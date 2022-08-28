Лукашенко заявил о переоборудовании самолетов под ядерное оружие

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МОСКВА. 23 АВГУСТА - Федеральная служба безопасности раскрыла убийство журналистки Дарьи Дугиной, сообщил центр общественных связей ведомства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Установлено, что преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения", - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

В ФСБ уточнили, что Вовк вместе с 12-летней дочерью приехала в Россию 23 июля и снимала квартиру в доме, где проживала Дугина, чтобы собирать информацию о ней.

Для наблюдения за девушкой исполнительница преступления использовала Mini Cooper. При въезде в Россию у машины были номера ДНР - Е982ХН DPR, в Москве - казахстанские 172AJD02, а при выезде - украинские AH7771IP.

В день убийства Вовк с дочерью находилась на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя, а вечером совершила управляемый подрыв Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была журналистка.

После этого Вовк с девочкой выехала через Псковскую область в Эстонию.

Материалы расследования передали в Следственный комитет.

Хакеры из группировки RaHDit утверждают, что Наталья Вовк, в девичестве Шабан, - военнослужащая националистического полка "Азов". В подтверждение они опубликовали на своем сайте фото ее удостоверения.

Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Она находилась за рулем автомобиля, который сгорел на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. По предварительной версии, в машине сработало взрывное устройство. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство, совершенное общеопасным способом".

Дарья Дугина - дочь Александра Дугина, российского философа, политолога, публициста, профессора, основателя неоевразийства - философско-политического течения. С марта 2015 года он находится в санкционном списке США из-за событий на Украине. Кроме того, санкции против Дугина ввели Канада и Австралия.

Дарье было 30 лет, она окончила философский факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.