодежь разных стран должна использовать форум как возможность для постоянного расширения дружественных обменов в области инновационного сотрудничества, инновационного обучения, подготовки специалистов, развития сельского хозяйства, сокращения бедности в сельской местности, международного сотрудничества в области здравоохранения, строительства информационной инфраструктуры и устойчивого развития, а также и вносить свой вклад в "Шанхайские силы сотрудничества" для содействия развитию и процветанию стран региона.
 
Форум призывал страны к дальнейшему укреплению добрососедства, углублению взаимовыгодного сотрудничества, формированию всесторонней углубленной, многоканальной и разноплановой структуры сотрудничества.
 

При взрыве на складе в Бангладеш погибли по меньшей мере 40 человек

06.06.2022, 11:20 20226

НЬЮ-ДЕЛИ. 6ИЮНЯ - Не менее 40 человек погибли и более 450 получили ранения в результате пожара на складе морских контейнеров в городе Читтагонге на юго-востоке Бангладеш, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщил сотрудник полиции при государственной больнице медицинского колледжа Чаттаграма, на данный момент в морг поступили 40 тел погибших.

По данным полиции, пожар вспыхнул вечером в субботу, примерно через два часа на месте пожара раздался сильный взрыв, когда огонь, предположительно, добрался до контейнеров с химикатами, после чего пожар распространился на большую площадь. В тушении огня принимают участие не менее 19 пожарных подразделений, сообщает РИА Новости.

Как отмечают медики, большинство пострадавших получили ожоги легкой и средней степени тяжести, но состояние нескольких человек оценивается как критическое.

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В 27 странах число заразившихся оспой обезьян приблизилось к 800 человек

05.06.2022, 20:57 24096
В 27 странах число заразившихся оспой обезьян приблизилось к 800 человек
Фото: Depositphotos
ЦЮРИХ. 5 ИЮНЯ - Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) известно о 780 подтвержденных случаях оспы обезьян среди людей, заражения выявлены в 27 неэндемичных странах, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно заявлению ВОЗ, с 13 мая по 2 июня организация получила сведения о "780 лабораторно подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян из 27 государств-членов в четырех регионах ВОЗ", информирует РИА Новости
 
Отмечается, что, по данным на 2 июня, в неэндемичных странах не зафиксировано смертей, связанных с оспой обезьян, однако продолжают поступать сообщения о летальных исходах из эндемичных стран. 
 
Как подчеркнули в ВОЗ, сейчас риск для общественного здравоохранения на глобальном уровне оценивается как умеренный. 
 
Организация сообщила о разработке руководства для поддержки государств - членов ВОЗ в сфере эпиднадзора, лабораторной диагностики и тестирования, в расследовании случаев оспы обезьян и отслеживании контактов, а также вакцинации и иммунизации.
 

Глава МИД Индии напомнил европейцам, что их проблемы - это не проблемы всего мира

05.06.2022, 19:30 24361
НЬЮ-ДЕЛИ. 5 ИЮНЯ - Министр иностранных дел Индии напомнил европейцам, что они далеко не весь мир, а значит, и их проблемы - это не проблемы всего мира, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Европе пора отказаться от следующей установки: "Мои проблемы - это проблемы всего мира, а проблемы всего мира - это не мои проблемы. Если у тебя беда, то это у тебя беда, а если у меня беда, то это у нас беда", - цитирует RT министра иностранных дел Индии.


 

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