Центральный комитет Компартии Китая провел седьмое пленарное заседание

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Пекин. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Пекине завершился седьмой пленум ЦК Коммунистической партии Китая 19-го созыва.





На мероприятии присутствовали более 350 членов и кандидатов в члены центрального комитета. Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин выступил с отчетным докладом. Также лидер Китая дал разъяснения по проекту доклада центрального комитета партии 19-го созыва 20-му съезду КПК.





Кроме того, участники заседания одобрили поправки к партийному уставу и утвердили дату открытия 20-го съезда КПК - 16 октября. Пленум дал положительную оценку действиям политбюро за последний год, отдельно отметив успешную работу в сферах борьбы с коронавирусом, социально-экономического развития, безопасности, углубления реформ и объединения китайского народа.





За этот период партия расширила агитацию, пропаганду и культурно-просветительскую работу. Особое внимание уделялось повышению благосостояния граждан, защите окружающей среды и ускоренной модернизации вооруженных сил.





Участники пленума подвели итоги последних пяти лет, за которые стране удалось одержать полную победу над бедностью и достичь других стратегических целей. По словам докладчиков, это стало возможным благодаря слаженным действиям многонационального китайского народа под руководством ЦК Компартии.





Участники собрания уделили особое внимание анализу обстановки в стране и национальных приоритетов, а также развитию социализма с китайской спецификой и строительству модернизированного социалистического государства в соответствии с идеями Си Цзиньпина. Все это помогло провести всестороннюю подготовку к 20-му съезду партии.



