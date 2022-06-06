Новая смертельная болезнь могла появиться в лабораториях Пентагона
05.06.2022, 20:12 1526
Фото: Depositphotos
В придачу к еще не угасшему ковиду планету накрывает новая напасть. Как утверждают СМИ, цитируя медиков и чиновников профильных учреждений, внезапно появившаяся оспа обезьян менее заразна, чем коронавирус, зато более смертельна. То есть заболеть ею труднее, чем коварной "короной", но жертв в случае пандемии должно быть больше. Следовательно, снова для и без того пребывающей в кризисе мировой экономики настанет время карантинов и многомиллиардных убытков, сообщает сетевое издание "Свободная пресса".
По этому поводу немедленно возбудились российские санитарные власти. Как на днях сообщили отечественные информагентства, жители регионов России смогут бесплатно пройти тест на выявление оспы обезьян. А вслед за медиками за работу принялись спецслужбы. Дело в том, что за неожиданным появлением смертельной болезни явственно просматриваются интересы Вашингтона.
Дело в том, что вокруг России за последний десяток лет "наплодилась" целая сеть американских биолабораторий, которые занимаются "изучением" особо опасных патогенов. Причем это не досужие вымыслы государственных пропагандистов и праздных обывателей. Недавно об этих биолабораториях говорил посол России в США Анатолий Антонов. Часть из них отечественным экспертам удалось тщательно изучить. Как заявил еще в начале апреля начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов, в ходе спецоперации российские военные обнаружили на Украине 30 американских биолабораторий.
Да и сами американские власти не отрицают наличия биолабораторий, которые "работают" с особо опасными вирусами и микробами. Курировались эти "обители зла" на самом высоком уровне. Достаточно вспомнить, что к биолабораториями причастен Хантер Байден, сын действующего президента США. Занимался непутевый Байден-младший весьма ответственным делом: он отвечал за деньги. Так, в марте британский таблоид Daily Mai написал, что Хантер Байден и его инвестиционная компания Rosemont Seneca Technology Partners финансировала компанию Metabiota, которая занимается исследованием вызывающих пандемии болезней, и работала в том числе на Украине.
Больше всего военных США интересовали три основных направления: мониторинг, сбор опасных штаммов и изучение агентов биологического оружия. Судя по документам, обнаруженным на Украине, к работе привлекались "местные". Естественно, под чутким контролем заокеанских специалистов по биологическому оружию. Помимо всего прочего, украинцы под руководством американцев изучали возбудителей натуральной оспы.
Это звучит пугающе даже для обывателей. Любой историк знает, что в свое время оспа уничтожила миллионы людей по всему миру. И справиться с ней удалось только после массовой вакцинации. Собственно, именно оспопрививание открыло новую эру в медицине. Как отметили представители российского Минобороны, возвращение возбудителя натуральной оспы, которым интересуется Пентагон, станет глобальной катастрофой для всего человечества.
Сегодня большая часть американских лабораторий на Украине разгромлены. Но, как отметил посол РФ в США Антонов, их много на границах с Китаем. Кроме того, Минобороны России вскрыло факты присутствия множественных исследовательских центров и на Африканском континенте. В частности, по меньшей мере четыре подконтрольных Вашингтону лаборатории действуют в Нигерии. Антонов обратил внимание, что "занос западноафриканского штамма возбудителя оспы обезьян произошел именно из этого государства".
Конечно, сегодня еще недостаточно прямых доказательств, что очередной "сюрприз" человечеству преподнесли именно американские специалисты в области бактериологического оружия. Зато косвенных улик достаточно для громкого международного разбирательства. По данным Министерства обороны РФ, в созданных и финансируемых США на Украине биолабораториях шли опыты с коронавирусом летучих мышей. Причем задолго до нынешней пандемии.
Конечно, ампулы с возбудителем оспы из биолабораторий в США могли попасть к террористам. Но верить в это мешают два обстоятельства. Прежде всего, необходимо помнить, что эти учреждения курируются и финансируются Пентагоном, поэтому военные США поддерживают там строгий порядок. А во-вторых, нельзя забывать, что военное ведомство США мало похоже на исследовательский институт. Коронавирусом и возбудителем оспы там интересуются не по причине академического интереса, а в сугубо практических целях. А именно - чтобы больше и эффективнее убивать людей.
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Евразия: проблема разобщенности смыслов, или Мир ковчегов
20.05.2022, 13:51 13466
Фото: Depositphotos
Часть 1. Против мира, во имя войны
После относительного затишья нулевых мир повернулся к галопирующему росту напряжения и открытой геостратегической борьбе. Таким образом, "конец истории", заявленный Ф. Фукуямой, выглядит уже не как начало эпохи глобального умиротворения на основе общей трактовки принципов взаимоотношений, обустройства политического и экономического пространства, а как относительно краткий период "безвременья", затишья между "грохотом" демонтажа двухполярного мира и началом нового цикла эсхатологического противостояния.
Заявление Береля о необходимости военного решения конфликта в Украине, а также воинственная позиция, обозначенная в ходе визита в Киев Джонона, одного из публичных лидеров атлантического единства, позволяют предположить, что относительная милитаристская сдержанность англо-саксонского мира в отношении постсоветского пространства была вызвана чем угодно, но не стремлением установить пространство сотрудничества от Лиссабона до Владивостока.
Сейчас более разумно говорить, что относительно завуалированные действия по достижению равенства и внедрения практик сотрудничества были обусловлены неготовностью ядра НАТО к быстрому наступлению, непониманием, как действовать в отношении столь обширного пространства в целом: шел поиск подходов, и осуществлялась консолидация возможностей для геостратегического рывка на Восток. Отсюда запуск форматов ложного сотрудничества (например, "Партнерство ради мира") и программ "обмена" опытом, а также проба сил в субрегиональных форматах контроля (Вышеградская группа, ГУАМ, "Восточное партнерство" и пр.). С одной стороны, эти меры помогали плавно войти в процесс переформатирования национальных элит государств на вновь осваиваемых территориях, а с другой - давали возможность понять особенности поведения постсоциалистических акторов и апробировать политические, идеологические и управленческие приемы. Возможно, был и фактор перенапряжения системы корневых стран НАТО, сказывалась усталость электората, и был необходим период отдыха после столь длительного балансирования на грани тотальной войны.
Одновременно шла системная работа по "рекультивации" геополитического ландшафта - расширялось НАТО, развертывалась сеть НКО для мировоззренческой "реконкисты" пространства, испытывалась готовность оппонентов действовать в локальных войнах. Успех был большой. К концу 2010-х восточная граница евроатлантического единства была дальше на восток и юг, чем на пике политического влияния Священной Римской империи. При этом сейчас и на западной части Европы формально нет геостратегического разногласия: от севера Великобритании до Полесской низменности (белорусского Бреста) - единое геостратегическое пространство, как и с севера на юг от Скандинавии до Передней Азии - НАТО и их союзники. Такой военно-политической консолидации на Европейском континенте еще никогда не было. Балтика - внутреннее море, чему мешает только Калининград и Санкт-Петербург. Формальный нейтралитет Швеции и Финляндии имеет мало шансов, судя по текущей динамике, дожить до 2023 года.
Ползучее" наступление НАТО на постсоциалистическое пространство полностью укладывается в стратегическую концепцию "Анаконды", которую в отношении Серединной Евразии пытаются реализовать не в первый раз.
Цветные революции" поэтапно "взламывали" страны и через хаотизацию общественно-политических процессов создавали условия для вхождения новой силы. Хаос - обоюдонеудобный процесс, но сам по себе он открывает "окно возможностей" и дает шанс бороться за переформатирование некогда консолидированного пространства. В связи с тем что мир сейчас проходит этап увлечения радикальным консюмеризмом, ситуация хаотизации новых территорий выгодна для Евроатлантики. Это позволяло использовать созданный задел в масс-культуре, эффект от которого был усилен возможностью влиять на социально-экономическое благополучие инструментами глобальных финансовых рынков, в основе которых - ключевые биржи и резервные валюты. В этом отношении период с 1990-х по 2010-е был периодом максимального благоприятствования, поскольку все ключевые финансовые инструменты были на стороне Евроатлантики, равно как и средства медиа, а также центры создания смыслов (образовательных и развлекательных).
Резкость событий 2020-х удивляет. Сложно понять, чему же так мешал "сытый" период, когда страны пусть и в состоянии циклической напряженности могли не только разговаривать, но и договариваться по вопросам общей важности.
В попытке в очередной раз "взломать" Беларусь в 2020 году происходит быстрый переход от медиаформатов "цветных революций" к насильственным способам воздействия: многочисленные "партизанские" инициативы беглой в Польшу, Литву и Украину "оппозиции", реальные диверсионно-террористические действия на территории Беларуси на фоне прямых военных приготовлений Польши с передислокацией армии к белорусской границе и утечками высказываний польских чинов о готовности "защищать" этнических поляков в Беларуси, а также возможности оккупации Беларуси.
Потратив" за полтора года в Беларуси все методички Джима Шарпа и в значительной мере обесценив их, стратеги Евроатлантики осуществляют поворот к насилию как главному инструменту достижения поставленных целей.
В ситуации с путчем в Казахстане в 2022 году те медийные приемы, которые проходили апробацию в Беларуси несколько месяцев, "пролистали" за пару суток и резко свернули к городским боям. Скорее всего, никто из наблюдателей и консультантов не ожидал, что ОДКБ живо и способно в режиме реального времени согласовать и реализовать операцию стабилизирующего характера с проекцией силы на стратегических расстояниях. Казахстан выстоял. Слом запущенной медиамашины прикрытия опосредованной интервенции со стороны американского прокси - ЕС - был слишком очевиден. Североатлантические аппаратчики не успели вовремя остановить реализацию уже неактуального медиаплана прикрытия. В тот момент, когда в Казахстане учинялась расправа над правоохранителями (с множественными видеосвидетельствами со стороны самих бунтующих), функционеры от Запада продолжали транслировать типовые тезисы о необходимости уважать мирный протест.
Часть 2. Украина как Вьетнам. Конструирование цугцванга
В общественно-политический дискурс вошел концепт трактовки Украины как "анти-России". При всей "тяжести" данного концепта у него был шанс стать не финальным приговором в отношениях двух стран, а поводом для переосмысления ситуации и разворота в неконфронтационное русло. Деструктивный компонент концепта фиксировал то, что крупное государство, страна славянского ареала, не смогло или не захотело сформировать свое содержательное понимание с опорой на созидательные начала, идеи развития, а пошло по пути самоидентификации через отрицание.
Тем самым Украина фиксировала себя как "нет" по отношению к характеристикам, связанным с Россией, испытывая при этом хорошо видимый со стороны дефицит конструктивных наполнений и фактически не имея ничего, что можно было бы положить на противоположную чашу "да". Из положительных утверждений, по сути, оставалась только географическая аксиома: "Украина - это Европа". Возможно, поэтому интуитивно украинский истеблишмент сначала как бы в шутку, а потом вполне серьезно стал транслировать идею-концепт Украины-Руси, из которого открывался путь к поиску конструктивной трактовки Украины как некой "правильной" версии России.
Опора могла быть гипотетически найдена в демонстрации приемов построения экономики с низкой коррупционной нагрузкой (апелляция к архетипу справедливой общности), использования парламента для введения культуры публичного разрешения спорных ситуаций (апелляция к архетипу вече) или демонстрация практики разрешения меж- и внутрирегиональных этно-культурных сложностей в пользу общего интереса (апелляция к традиции синкретизма и синтеза, что во многом было сильной стороной великокняжеского периода современного пространства восточнославянских государств).
При том что в рамках внутриполитических кампаний в Украине звучали лозунги и политические обещания в данном ключе (запрос на такие изменения фиксировался на разных этапах социологией), ничего из этих возможностей не было использовано для формирования морального "перевеса над северным гегемоном". Аспект "мягкой силы", как и формирование самодостаточного видения развития государства-нации, были полностью провалены в Украине.
Чем дальше, тем очевиднее становилась неуместность заявленной словесной конструкции, которая из потенциально выигрышного стратегического хода свелась к самоявленному продукту работы медиа- и политтехнологов.
Во второй половине 2021 года отбрасываются возможные неконфронтационные альтернативы, включая те, что были ключевыми избирательными обещаниями текущей украинской администрации, и начинается форсированное формирование ситуации для неизбежного военного конфликта. Активное и прямое, даже демонстративное участие внешних по отношению к региону акторов в развитии ситуации в направлении военного сценария безапелляционно указывает на геостратегические мотивы предпринимаемых шагов. Говорить о том, что защита независимости Украины была целью таких действий, - абсурдно. Сложно всерьез считать, что наращивание обоснованных военных угроз в отношении России, которая и так уделяла первостепенное внимание военному аспекту безопасности на украинском направлении последние 8 лет, вело к обеспечению долгосрочных национальных интересов Украины.
При всей публичной риторике вооруженные силы "по стандартам НАТО" не являются магической формулой. За этой фразой стоит всего лишь один из возможных вариантов организации штатного расписания и уставных документов вооруженных сил, а также номенклатура калибров боеприпасов. Не более. Само по себе это не дает ничего. Поставки вооружения из стран НАТО при всей серьезности отдельных компонентов в масштабе территории носили идеологический смысл и выполняли роль дополнительного мотиватора для России задумываться не только о переговорно-дипломатической линии.
При всех возможных сложностях современного этапа развития Российской Федерации победить ее в войне один на один технически невозможно. Более того, чтобы Россия в принципе проиграла в какой-либо войне, учитывая сформулированные положения военной доктрины, она [Россия] должна "играть в поддавки", т. е. ограничить себя в использовании созданных военных возможностей.
Учитывая артикулируемую оппонентами России позицию о том, что они противостоят тираническому режиму, отпадает возможность логического расчета, что Российская Федерации отступит под давлением негативной внутриполитической динамики. Политтехнологи девальвировали весомость термина "авторитаризм": авторитарные и тем более тоталитарные режимы - это системы правления, наиболее устойчивые к протестным настроениям внутри страны, равно как и внешним угрозам силового характера. Именно поэтому эти режимы и являются антидемократическими, поскольку они игнорируют социальные настроения и конфигурируют их любыми возможными средствами для выполнения иных, стратегически (идеологически) обоснованных целей. В этой связи совершенно невозможно одновременно считать В. Путина диктатором (автократом) и рассчитывать на падение его режима под давлением протестной уличной активности или угрозы силового давления.
Таким образом, нагнетание военной напряженности в Украине никак не могло способствовать жизненным интересам Украины. Это было формирование предлога для войны - "Танкинского инцидента" - в намного более крупном масштабе, но ровно с теми же целями, то есть с целью изменения геостратегического ландшафта макрорегиона.
Если бы речь шла о защите Украины, то любой вариант дальнейшего замораживания конфликта с полным прекращением вооруженных действий сторон на востоке Украины был бы верным направлением. И для этого был комплекс инструментов на базе Минских соглашений. Данный путь не иллюзия. Есть пример очень длительного развития ситуации вокруг Кипра. Итог: спустя десятилетия военное противостояние стало бессмысленным. Это не значит, что его нельзя запустить заново. Конфликт можно сконструировать при наличии мотивов, но прежние мотивы потеряли должное значение, и ситуация может быть полностью преодолена невоенными средствами. В феврале 2022 года Украина начинает резко наращивать интенсивность военных действий на востоке страны и не останавливается даже после признания Кремлем ЛДНР и шагов по гарантированию военной помощи ЛДНР со стороны России. Если бы Украина как актор в текущей конфигурации стремилась избежать войны, то после таких изменений она должна была экстренно под эгидой мирового сообщества запускать переговоры о деэскалации. Но делалось обратное, что свидетельствует об использовании Украины как "безотказного" сценария запуска войны с участием России в регионе ее жизненно важных интересов. Этот сценарий был задействован после "осечек" с Беларусью и Казахстаном. Возможно, изначально Украина должна была нанести удар при запуске неконтролируемого насилия в Беларуси и втягивания России в процесс в 2020 году, действуя одновременно с Польшей.
Это не выглядит совершенно фантастической версией. Именно в 2019 году формируется 61-я отдельная егерская бригада ВСУ. Она расположена на белорусском направлении. Подразделение, специализированное на действиях в лесу и заболоченной местности, полностью контрактное. С белорусской стороны в это время находились только пограничные войска.
Можно предположить, что перечисленные сценарии далеко не исчерпывают всего того, что было заготовлено с целью вьетнамизации пространства СНГ. Как минимум уже представлены достоянию публики планы по Приднестровью. Не уходит напряжение в Центральной Азии по вопросу водных ресурсов, равно как и опасность со стороны Афганистана.
Для того чтобы отнести указанные события к простому стечению обстоятельств, надо дать вразумительный ответ: почему при многочисленных инициативах эскалации, которые объективно выгодны для всех публично участвующих сторон, события упорно толкаются в наиболее проблемном и даже катастрофическом направлении.
Автор - эксперт Сергей Ломов, кандидат политических наук
Политолог прокомментировал переименование должности госсекретаря на госсоветника
27.04.2022, 10:42 33186
Фото: telegram/dashimbayev
НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Политилог Данияр Ашимбаев прокомментировал конституционные изменения, в частности переименование должности государственного секретаря на государственного советника, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Конституционные изменения предполагают ряд важных реорганизаций… Но кое-что проскочило мимо внимания. Должность государственного секретаря будет переименована в государственного советника. С чем это связано?" - задался вопросом Данияр Ашибмаев в своем Telegram-канале.
Политолог напомнил, что пост госсекретаря был учрежден конституцией в 1995 году и изначально по функционалу должен был заменить упраздняемый пост вице-президента (в основном по представительским функциям).
Вместе с тем история этой должности показала, что ее конкретный статус постоянно менялся исходя из личного фактора, текущей политической ситуации и взаимоотношений между госсекретарями, президентом и руководством его администрации.
По сути, у должности госсекретаря были две основные, периодически менявшиеся функции - руководство идеологическим блоком и "балансировка баланса". Неоднократно пост наделялся исключительно малозначимым функционалом, чтобы избежать очередных конфликтов", - разъяснил эксперт.
Он отметил, что в новой редакции, по мнению главы государства и членов рабочей группы, эту конфликтность решено было ликвидировать.
С переименованием должности ее прошлая история как бы обнуляется, а государственный советник, как следует из названия, будет заниматься выработкой рекомендаций главе государства по стратегическим вопросам. При этом должность, как видно, будет прописана в Основном законе и по статусу остается в "конституционной пятерке", - подчеркнул Ашимбаев.
При этом он напоминает, что пост госсоветника в новейшей истории страны уже был.
С 1990 по 1991 год так назывались вице-премьеры, а с 1991 по 1995 годы госсоветники, по сути, выполняли те функции, которые сейчас принадлежат заместителями руководителя АП и помощникам президента", - рассказал Данияр Ашимбаев.
Сейчас госсоветник будет только один, и это будет частью новой политической традиции.
На мой взгляд, ранее созданный АСПИР, одномандатные округа, Конституционный суд, госсоветники - это в какой-то степени возвращение к политической культуре 90-х, более открытой, сбалансированной и демократичной", - поделился мнением эксперт.
Действия США и НАТО стали причинами конфликта на территории Украины - казахстанский политолог
29.03.2022, 11:53 60681
Фото: telegram/dashimbayev
Именно они способствовали госперевороту 2014 года и политической легитимации ультранационалистических и правых экстремистских военизированных группировок, развязавших террор против населения Юго-Восточной Украины.
Война это всегда плохо, но, невзирая на эмоции, нужно трезво оценивать ее причины. Я бы не стал уходить в далекое прошлое, а указал на то, что основными причинами конфликта являются действия США и НАТО, которые способствовали государственному перевороту на Украине 2014 года и политической легитимации ультранационалистических и правых экстремистских военизированных группировок, развязавших террор против населения Юго-Восточной Украины", - пишет Ашимбаев.
Он перечислил причины сегодняшнего конфликта:
срыв соглашений о мирном урегулировании;
милитаризация Украины;
антироссийская санкционная кампания;
перекосы системы безопасности в Европе, за которыми стоит Запад.
Именно действия новой власти вызвали референдум в Крыму, провозглашение ДНР и ЛНР, начало гражданской войны. Срыв всех соглашений о мирном урегулировании, милитаризация Украины, антироссийская санкционная кампания, перекосы системы безопасности в Европе, за которыми стоит Запад, - это и есть причины сегодняшнего военного конфликта. Не нужно об этом забывать", - говрится в сообщении телеграм-канала.
Джон Миршаймер: "НАТО готово воевать с Россией до последнего украинца"
21.03.2022, 09:34 72436
Фото: Depositphotos
Джон Миршаймер - профессор политологии Университета Чикаго, в котором он преподает с 1982 года. Специалист по международным отношениям, автор теории наступательного реализма и исследования о влиянии израильского лобби в США на внешнюю политику страны. Джон Миршаймер написал шесть книг и множество статей, опубликованных как в научных изданиях, так и в Financial Times, New York Times. Его открытая лекция, посвященная украинской тематике, в Youtube набрала более 18 млн просмотров.
В начале марта 2022 года, уже после начала специальной операции на Украине, Джон Миршаймер принял участие в публичной дискуссии о ситуации на Украине. Предлагаем вниманию читателей перевод его выступления.
Моя речь будет состоять из двух частей. Сначала я расскажу о причинах кризиса, далее попробую спрогнозировать его последствия.
Что касается причин, в этом критически важно разобраться, поскольку нужно понять, кто спровоцировал возникновение этой ситуации, чтобы стало ясно, чья это вина. Есть две точки зрения по этому вопросу. Первая точка зрения: кризис вызван Западом, и особенно США. Вторая точка зрения: причина кризиса — Россия.
Вне зависимости от того, какую точку зрения вы разделяете, тот, кто развязал эту трагедию, должен нести ответственность за происходящее.
Украина уже потеряла Крым и, по моему мнению, Украина потеряет Донбасс. Так что основным вопросом для меня сейчас остается, а какие еще территории Украина потеряет, только ли это будет территория востока страны.
Помимо территориальных потерь, экономика Украины разрушена. Крупные города страны сейчас разрушаются. Все это крайне негативно повлияет на мировую экономику. Будут проблемы осенью у демократов – во время промежуточных выборов в Конгресс. США станет сложнее работать с Европой и с Китаем, особенно с Китаем, который представляет для США основную потенциальную угрозу. Этот конфликт на Украине подталкивает русских к сближению с Китаем. При этом Восточная Европа становится крайне нестабильным регионом. В целом ситуация катастрофическая, и надо понять, кто эту кашу заварил.
Общепринятая точка зрения в США и в целом на Западе – это то, что виноваты русские. И прежде всего Владимир Путин. Но вы знаете, что есть люди, которые не разделяют эту точку зрения. В частности, моя точка зрения состоит в том, что Запад несент главную ответственность за происходящее. Причина этого – ошибочное решение в апреле 2006 года сделать Украину и Грузию частью НАТО. Мы хотели интегрировать Украину в НАТО, чего бы это нам ни стоило. Уже тогда русские говорили, что это неприемлемо. До этого они уже "проглотили" две стадии расширения НАТО на восток – в 1999 и 2004 годах. Но настаивали на том, чтобы Грузия и Украина не стали частью нового плана расширения НАТО, и говорили о том, что это для них экзистенциальная угроза. И очевидно, что в августе 2008 года между Грузией и Россией уже был конфликт по поводу возможного членства Грузии.
Важно понимать, что политика Запада по отношению к Украине учитывала три важных фактора. Первый и важнейший - это интеграция Украины в НАТО. Далее – интеграция Украины в ЕС. И, наконец, превращение Украины в прозападную либеральную демократию – в том числе и с помощью "оранжевой революции". Все эти три зубца стратегии были нацелены на то, чтобы сделать Украину прозападной страной у границ России. И, еще раз повторюсь, уже в тот момент русские дали ясно понять, что этого никогда не произойдет.
Первый серьезный кризис случился в феврале 2014-го. Он был обусловлен государственным переворотом на Украине, который поддержали США и в результате которого пророссийского президента Януковича свергли и поменяли на проамериканского премьер-министра. Русские этого не приняли – они постоянно обсуждали с Западом перспективы интеграции Украины в ЕС и перспективы расширения НАТО. Чем это все закончилось? Было два последствия. Первое - русские отняли Крым у Украины, поскольку не хотели, чтобы Севастополь стал базой НАТО. Второе - русские поддержали начало гражданской войны на востоке страны, которая и продолжалась с 2014 года.
Но в 2021 году случился второй серьезный кризис. По-моему мнению, основной причиной этого кризиса декабря 2021 года стало то, что Украина де-факто оказалась членом НАТО. Все это время России говорила, что ей нечего опасаться расширения НАТО на восток, никаких рисков во вхождении Украины в НАТО нет. С точки зрения де-юре, так и происходило. Но де-факто было не так. Де-факто мы поставляли оружие на Украину, мы стали вооружать эту страну еще со времен Дональда Трампа в 2017 году. Подчеркиваю: мы вооружали украинцев, мы их тренировали, расширяли дипломатические связи.
Все это озадачило русских, особенно в 2021 году. Летом 2021 года Украина использовала дроны против пророссийских сил в Донбассе. Затем русских напугало, когда британский эсминец "Дефендер" вошел в территориальные воды Черного моря. Далее, в ноябре 2021 года наши бомбардировщики летали в 13 милях от российской территории. Эти события подтверждают тот де-факто статус Украины в НАТО, о котором я говорил ранее.
Всё это объясняет, почему русские в январе, по словам Сергея Лаврова, дошли до "точки кипения", и почему мы очутились в этом кризисе. Итак, две волны натовской экспансии, события в Грузии, события на Украине – все это определило логику текущего кризиса. И русские решили – терпеть дальше нельзя. И поэтому кризис стал полномасштабным. Результатом этого кризиса стало начало операции русских на Украине 24 февраля.
Все это заставляет нас задуматься о той общепринятой позиции, которая сейчас доминирует на Западе. В США власти и СМИ нам говорят, что все происходящее не имеет отношения к расширению НАТО на восток. Как можно заявлять такое? Русские прямо об этом говорят с апреля 2008 года. Они считают, что для них расширение НАТО на восток – это ключевая угроза. Но многие американцы, включая представителей власти, элитных кругов, отказываются в это верить. Вместо этого они придумали историю о том, что причина кризиса не в НАТО, не в американской политике, а во Владимире Путине, который старается либо восстановить СССР, либо имеет имперские амбиции. Он хочет якобы всех завоевать, и если бы не было расширения НАТО, то Путин был бы уже в Берлине или в Париже. И поэтому он якобы агрессор.
У подобной точки зрения есть две проблемы. Первая проблема состоит в том, что до 2014 года никто не называл Путина агрессором, более того, никто не настаивал на том, что необходимы действия НАТО для противодействия России. Поэтому и в феврале 2014 года никто не ожидал никаких действий от России, и, как писала пресса, Обаму застали со спущенными штанами. Но нам надо было как-то оправдаться, и поэтому мы создали миф о русской агрессии – мы говорили, что во всем виноват Путин.
Вторая проблема, связанная с этим, – это то, что Путин никогда не говорил, что хочет возродить СССР или воссоздать империю. Он никогда не говорил, что желает полностью завоевать Украину. В сердце, может быть, он и мог так предполагать, но головой он понимает, что это не реалистично. Потому что у него нет возможностей. Во-первых, армия в России не такая большая. ВВП России меньше, чем ВВП Техаса (Техас занимает второе место среди американских штатов по ВВП, уступая Калифорнии. - Прим. ред.). Россия – это не СССР в свои лучшие годы. Во-вторых, русские понимают, что завоевание Восточной Европы влечет за собой большие неприятности. Вспомните Восточную Германию 1953 года, Венгрию 1956 года, Чехословакию 1968 года, вечные проблемы с поляками. А еще у СССР постоянно болела голова от румын и албанцев. Русские разумны: они понимают, что завоевать Украину и страны Балтии – это все равно, что проглотить дикобраза. Это было бы безумие.
И если мы попытаемся проанализировать военную операцию, которую Россия проводит сейчас на Украине, – это не оккупация, у русских нет желания интегрировать ее в Великую Россию.
И теперь нам надо понять, куда идти дальше. Для начала давайте поймем, что такое внешняя политика США. Внешняя политика США – это политика удваивания ставок. Вместо того чтобы понять в 2014 году, что расширение НАТО не очень хорошая идея, мы, наоборот, решили удвоить напор. И именно по этим действиям к 2021 году Россия поняла, что мы делаем Украину де-факто членом НАТО.
И сейчас мы удваиваем давление. Что это означает? Мы подстрекаем украинцев к сопротивлению. Сами мы бороться не будем, но мы будем бороться "до последнего украинца". Своих солдат отправлять не будем, но будем поставлять оружие, тренировать, консультировать. Никто из нас не верит, что украинцы вдруг победят русских, но не исключено, что возникнет патовая ситуация.
И сейчас ключевой вопрос: а что же будут делать русские? Многие на Западе думают, что, если украинцы будут сопротивляться, Владимир Путин разведет руками и скажет, что это была плохая идея - атаковать Украину. И что якобы будет государственный переворот в Москве, Путина свергнут и на его место придут лидеры, которые потом подумают о том, как надо правильно работать с США. И после этого украинцы и Запад будут жить долго и счастливо, а русских прогонят.
Всю свою жизнь я занимаюсь политологией. И вот что я скажу: мир не так устроен, и русские совсем не так устроены. Я уже говорил: в апреле 2008 года русские считали расширение НАТО экзистенциальной угрозой и вступление Украины в НАТО большим риском. Сейчас, после начала операции, мы рассматриваем сценарий, что русские потерпят поражение на Украине или как-то ослабят свои позиции. Но для русских это еще более худший сценарий, и при таком сценарии они никогда не отступят. Русские, вероятно, не сдадутся, но они полностью сокрушат Украину. Вы знаете, что было во время Второй мировой между США и Японией? Мы не стали высаживаться в Японию – начиная с 10 марта мы бомбили ее с воздуха, погибло огромное количество людей, были крупные разрушения, а потом настал черед Хиросимы и Нагасаки. Мы стерли города с лица земли, бомбили Токио и другие города. Потому что мы не хотели вторгаться на главные японские острова. Именно так и поступают сверхдержавы. Когда для больших держав возникают высокие риски, они не останавливаются. Именно поэтому Россия останется на Украине до полной победы.
Кроме этого, есть и ядерное измерение этого вопроса. Россия привела силы ядерного сдерживания в полную боевую готовность. Это большая угроза. Тем самым русские подают нам четкий сигнал по поводу того, насколько серьезно они относятся к этому кризису. Еще раз хочу донести простую мысль: если Запад начнет выигрывать, а Россия проигрывать, то тем самым мы загоним армию с ядерным оружием в угол. И это будет для нас более серьезная ситуация, тем поражение Украины.
Давайте вспомним Карибский кризис. Для нас та ситуация была менее опасной, чем для русских сейчас Украина. У нас тогда не было экзистенциальной угрозы. Но многие советники Кеннеди убеждали его использовать ядерные арсеналы в борьбе с СССР. Вот так себя ведут супердержавы, когда чувствуют экзистенциальную угрозу. Ситуация сейчас крайне опасна. Я считаю, что вероятность ядерной войны невелика. Но то, что она есть, это уже очень сильно пугает. Нам нужно понимать все возможные последствия подобной угрозы. И именно поэтому нам нужно быть очень осторожными в этом кризисе. Нам нельзя загонять русских в угол.
Еще раз повторюсь, я не уверен, что подобный сценарий все же вероятен. В чем я уверен, это в том, что в конкуренции с Западом победят русские. Вы сейчас можете подумать, почему я так говорю. Тут надо ответить на следующий вопрос: кого эта ситуация волнует больше? Русских или американцев? Американцев не сильно волнует Украина. Американцы дали ясно понять, что сражаться насмерть за Украину они не будут. Для нас это не так важно. Для русских – это экзистенциальная угроза. Так что баланс в решимости у них выше. По мере эскалации конфликта победят русские, а не мы. Дело как раз в балансе решимости.
И еще вопрос: кто проигрывает в этом конфликте? Могу предположить, что США не будут считать себя проигравшими. Нас это не сильно интересует. Но главные проигравшие – это украинцы. И мы толкнули украинцев на эту опасную дорогу. Мы сильно их подталкивали к тому, чтобы они стали частью НАТО, и практически это произошло. Мы подтолкнули их к войне рядом с территорией России, несмотря на то что Россия дала нам ясно понять, что она этого не потерпит. Мы – Запад – взяли соломину и засунули ее в глаз медведю. И как вы думаете, будет реакция медведя? Будет ли медведь в этом случае улыбаться и разглядывать то, что мы делаем? Нет, медведь будет огрызаться. В данном случае медведь разорвет Украину.
Вспомните то, с чего мы начали: кто несет ответственность за все это? В этом виноваты русские? Я так не считаю. Без сомнения, сейчас Россия делает грязную работу – тут я врать не буду. Но вопрос в следующем: что подтолкнуло русских к этому? И мой ответ прост: в этом виноваты Соединенные Штаты Америки. Спасибо за внимание.
Запад много лет пытался создать инструменты воздействия на внутриполитическое пространство Казахстана.
Основная работа шла по трем направлениям.
Интеграция бизнес-элиты и политического истеблишмента в западную экономику.
Создание либерально-демократического поля.
Активная пропаганда и поддержка панисламизма и пантюркизма как оружия против России и КНР.
По первому направлению работа была достаточно эффективна, но скорее с точки зрения формирования "новой экономической идеологии" - в государстве не осталось экономистов, мыслящих вне монетаристского дискурса. С крупным бизнесом идут постоянные коррупционные скандалы, делающие его предельно "токсичным" и уязвимым к легкой конфискации.
По второму направлению можно констатировать определенный провал. Либеральное движение есть, но у него ничтожный электоральный и мобилизационный потенциал. Ставка же на тех или иных оппозиционных лидеров не сработала в силу их маргинальности или одиозности для населения.
Панисламистская и пантюркистская пропаганда активно шла через Турцию, пока Эрдоган не разругался с коллективным Западом. Его же ставка на неоосманизм не получила поддержки в Центральной Азии, а попытки американцев усилить националистическую и исламистскую пропаганду через "Азаттык" и прочие ресурсы для формирования антикитайских настроений массового эффекта не дали, разойдясь по времени с "земельными митингами", сообщает nomad.su.
В итоге осталось только два пути.
Первый - поддержка заговора спецслужб, которые смогли мобилизовать организованную преступность и маргиналитет, но потерпели поражение.
Второй - поддержка (частично в рамках первого сценария) радикальных исламистов, тесно связанных с преступностью и частью правящей элиты и имеющих сильнейший мобилизационный потенциал.
Нужно понимать, что дестабилизация в Казахстане моментально отразится на всей Центральной Азии и Синьцзяне, что создаст мощнейшие проблемы в Москве и Пекине, а заодно является старым имперским инструментом Запада - воевать чужими руками.
При этом туземная либеральная общественность будет обеспечивать информационную и политическую поддержку исходя из заложенной в них программы.
Возможны ли украинизация или афганизация Казахстана? Январская атака была отбита, но игра не закончилась.
Автор: Данияр Ашимбаев
О необходимости строительства АЭС в Казахстане
09.02.2022, 21:36 107191
Фото: pixabay.com
Член Общественного совета Алматы Марат Шибутов на своей странице в Facebook перечислил аргументы в пользу строительства АЭС в Казахстане и спрогнозировал, что если решение о строительстве АЭС не будет принято сейчас, то в будущем страна столкнется с энергодефицитом, веерными отключениями.
О необходимости строительства АЭС в Казахстане я постоянно пишу и выступаю в СМИ с 2008 года – это мне надоедает, но надо все равно просвещать людей. Актуальность строительства сейчас как никогда высока по следующим причинам:
У нас энергодефицит – как из-за роста потребления, так и из-за засухи и аварий. Мы будем закупать ближайшие несколько лет 1000-2000 МВт в России и это только предварительные расчеты. Кроме того, у нас есть плановый дефицит на юге страны к 2030 году в 2000-2700 МВт.
У нас большой износ оборудования – аварии будут все чаще. Из новых электростанций построены только Мойнакская ГЭС и несколько газовых электростанций. Все они дают высокие тарифы.
Угольные электростанции мы будем теперь строить с большими трудностями – на них не дадут кредиты после климатического саммита в Глазго и специального соглашения по ограничению использования угля.
Газ все больше дорожает и более того его объемы сокращаются – Узбекистан отказывается от экспорта и у нас остается только туркменский, но там все выкуплено китайцами.
Возобновляемая энергетика страшно дорогая – тарифы на поддержку в декабре были на севере 65 тенге, а на юге 35 тенге за кВт/ч. Для сравнения угольная электростанция дает предельный тариф 5,9 тенге за кВт/ч.
У нас есть обязательства по снижению выбросов парниковых газов и на нашу продукцию будет действовать углеродный налог Европейского союза
Кроме того, у нас есть уникальные преимущества, которых нет у многих стран с АЭС и которые строят сейчас АЭС:
4 действующих и 1 остановленный научно-исследовательских реактора, 1 выводимый из эксплуатации энергетический реактор. На всех работают наши люди, проводятся исследования и в целом, есть основы для подготовки персонала. Ни на одном объекте не было аварий – хотя срок эксплуатации их доходит до 60 лет.
42% мировой добычи урана. Практически столько же уран составляет в энергетических запасах полезных ископаемых.
Есть завод по производству топливных таблеток и сборок, что вместе с добычей существенно сокращает стоимость топлива.
Есть доля в производствах по обогащению урана – в российском УЭХК. Это опять же удешевляет топливо.
Мы уже 3 раза пытались построить АЭС – в 2 случаях (1999 и 2006 года) дошло до стадии ТЭО, в третьем случае в 2014 году дошло до сбора предложений от поставщиков.
Если сейчас не примем решения и не начнем строить, то получим энергодефицит и веерные отключения, а вследствие этого отсутствие инвестиций, перенос производств, безработицу и прочие прелести, которые постоянно испытывают Кыргызстан и Таджикистан. Хочется все же этого избежать.
Специальный репортаж: "Олимпийская встреча" глав Китая и России открывает новую главу в истории двусторонних отношений
04.02.2022, 08:43 113786
Фото: russian.news.cn
С наступлением февраля Пекин окутала радостная атмосфера. Вскоре после Праздника Весны начнутся зимние Олимпийские игры. К "городу двух Олимпиад" приковано внимание всего мира.
Особый гость едет в Пекин издалека, чтобы вместе отметить начало зимних Игр и отпраздновать китайский Новый год. Президент России Владимир Путин собирается посетить Китай и принять участие в церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине, сообщает Синьхуа.
Близкие друзья встретятся в уже знакомом месте. Это будет второй визит В. Путина в КНР за последние три года и 38-я встреча между ним и председателем Си Цзиньпином с 2013 года.
Чуть больше месяца назад главы Китая и России встречались в режиме видеосвязи. "Я с нетерпением жду нашей "олимпийской встречи" и готов рука об руку с вами "вместе идти в будущее" и совместно вписать новую главу в историю китайско-российских отношений в постпандемический период", - заявил тогда Си Цзиньпин.
Когда у соседей радостное событие, гости приходят с поздравлениями
Пандемия COVID-19 изменила форматы контактов между странами мира. В таких условиях приезд В. Путина в Пекин становится особо необычным. В китайских СМИ о нем пишут, как о "первой встрече глав двух государств вживую за последние два года" и "важном событии в международных отношениях в начале года".
По китайской традиции, когда у соседей или у друзей празднуют радостное событие, мы должны обязательно прийти и поздравить", - заявил в 2014 году Си Цзиньпин. Тогда он прибыл в российский город Сочи, чтобы принять участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Это стало первым визитом главы Китая на крупное международное спортивное мероприятие за границей. Теперь В. Путин принял решение приехать в Китай для участия в церемонии открытия пекинской Олимпиады и неоднократно выражал уверенность в ее успешном проведении. "Есть все основания полагать, что Игры в Пекине пройдут на очень достойном, высоком уровне и впишут свою яркую страницу в летопись мировой олимпийской семьи", - заявил он.
Напомним, что на праздновании Дня Победы на Красной площади в Москве Си Цзиньпин и В. Путин стояли рядом с торжественным выражением лиц, пока по небу пролетали военные самолеты. Во время военного парада 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине, когда гости из разных стран проходили по красной ковровой дорожке, чтобы посмотреть на церемонию, Си Цзиньпин и В. Путин шли бок о бок во главе процессии и тепло беседовали. В 2017 и 2019 годах на форумах высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути" В. Путин возглавлял российскую делегацию. Си Цзиньпин, в свою очередь, выступал с речами в России на Восточном экономическом форуме и Петербургском международном экономическом форуме.
Хороший друг", "старый друг", "верный друг" - сердечно обращаются друг к другу главы двух государств.
Каждая деталь их отношений отражает дружескую заботу.
После открытия второго Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути" китайская сторона провела в гостинице "Дружба" специальную церемонию вручения В. Путину степени почетного доктора Университета Цинхуа. Стоя в классическом саду, который расцвел благодаря дружественному общению между Китаем и Советским Союзом, и вспоминая более полувека прошлого, Си Цзиньпин сказал В. Путину: "Встреча здесь добавляет связи с историей".
В ходе Душанбинского саммита СВМДА В. Путин принес в отель, где остановился Си Цзиньпин, изящный именинный торт и российское мороженое и поздравил председателя КНР с днем рождения. Два лидера улыбнулись, вспомнив празднование дня рождения В. Путина на острове Бали в Индонезии.
Друзей принимают с почетом.
В марте 2013 года Си Цзиньпин впервые посетил Россию в должности председателя Китая. В. Путин сопровождал его на протяжении всей программы первого дня: более восьми часов.
В июне 2018 года В. Путин выбрал Китай в качестве первой страны для государственного визита на новом сроке. В Золотом зале Дома народных собраний в Пекине Си Цзиньпин торжественно повесил на грудь российского президента первый орден Дружбы КНР.
Обмены углубляют взаимопонимание и доверие между друзьями.
В июне 2018 года Си Цзиньпин и В. Путин отправились на скоростном поезде в Тяньцзинь, чтобы принять участие в китайско-российских дружеских мероприятиях. Сидя друг напротив друга за длинным столом, лидеры увлеченно беседовали о своем опыте планирования транспортных сетей.
В июне 2019 года Си Цзиньпин и В. Путин в Санкт-Петербурге поднялись на борт крейсера "Аврора", который дал первый залп Октябрьской революции. Затем они направились в Зимний дворец и оживленно беседовали до полуночи.
Тематика обменов между Си Цзиньпином и В. Путиным все расширялась и расширялась, обсуждаемое сотрудничество становилось все более прочным, а взаимопонимание постоянно углублялось, что является редкостью для лидеров крупных стран.
У нас схожие взгляды на современную ситуацию в мире, близкие концепции госуправления, мы берем на себя историческую ответственность за развитие и возрождение двух стран. Самое главное, что у нас есть очень последовательное понимание стратегического значения китайско-российских отношений, и мы разделяем решимость и желание способствовать устойчивому и всестороннему развитию двусторонних связей", - рассказал Си Цзиньпин о "секретах дружбы" с российским лидером.
Главы государств руководят повышением качества китайско-российского сотрудничества на благо обоих народов
Китайско-российские отношения находятся на самом лучшем этапе в истории, они характеризуются высочайшим уровнем взаимного доверия, координации и стратегической ценности. Ключом к этому является стратегическое лидерство глав двух государств.
Каждый шаг вперед в китайско-российских отношениях неотделим от личного участия Си Цзиньпина и В. Путина. В 2013 году они подписали совместное заявление о взаимовыгодном сотрудничестве и углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, в 2014 году - совместное заявление о новом этапе отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, в 2017 году - совместное заявление о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. В 2019 году по случаю 70-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Россией Си Цзиньпин и В. Путин совместно объявили о развитии китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.
В 2021 году исполнилось 20 лет со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией. Накануне 100-летнего юбилея КПК Си Цзиньпин и В. Путин провели переговоры по видеосвязи. Главы двух государств, поддержав первоначальную идею договора о духе "дружбы, передающейся из поколения в поколение, и взаимовыгодного сотрудничества", официально объявили о продлении его действия и наполнили новым современным содержанием.
Главы государств закрепили своими усилиями многие крупные подвижки в двусторонних отношениях. Они договорились о проведении "Года дружественных молодежных обменов", "Года СМИ", "Года сотрудничества и обменов на местном уровне", "Года научно-технического и инновационного сотрудничества" и "Года сотрудничества в области физкультуры и спорта", а также решили создать Китайско-российский энергетический бизнес-форум, посетили презентацию автомобилей Great Wall в Туле и приняли участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию восточного маршрута китайско-российского газопровода.
Можно вспомнить и множество трогательных моментов. Лидеры КНР и РФ вместе побывали во Всероссийском детском центре "Океан", где пообщались с китайскими детьми из пострадавших от землетрясения районов провинции Сычуань и заботившимися о них российскими педагогами. Они вместе посмотрели китайско-российский молодежный товарищеский матч по хоккею и стукнулись кулаками с юными игроками, вместе присутствовали на церемонии открытия Дома панд в Московском зоопарке, пообщались и сфотографировались с детьми. Такие теплые сцены не забываются.
В условиях пандемии COVID-19 Си Цзиньпин и В. Путин поддерживали частые контакты в инновационном стиле "облачной дипломатии". Телефонные звонки, видеоконференции, поздравления с важными праздниками, поздравительное послание к участникам встречи механизма диалога между правящими партиями, онлайн-присутствие на церемонии открытия китайско-российского проекта сотрудничества в области ядерной энергетики и важных дипломатических мероприятиях... В условиях невиданных за последний век перемен и эпидемии главы государств ведут страны вперед, сохраняя верный курс неослабевающего развития китайско-российских отношений, продолжая повышать их уровень, расширять и углублять.
Взгляните на блестящую историю китайско-российского сотрудничества: традиционные и новые области идут рука об руку - от энергетики до инфраструктуры, от связи до аэрокосмической отрасли. Качество и объем взаимодействия улучшаются одновременно. Сотрудничество стало более прагматичным. В 2021 году объем торговли между Китаем и Россией достиг рекордных 146,887 млрд долларов США, увеличившись на 35,8% в годовом исчислении.
Начало года - время продолжать традиции прошлого и открывать новые пути для будущего. В 2022 году состоится 20-й съезд КПК, а Россия вступит в ключевой период реализации национальных целей развития до 2030 года. В ходе пекинской встречи главы двух государств обнародуют важные итоговые документы, а также подпишут ряд документов о сотрудничестве, в полной мере демонстрирующих "уникальные всевекторные отношения" между Китаем и Россией.
КНР И РФ подобающим для крупных стран образом защищают международную справедливость
Мы... поддерживаем традиционные олимпийские ценности, в первую очередь равноправие и справедливость", - заявил в преддверии визита в Китай В. Путин в ходе встречи со спортсменами олимпийской сборной России, которая состоялась в режиме видеоконференции.
Россия направит на зимние Олимпийские игры в Пекине более 460 участников. Решительно выступая против политизации спорта и последовательно придерживаясь олимпийского духа солидарности, братства, честной конкуренции и взаимопонимания, Китай и Россия как важные крупные державы демонстрируют дух солидарности, что особенно ценно для мира, который вступил в период бурных преобразований и столкнулся с многочисленными кризисами.
Высокоуровневые и прочные китайско-российские отношения не только служат интересам Китая и России, но также поддерживают международный стратегический баланс и являются важной гарантией мира и стабильности во всем мире", - заявил Си Цзиньпин в МГИМО в 2013 году во время первого визита в РФ. Именно там он впервые изложил концепцию международных отношений нового типа, в основе которых лежит взаимовыгодное сотрудничество, и выступил за то, чтобы страны мира объединили усилия для создания сообщества с единой судьбой для всего человечества.
Мир меняется с каждым днем, но Китай и Россия под уверенным лидерством глав двух государств неизменно помнят об ответственности крупных держав и решительно ее демонстрируют, выстроив образцовые отношения между крупными странами.
Перед лицом унилатерализма, гегемонизма и политики силы Китай и Россия твердо защищают международную систему с ООН в качестве ядра и международный порядок, основанный на международном праве, совместно содействуют конструктивной деятельности ШОС, БРИКС и других объединений и продвигают тесное сопряжение инициативы "Пояс и путь" с ЕАЭС, придавая мощный импульс международному сотрудничеству.
В условиях внезапной вспышки COVID-19 КНР и РФ активно ведут противоэпидемическое сотрудничество, лидируя в мире в исследованиях, разработке, производстве и экспорте вакцин, побуждая международное сообщество объединиться и надлежащим образом бороться с инфекцией. В ответ на политизацию эпидемии В. Путин ясно дал понять, что попытки опорочить Китай теориями о происхождении вируса недопустимы. Россия готова продолжать укреплять обмены и сотрудничество с Китаем в различных сферах, включая борьбу с эпидемией, подчеркнул он.
Перед лицом провоцируемых отдельными странами идеологических споров и конфронтации социальных систем Китай и Россия продолжают придерживаться "четырех принципов взаимоподдержки", совместно продвигают общечеловеческие ценности мира, развития, справедливости, демократии и свободы, активно разъясняют на международной арене правильное значение понятий демократии и прав человека и выступают за плюралистическое и гармоничное сосуществование различных народов, режимов и цивилизаций.
Чем нестабильнее мир, тем больше он нуждается в успокаивающей силе. Чем более кризисной является эпоха, тем сильнее она нуждается во вдохновении для сотрудничества.
Зимние Олимпийские игры в Пекине вот-вот начнутся. С нетерпением ждем встречи лидеров Китая и России - одновременно олимпийской и новогодней. Как заявил посол России в Китае Андрей Денисов, это "праздник единения человечества, праздник того, что в Китае называют единой судьбой человечества".
Бандиты хотели сжечь 210 военных. Как сельчане свой округ отстояли
13.01.2022, 13:01 130821
Фото: tengrinews.kz
Там, где побывали бандиты, остались разрушенные дома, магазины и покалеченные люди. Но сейчас мы хотим рассказать об одном месте в Алматинской области, где жители отстояли свои поселки. Здесь все осталось нетронутым. Как удалось это сделать обычным мирным людям? Речь идет о Панфиловском сельском округе, где проживают около 45 тысяч человек. Своими решительными действиями панфиловцы подтвердили, что их округ не зря назвали в честь Героя Советского Союза Ивана Панфилова. В те дни, когда в поселках почти не было полиции, а преступники оказались совсем близко, сельчане сами встали на защиту своих матерей, жен и детей. О событиях последних дней корреспонденту Tengrinews.kz рассказал местный житель, общественник, майор запаса Руслан Станбеков.
За каждым поселком была закреплена мобильная группа
Третьего января, когда только пошли волнения, у нас на базе акимата был создан оперативный штаб. Мы начали объезжать все населенные пункты, а у нас их семь, плюс есть еще новостройки и дачные массивы. Все объехали, нашли активных людей с гражданской позицией и объяснили им, что если полиции понадобится помощь, будьте наготове."
Уже четвертого января в Алматы начинаются беспорядки, но связь с внешним миром была прерывистая, и если честно, информацию тогда мы больше получали через слухи или проезжающих таксистов. Затем появляется много машин без номеров, сомнительные личности ходят.
И тогда наши ребята начинают патрулировать поселки: они разбили населенные пункты по секторам и стали ходить по улицам. За каждым поселком была закреплена мобильная группа.
В семьях более двухсот военных не прозвучал похоронный марш
И вот первый инцидент случился пятого января на трассе Алматы - Хоргос, в народе ее еще называют "бетонкой". Поступает информация, что наших военных не пропускают, там какая-то непонятная ситуация. Поехали на место разбираться. Приезжаем, а там огромная толпа, это сотни людей, все "разношерстные": это и деструктивные личности, и просто сочувствующие зеваки.
Они колонну остановили, разбираться не стали, побили окна, начали поливать бензином машины, чтобы сжечь. В шести машинах находились 210 бойцов со своим командиром. Они прибыли из Жаркентского гарнизона, это была десантно-штурмовая бригада, ехали вооруженные. Целью толпы был захват вооружения, боеприпасов, техники и максимальное уничтожение этих бойцов.
На место прибыл аким нашего округа Серик Шалов. Он полковник запаса, и у него хорошая подготовка по религиозной теме, он начал методом убеждения отговаривать ребят. Благо среди протестующих были люди из Райымбекского района, из наших сельских округов, которые его лично знают, которые его избирали. И они встали на его сторону. Получилось, что толпа раскололась на две части.
Чтобы избежать жертв и успокоить людей, аким посадил командира к себе в машину, взял его радиостанцию и сказал, что команды на открытие огня не будет. Ведь там действительно все дошло до того, что солдат хотели заживо сжечь.
В итоге через три часа переговоров колонну без потерь сопроводили до места дислокации наших военных. Это более двухсот семей, у которых не прозвучал похоронный марш.
Женская обувь с болота и телефоны с барахолки
Была куча задержаний внутри поселков - брали людей с награбленными деньгами. В общей сложности около 30 миллионов тенге. Мародеров мы передавали полицейским. Среди задержанных были и местные ребята, зеваки, и нечистые на руку люди, которые просто воспользовались ситуацией, попытались нагреть руки на чужом горе.
Например, в Кызылту был пойман житель Шелека, у него мы нашли женскую обувь брендовую. Как мне сказали, стоимость такой обуви - 150 тысяч тенге. А у него была целая партия на сумму 750 тысяч тенге. То есть люди знали, что брать, они не брали что-то дешевое.
Он же пытался всех обмануть, говорил, что нашел обувь в заболоченной местности, хотя она даже не запачканная была и запах от заводской упаковки до сих пор чувствовался".
В другой машине мы обнаружили новые мобильные телефоны в заводской упаковке, 16 штук, оценочная стоимость которых полтора миллиона тенге.
Владелец говорил, что якобы имеет возможность брать телефоны в одном из салонов на барахолке, но тут мы уже смеяться начали. Ведь тогда у нас же не то что барахолки, уже булочные не работали. Понятно, человек говорил первое, что пришло на ум".
И еще у этого парня был сверток с деньгами - от 20 до 25 миллионов тенге. Мы не могли пересчитать деньги в полном объеме, потому что вокруг стояли десятки людей, поэтому быстро передавали все полиции.
Сам задержанный был в невменяемом состоянии, может под воздействием наркотиков, а может у него проблемы с головой были. Когда его посадили в машину, он - газ в пол, потом пытался сбежать, но его скрутили и доставили в РОВД.
Я вам назвал всего пару эпизодов, а таких моментов было немало.
Скорая приехала на вызов к бандитам
Еще наши ребята сообщили в полицию о местонахождении бандитов, которые находились в соседнем селе. Так получилось, что один из соседей работает водителем скорой помощи, к ним поступил вызов в поселок.
Медики приехали, оказали помощь, но обратили внимание, что парни какие-то подозрительные, замкнутые, со специфическими особенностями, речь у них непонятная, экипировка странная, характер ранений".
Информацию передали нам на пост, а наши ребята уже сообщили в полицию и выехали на место, чтобы если что, заблокировать улицы. Преступники погрузили раненых сообщников и попытались скрыться на машине, но их тут же задержали.
Мы, сельские, в отличие от городских, хорошо знаем друг друга, знаем каждую машину в поселках: к кому она приезжает, как зовут хозяина. Наши парни отлично знают местность, поэтому они активно помогали полиции - догоняли преступников по полям и бездорожью.
Мы уже не верили ни одному сотруднику полиции
Последние трое суток мы проверяли все кладбища, все более-менее свежевырытые могилы. Смотрели, чтобы не было двойного захоронения. Пока ничего такого не нашли, но этот момент не исключаем.
Перестрелки у нас были. До восьмого января сотрудников полиции было ничтожно мало - на двух-трех постах всего были. А постов у нас тогда было свыше 15, сейчас уже свыше 20. Мы сами вставали на блокпосты, осматривали каждую незнакомую машину.
Первое время очень тяжело было, при досмотре проверяли даже тех, кто представлялся стражем порядка. Тогда были моменты: словесная перепалка, мол, я сотрудник, начинали корочками махать.
Мы говорили: нет, ребята, сейчас режим военного времени, поэтому будьте добры машину к осмотру. Дело дошло до того, что мы уже не верили ни одному сотруднику в форме, который прибывал извне. Поэтому и просили, чтобы нам оказали помощь".
Мы все тут как братья
Благодаря жителям у нас никто не пострадал, ни один коммерческий объект не был разрушен. Если кто-то в регионах восстанавливает все от погромов, то здесь ни одного гвоздя, ни одного забора не покосилось. Если вы сейчас к нам заедете, увидите, что все почти так, как было до беспорядков.
Панфиловский сельский округ одним из первых по стране провел самостоятельно мобилизацию, не дожидаясь указаний района. Аким подобрал команду из числа бывших военнослужащих, людей с опытом. Еще очень помогли наши ребята-коммерсанты: организовывали пункты обогрева, доставляли горячую пищу. Они выстроились в очередь и сказали: "Мы не можем остаться в стороне, как патриоты своей Родины хотим оказать посильную помощь". Также были открыты медпункты: как стационарные, так и передвижные, медпомощь оказывали сами жители.
Женщины отправляли своих детей как на войну. Они говорили, мы спим спокойно, потому что вы нас охраняете. Мои соседи говорили: ты присмотри за Русланом, а я говорил другому: а ты присмотри за Талгатом, а он третьему: а ты присмотри за Жаркыном. Матерям нужно в ноги поклониться за то, что воспитали таких детей".
У нас проживают свыше 28 национальностей: турки, курды, казахи, уйгуры, таджики, греки, армяне и другие, мы все тут как братья. Плюс был в том, что отсутствие интернета побудило людей на обычное общение, которое было упущено. Мы оторвались от гаджетов и начали общаться друг с другом. Сейчас многие семьями сдружились. Это чувство локтя очень хорошо чувствуется.
Список героев огромен, у нас каждый второй - герой, и сильных духом женщин там немало. Я очень горд нашими сельчанами и что проживаю здесь. Передайте слова поддержки всем казахстанцам от нас, мы вместе, и мы не хотим, чтобы это повторилось снова. А те семьи, которые потеряли близких, пусть мужаются".
Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?