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В Турции выявили первое заражение оспой обезьян

30.06.2022, 13:05 3526
В Турции выявили первое заражение оспой обезьян
Фото: Depositphotos
АНКАРА. 30 ИЮНЯ - В Турции выявили первое заражение оспой обезьян, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Оспа обезьян была обнаружена у одного из наших пациентов. Больной 37 лет, имеет дефицит иммунной системы. Он в изоляции… Других случаев не выявлено. Как мы знаем, это заболевание передается не воздушно-капельным путем, а при тесном физическом контакте", - сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Twitter министра здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. 

 
Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Как правило, заболевание протекает в легкой форме и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Она меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает. 
 
Ранее сообщалось, что Всемирная сеть здравоохранения объявила оспу обезьян пандемией. 
 
Кроме того, пандемию обезьяньей оспы предсказали американцы год назад. По этим прогнозам, за несколько лет зараза унесет жизни 271 миллиона человек. Российские ученые считают, что новая смертельная болезнь могла появиться в лабораториях Пентагона. 
 

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Экс-президента Кыргызстана и его сторонников оправдали по делу о беспорядках в 2020 году

28.06.2022, 19:24 7761
БИШКЕК. 28 ИЮНЯ - В Первомайском районном суде Бишкека продолжается разбирательство по уголовному делу о беспорядках в октябре 2020 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На заседание под конвоем доставили экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова и бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Последнего вывели за нарушение порядка в зале суда, сообщает 24.kg.
 
Прокуроры просили вынести обвинительный приговор для всех обвиняемых и лишить их свободы на разные сроки.
 
Выйдя из совещательной комнаты, судья Убайдулла Сатимкулов зачитал приговор, согласно которому все обвиняемые оправданы за отсутствием состава преступления.
 

Аргентина заявила о желании стать полноправным членом БРИКС

24.06.2022, 21:32 25936
БУЭНОС-АЙРЕС. 24 ИЮНЯ - Аргентина желает стать полноправным членом группы БРИКС, в которую в настоящее время входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Такое заявление сделал президент Аргентины Альберто Фернандес на встрече БРИКС+, сообщает RT.
 

Мы хотим быть полноправными членами этой группы стран, которые уже представляют 42% населения планеты и 24% мирового валового продукта. Мы надежные и ответственные поставщики продуктов питания, добившиеся признания в сфере биотехнологий и прикладных технологий в логистике. Это значит, что мы способны не только производить и экспортировать продукты питания, мы также можем поставлять услуги и обучать специалистов", - сказал аргентинский президент.

 

Генпрокурор РФ: украинские организации насаждают русофобию в Казахстане

24.06.2022, 19:23 27401
МОСКВА. 24 ИЮНЯ - Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что украинские неправительственные организации разворачивают русофобскую деятельность в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Неприятно об этом говорить, но меня регулярно информируют о том, что при поддержке украинских неправительственных организаций и в Казахстане разворачивается активная русофобская деятельность", - сказал Краснов на встрече с генпрокурором Казахстана Бериком Асыловым в Минске, сообщает РИА Новости.

 
По его словам, в таких условиях важно совместно противодействовать подобным вызовам, выступить единым фронтом для воспрепятствования возрождению нацизма, а также любым проявлениям экстремистского толка.
 

Я очень рассчитываю на вашу поддержку в этом вопросе, а наши эксперты уже в июле прибудут в Нур-Султан для обмена опытом противодействия экстремизму и терроризму", - добавил Краснов.

 
Кроме того, по итогам встречи было подписано соглашение между двумя генпрокуратурами о сотрудничестве на территории комплекса "Байконур". Документ предусматривает обмен информацией на основании запросов о правоохранительном содействии между сторонами, проведение консультаций и иных мероприятий, обмен опытом и другие формы взаимодействия для решения задач на территории комплекса.
 

Оспа обезьян мутирует быстрее, чем ожидалось

24.06.2022, 18:39 28181
Оспа обезьян мутирует быстрее, чем ожидалось
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 24 ИЮНЯ - Вирус оспы обезьян, вероятно, мутирует быстрее, чем ожидалось ранее, при передаче от человека к человеку, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Вспышка вызвана вирусом, который представляет намного больше мутаций, чем мы могли ожидать от такого типа вируса… Было неожиданно обнаружить так много мутаций в вирусе оспы обезьян 2022 года", - цитирует газета Financial Times одного из участников исследования из португальского Национального института здоровья.

 
Несмотря на то что вирусы такого типа зачастую являются достаточно стабильными, группа ученых выявила около 50 мутаций.
 
В четверг началось заседание чрезвычайного комитета ВОЗ по ситуации с оспой обезьян, участники которого оценят опасность вспышки этой инфекции.
 
По последним данным ВОЗ, с начала года в 48 странах мира выявлены более 3,2 тысячи случаев заражения оспой обезьян среди людей.
 
Ранее Всемирная сеть здравоохранения признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией глобального значения для здравоохранения и сообщила, что оспа обезьян официально объявлена пандемией. 
 
Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК c 8 июня ввел временные ограничения на ввоз и транзит всех видов грызунов (живых и мертвых в корм животным) и приматов в связи с выявлением случаев заболевания человека оспой обезьян в целях предосторожности и недопущения заноса и распространения инфекции на территории республики. 
 
Пандемию обезьяньей оспы предсказали американцы год назад. По этим прогнозам, за несколько лет зараза унесет жизни 271 миллиона человек.
 
Российские ученые считают, что новая смертельная болезнь могла появиться в лабораториях Пентагона.
 

Прошла церемония награждения участников семинара "Новые медиа: Китай - ШОС 2022"

24.06.2022, 16:51 29136
ПЕКИН. 24 ИЮНЯ - Сегодня, 24 июня, состоялась церемония награждения участников онлайн-семинара "Новые медиа: Китай - ШОС 2022", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
После завершения первых двух частей мероприятия - тематических лекций, практических занятий, в режиме онлайн прошла церемония награждения участников семинара. 
 
На церемонию были приглашены руководители ШОС, представители экспертов-наставников учебного лагеря и многие другие. 
 
Также на мероприятия был опубликован список выдающихся участников онлайн-семинара, и всем участникам были вручены памятные сертификаты. 
 
Кроме того, в ходе церемонии были показаны короткие ролики участников семинара, на которых они делились впечатлениями о семинаре.
 

Всемирная сеть здравоохранения объявила оспу обезьян пандемией

24.06.2022, 10:36 32961
Всемирная сеть здравоохранения объявила оспу обезьян пандемией
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - Всемирная сеть здравоохранения признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией глобального значения для здравоохранения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Всемирная сеть здравоохранения сообщила, что оспа обезьян официально объявлена пандемией.
 
В ВСЗ подчеркнули, что для снижения негативных последствий вспышка заболевания должна быть устранена путем принятия немедленных мер везде, где вирус передается.
 
Представители сети уточнили, что на данный момент случаи заражения выявлены в 58 странах, их общее число превысило 3417, а темпы распространения инфекции увеличиваются каждую неделю, информирует Lenta.ru.

Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК c 8 июня ввел временные ограничения на ввоз и транзит всех видов грызунов (живых и мертвых в корм животным) и приматов в связи с выявлением случаев заболевания человека оспой обезьян в целях предосторожности и недопущения заноса и распространения инфекции на территории республики.

Пандемию обезьяньей оспы предсказали американцы год назад. По этим прогнозам, за несколько лет зараза унесет жизни 271 миллиона человек.

Российские ученые считают, что новая смертельная болезнь могла появиться в лабораториях Пентагона.
 

Число погибших в крушении самолета в Рязани выросло до четырех

24.06.2022, 10:23 33666
РЯЗАНЬ. 24 ИЮНЯ - Число погибших при крушении самолета Ил-76 в Рязани выросло, по предварительным данным, до четырех, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
 

Самолет упал из-за внезапного воспламенения двигателя. Предварительно, четыре человека погибли, пять госпитализированы", - сообщили ТАСС в экстренных службах.

 
Самолет совершал полет по маршруту Белгород - Оренбург, в Дягилево останавливался на дозаправку.
 
Как сообщили в пятницу в Минобороны РФ, военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку в Рязанской области из-за неисправности двигателя. 
 
По данным Минобороны, в ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипаж принял решение садиться на грунт, при соприкосновении с землей самолет частично разрушился. Пострадавших членов экипажа доставили в больницы.

Ранее сообщалось о двух погибших.
 

Лидеры БРИКС приняли итоговую декларацию

24.06.2022, 08:40 34066
ПЕКИН. 24 ИЮНЯ - Участники четырнадцатого саммита БРИКС приняли итоговую декларацию, в которой зафиксировали ключевые договоренности, достигнутые в ходе обсуждений, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В документе зафиксировано намерение создавать условия для справедливой конкуренции в международном торгово-экономическом сотрудничестве, способствовать участию развивающихся стран в мировых процессах, поддерживать реализацию повестки в области устойчивого развития до 2030 года в экономике и других сферах.
 
Кроме того, страны-участницы выступили за укрепление потенциала для реагирования на терроризм, отмывание денег и фейки, провозгласили приверженность миру, свободному от ядерного оружия, и сохранение ведущей роли G20 в глобальном экономическом управлении, информирует РИА Новости.
 
Также лидеры государств выразили готовность активизировать дискуссии о реформе СБ ООН, обсудили ситуацию на Украине, в Афганистане и иранский ядерный вопрос.
 
Страны БРИКС выступили за проведение давно назревшей реформы ВТО для построения открытой мировой экономики.
 

Мы подтверждаем поддержку открытой, прозрачной, инклюзивной, недискриминационной и основанной на правилах многосторонней торговой системы, воплощением которой является Всемирная торговая организация (ВТО). Мы будем конструктивно работать в целях проведения давно назревшей реформы ВТО для построения открытой мировой экономики, которая поддерживает торговлю и развитие, сохраняет центральную роль ВТО в области установления глобальных торговых правил и управления, поддержки инклюзивного развития и поощрения прав и интересов всех членов, включая развивающиеся и наименее развитые страны", - говорится в декларации.

 

Мы подчеркиваем приоритетную задачу и настоятельную необходимость начала процесса отбора членов Апелляционного органа для восстановления двухуровневого многостороннего механизма урегулирования споров. Мы согласны с тем, что кризис Апелляционного органа должен быть незамедлительно разрешен вне зависимости от других вопросов. Мы одобряем Совместное заявление БРИКС по укреплению многосторонней торговой системы и реформированию ВТО", - говорится в декларации.

 
Страны БРИКС отметили успешное завершение 12-й Министерской конференции ВТО, "которое свидетельствует о ценности многосторонности", информирует РИА Новости.
 

Мы призываем членов ВТО сохранить набранную динамику взаимодействия и достичь дальнейших значимых результатов к 13-й Министерской конференции ВТО", - сообщается в декларации.

 

Мы призываем всех членов ВТО избегать односторонних и протекционистских мер, противоречащих духу и правилам ВТО", - добавляется в декларации.

 
Полный текст Пекинской декларации XIV саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля.

Деловой форум БРИКС 2022 года открылся 22 июня в Пекине в "гибридном" формате. Сегодня, 24 июня, на диалоге высокого уровня по глобальному развитию в формате БРИКС+ по приглашению председателя КНР Си Цзиньпиня выступит в режиме видео-конференц-связи президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
 

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