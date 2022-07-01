В Турции выявили первое заражение оспой обезьян

ПЕКИН. 24 ИЮНЯ - Сегодня, 24 июня, состоялась церемония награждения участников онлайн-семинара "Новые медиа: Китай - ШОС 2022", передает KAZAKHSTAN TODAY.

После завершения первых двух частей мероприятия - тематических лекций, практических занятий, в режиме онлайн прошла церемония награждения участников семинара.

На церемонию были приглашены руководители ШОС, представители экспертов-наставников учебного лагеря и многие другие.

Также на мероприятия был опубликован список выдающихся участников онлайн-семинара, и всем участникам были вручены памятные сертификаты.

Кроме того, в ходе церемонии были показаны короткие ролики участников семинара, на которых они делились впечатлениями о семинаре.