США препятствовали раскрытию деталей исследований вирусов - Lancet

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МИНСК. 15 СЕНТЯБРЯ - Телерадиоорганизации стран СНГ развернут в 2023 году широкую информационную поддержку мероприятий, запланированных в 2023 году в Содружестве в рамках Года русского языка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Телерадиоорганизации стран СНГ планируют развернуть широкую информационную поддержку мероприятий, запланированных в 2023 году в Содружестве Независимых Государств в рамках Года русского языка как языка межнационального общения и международного проекта "Комрат - культурная столица Содружества". Об этом говорилось на совместном заседании совета руководителей государственных и общественных телерадиоорганизаций государств - участников СНГ и административного совета межгосударственного информационного пула, которое прошло 15 сентября в режиме видео-конференц-связи", - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу исполнительного комитета СНГ.

Как сообщал исполком СНГ ранее, проект плана мероприятий по проведению в 2023 году Года русского языка как языка межнационального общения был рассмотрен на заседании экспертной группы, которое прошло 17 февраля в штаб-квартире СНГ в Минске.





Документ содержит около 200 пунктов. Это мероприятия общегуманитарного, научно-образовательного, культурно-просветительского характера по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров в области русского языка, выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи в области русистики, привлечению граждан стран СНГ на обучение в российских вузах и для желающих обучаться русскому языку, в области библиотечного дела и книгоиздания. Отдельный раздел плана посвящен информационному сопровождению Года русского языка в СНГ.