США препятствовали раскрытию деталей исследований вирусов - Lancet

ЛОНДОН. 15 СЕНТЯБРЯ - Соединенные Штаты Америки препятствовали раскрытию деталей исследований вирусов, подобных COVID, следует из опубликованного накануне доклада комиссии по коронавирусу британского медицинского журнала Lancet, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Независимые исследователи на данный момент не провели расследования в лабораториях США, занимающихся лабораторными манипуляциями с подобными SARS-CoV вирусами. Более того, Национальные институты здравоохранения США (National Institutes of Health) препятствовали раскрытию деталей поддерживаемых ими исследований подобных SARS-CoV вирусов", - сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад комиссии по коронавирусу британского медицинского журнала Lancet.
Комиссия по коронавирусу журнала Lancet была создана в июне 2020 года для изучения происхождения вируса SARS-CoV-2. Основной целью комиссии была "выработка рекомендаций по предотвращению и сдерживанию будущих вспышек новых инфекционных заболеваний" и их публикация в финальном докладе.