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Центральный комитет Компартии Китая провел седьмое пленарное заседание

15.10.2022, 16:57 4146
Центральный комитет Компартии Китая провел седьмое пленарное заседание
Фото: bigasia.ru
Пекин. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Пекине завершился седьмой пленум ЦК Коммунистической партии Китая 19-го созыва.  

На мероприятии присутствовали более 350 членов и кандидатов в члены центрального комитета. Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин выступил с отчетным докладом. Также лидер Китая дал разъяснения по проекту доклада центрального комитета партии 19-го созыва 20-му съезду КПК.

Кроме того, участники заседания одобрили поправки к партийному уставу и утвердили дату открытия 20-го съезда КПК - 16 октября. Пленум дал положительную оценку действиям политбюро за последний год, отдельно отметив успешную работу в сферах борьбы с коронавирусом, социально-экономического развития, безопасности, углубления реформ и объединения китайского народа.

За этот период партия расширила агитацию, пропаганду и культурно-просветительскую работу. Особое внимание уделялось повышению благосостояния граждан, защите окружающей среды и ускоренной модернизации вооруженных сил.

Участники пленума подвели итоги последних пяти лет, за которые стране удалось одержать полную победу над бедностью и достичь других стратегических целей. По словам докладчиков, это стало возможным благодаря слаженным действиям многонационального китайского народа под руководством ЦК Компартии.

Участники собрания уделили особое внимание анализу обстановки в стране и национальных приоритетов, а также развитию социализма с китайской спецификой и строительству модернизированного социалистического государства в соответствии с идеями Си Цзиньпина. Все это помогло провести всестороннюю подготовку к 20-му съезду партии.

Подробнее об итогах пленума - в программе "Китайская панорама", опубликованной на сайте KAZAKHSTAN TODAY.  
 

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В Пекине открылся пресс-центр 20-го съезда Компартии Китая

15.10.2022, 17:09 3766
Фото: bigasia.ru
Пекин. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Для информационной поддержки 20-го съезда Коммунистической партии КНР в двух пекинских отелях заработал официальный пресс-центр мероприятия.

Внимание мировой общественности сейчас приковано к 20 Всекитайскому съезду Компартии Китая, который откроется 16 октября в Пекине. По его итогам будет назван состав Постоянного комитета Политбюро, который и будет определять политическое будущее Китая в ближайшие пять лет. Для журналистов уже открылся пресс-центр съезда", - говорится в сообщении.

Открытие пресс-центра съезда - одно из важнейших организационных событий. Основные площадки расположены в Пекинском медиацентре и отеле Нико Нью Центури. Журналисты из разных стран подали заявки на работу. В скором времени здесь начнутся брифинги и пресс-конференции. Кроме того, будет возможность и наблюдать за всеми событиями, которые пройдут во время съезда. Для удобства организаторы запустили официальный веб-сайт и аккаунты в китайских социальных сетях WeChat, Weibo и Toutiao. Здесь также будет размещаться актуальная информация и все необходимые для работы СМИ сведения.

Пресс-центр поможет китайским и зарубежным журналистам следить за повесткой дня, будет организовывать пресс-конференции, встречи с делегатами и интервью, в том числе по видеосвязи и в письменном виде. Также пресс-центр будет оказывать услуги трансфера и размещения в гостиницах, проводить для журналистов групповые интервью и экскурсии по Пекину", - сообщает телеканал.

По словам замдиректора пресс-центра 20-го съезда КПК Лю Сыяна, в Пекин съехались более двух тысяч журналистов из Китая и других стран, чтобы рассказать миру о 20-м съезде Компартии.

Мы поможем им осветить церемонии открытия и закрытия, организуем пять пресс-конференций и пять групповых интервью", - сказал Лю Сыян.

Журналисты также смогут пользоваться системой видеосвязи, которая соединит помещения пресс-центра с пресс-холлом Дома народных собраний и переговорными комнатами в гостиницах, где живут делегаты. Это поможет проводить интервью без угрозы распространения коронавируса.
 

Для нас и для всего мира очень важно, какое будущее ждет Китай в ближайшие пять лет", - говорит журналист итальянской телерадиокомпании Rai Марко Клементи.

 

Мне не терпится услышать о направлениях политики Китая в ближайшие годы и отношениях Поднебесной с другими странами", - подчеркнул журналист CNN из Филлипин Тристан Нодало.

 
У нового пресс-центра есть официальный сайт и аккаунты в социальных сетях. Также он запустил системы регистрации иностранных журналистов и приема заявок на интервью.


Я первый раз принимаю участие в таком большом и масштабном мероприятии, поэтому немного волнуюсь. Для сотрудников СМИ здесь созданы очень хорошие условия для работы. Например, специальный зал, где журналисты могут спокойно посидеть и обработать свои материалы. Также есть брифинг залы для проведения конференций преимущественно онлайн. А на первом этаже имеются специальные уголки для записи репортажей. Это очень важно, потому что я, как представитель своего телеканала, должна хорошо и качественно выполнить свою работу. А для этого в пресс-центре предусмотрены все условия", - отметила журналист китайского телеканала Гао Сяо.

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Я здесь, в Пекине, чтобы освещать 20-й Национальный съезд Коммунистической партии для моих СМИ в Бразилии. Это, пожалуй, самое крупное средство массовой информации на канале YouTube. В Бразилии мы называем это «почтовым телевидением». Да, мы очень рады этому, потому что это самый большой международный репортаж. Это очень важно для нас, не только для нас как новостного издания, но и для всего мира. Этот конгресс покажет нам, какой будет китайская экономика в ближайшие годы. И Бразилия, конечно же, является основным получателем китайских инвестиций, несмотря на то, что она не входит в инициативу "Один пояс – один путь", - прокомментировал открытие пресс-центра журналист из Бразилии Леонардо Собрейра.

 
Пресс-центр 20-го Национального конгресса КПК проведет пять пресс-конференций и пять групповых интервью. На пресс-конференциях журналисты будут проинформированы по актуальным темам и ответят на их вопросы, а групповые интервью будут посвящены изучению и обсуждению доклада Конгресса в различных делегациях и ответам на вопросы журналистов.
 
Первая пресс-конференция:
 
Руководители Национальной комиссии по развитию и реформам встретятся с прессой.
 
Вторая пресс-конференция:
 
Руководители Центральной комиссии по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии, Организационного отдела Центрального комитета КПК и Управления политических исследований Центрального комитета КПК встретятся с прессой.
 
Третья пресс-конференция:
 
Руководители Комитета по политическим и правовым вопросам Центрального комитета КПК, Верховного народного суда, Верховной народной прокуратуры, Министерства общественной безопасности и Министерства юстиции встретятся с прессой.
 
Четвертая пресс-конференция:
 
Руководитель Министерства экологии и охраны окружающей среды встретится с прессой.
 
Пятая пресс-конференция:
 
Руководители Международного отдела Центрального комитета КПК и Министерства иностранных дел встретятся с прессой.

Репортаж об открытии пресс-центра 20-го Национального конгресса КПК - в программе "Китайская панорама", на сайте KAZAKHSTAN TODAY.
 

Число погибших при взрыве на угольной шахте в Турции возросло до 40

15.10.2022, 15:41 4851
Анкара. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Число погибших в результате взрыва на угольной шахте на севере Турции в субботу возросло по меньшей мере до 40 человек, сообщает агентство AP со ссылкой на официальные лица.
По информации, предоставленной министром внутренних дел Сулейманом Сойлу, подтверждена гибель 40 шахтеров. Одиннадцать были ранены и госпитализированы, еще 58 человек выбрались из шахты самостоятельно или были спасены. Судьба еще одного шахтера пока неизвестна.
 

Министр энергетики Фатих Донмез заявил, что спасательные работы почти завершены. Ранее он сказал, что в галерее шахты, где оказались в ловушке более дюжины шахтеров, все еще горит пожар. По его словам, работы по локализации и охлаждению пожара продолжаются", - сообщает агентство.

 
По предварительной версии, взрыв был вызван дымовым газом, который относится к легковоспламеняющимся газам, обнаруживаемым в угольных шахтах, сказал Донмез накануне.
 
На месте происшествия дежурят кареты скорой помощи, в район также направлены спасательные команды, в том числе из соседних провинций, сообщило турецкое агентство по борьбе со стихийными бедствиями AFAD.
 
Агентство также сообщило, что самая страшная катастрофа на шахте в Турции произошла в 2014 году, когда 301 человек погиб в результате пожара в угольной шахте в городе Сома на западе Турции.

Сегодня президент Казахстана направил телеграмму соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагедией на шахте.
 

Абдуллатыф Рашид избран президентом Ирака

14.10.2022, 10:04 9121
Багдад. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Парламент Ирака большинством голосов избрал президентом 78-летнего Абдуллатыфа Рашида.
 
Депутаты иракского парламента в четверг большинством голосов избрали новым президентом страны 78-летнего Абдуллатыфа Рашида, следует из результатов голосования. Президента удалось выбрать только с четвертой попытки за восемь месяцев, информирует РИА Новости.
 
В первом туре выборов на заседании в четверг Рашид набрал 157 голосов депутатов, Салех - 99. В заседании принимали участие 277 парламентариев. Ввиду того что ни один кандидат не смог получить две трети голосов депутатов, был объявлен второй тур.
 
Ко второму туру в зале присутствовали 269 депутатов из-за бойкота со стороны одного из блоков. "Рашид получил 162 голоса, Салех - 99", - сообщило госагентство INA. Восемь бюллетеней признаны недействительными.
 
По информации издания, Рашиду 78 лет, он был ярым противником режима Саддама Хусейна, с 2003 по 2010 годы возглавлял министерство водных ресурсов, а с 2010 года занимает пост старшего советника президента Ирака. Женат, имеет двух сыновей и дочь, говорит на арабском, курдском и английском языках.
 

 

Полный запрет пропаганды ЛГБТ намерены ввести в России

13.10.2022, 17:41 11841
Москва. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Соответствующий законопроект одобрен правительством и готов к рассмотрению в парламенте, сообщил один из инициаторов документа, глава комитета по информационной политике РФ Александр Хинштейн.
 

Теперь уже официально: получил положительный отзыв правительства на законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Все замечания уже отработаны. В пакете с подготовленным нами законом о запрете ЛГБТ-пропаганды представим эти инициативы в понедельник на слушаниях в ГД (Госдума РФ. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY)", - сообщил политик.

 
Документ предусматривает административную ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и их предпочтений среди любых социальных групп. Также предусмотрена повышенная административная ответственность за подобные действия среди несовершеннолетних.
 
Кроме того, законопроект вводит административную ответственность за пропаганду педофилии.
 
Штрафы для обычных граждан составят от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч, для учреждений и организаций - от 800 тысяч до 1 млн рублей.
 
За пропаганду ЛГБТ с использованием СМИ или телекоммуникационных технологий штраф будет удвоен, а для юридических лиц будет составлять до 4 млн рублей.
 

В России задержаны подозреваемые в подготовке терактов

12.10.2022, 13:05 16561
Москва. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Федеральная служба безопасности России пресекла диверсионно-террористические акты, которые готовили украинские спецслужбы, об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.
 
Ряд терактов готовился в Московском регионе с использованием переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла", сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
 

Пресечена подготовка специальными службами Украины диверсионно-террористических актов с использованием высокоточного оружия в Московском регионе. Задержан гражданин Украины 1972 года рождения", - говорится в релизе.

 
По оперативным данным, задержанный по заданию Службы безопасности Украины в оборудованном в автомобиле тайнике перевез в Россию из Киева транзитом через Эстонию ПЗРК "Игла" для подготовки террористических актов, а также подобрал место их хранения.
 
Также сообщается, что силовики предотвратили мощный взрыв на складском терминале в Брянске. По делу задержан гражданина Украины 1967 года рождения.
 
Подозреваемый по заданию СБУ приехал из Киева транзитом через Эстонию в российский приграничный регион. На месте украинские спецслужбы подготовили для него тайник с компонентами взрывного устройства, рассказали в ФСБ.
 
На съемной квартире подозреваемый под контролем украинского взрывотехника собрал бомбу. Также он провел разведку на одном из складов транспортно-логистической компании.
 

Изъято изготовленное им на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты взрывное устройство массой около трех килограммов в тротиловом эквиваленте, а также средства связи для поддержания контакта с сотрудниками СБУ", - сообщили в ведомстве.


Ранее в ФСБ назвали организатора теракта на Крымском мосту.
 

ФСБ назвала организатора теракта на Крымском мосту

12.10.2022, 12:32 17051
ФСБ назвала организатора теракта на Крымском мосту
Фото: RT
Москва. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Федеральная служба безопасности России назвала главу военной разведки Украины Кирилла Буданова организатором взрыва на Крымском мосту.
 
Организатором теракта на Крымском мосту было Главное управление разведки Минобороны Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
 

Организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 килограмм", - говорится в пресс-релизе.

 
Отмечается, что в рамках уголовного дела задержали пятерых россиян и трех граждан Украины и Армении.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль. В результате теракта погибли три человека. Президент России Владимир Путин заявил, что теракт был организован спецслужбами Украины.

 

Россия и Беларусь договорились о развертывании совместной региональной группировки войск

10.10.2022, 15:37 24926
Россия и Беларусь договорились о развертывании совместной региональной группировки войск
Фото: Depositphotos
Минск. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Об этом глава белорусского государства сообщил на совещании по вопросам безопасности.
 

В связи с обострением на западных границах союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку союзного государства. Основа (я всегда об этом говорил) этой группировки - армия, Вооруженные силы Республики Беларусь. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки", - цитирует белорусского лидера агентство БЕЛТА.


Напомним, ранее Лукашенко заявил о переоборудовании самолетов под ядерное оружие и о том, что Белоруссия готова адекватно ответить на угрозы со стороны Запада.


 

В центре Киева, во Львове и Днепропетровске прогремели взрывы

10.10.2022, 12:28 26236
Киев. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В центре Киева прогремели взрывы, одна из ракет упала в районе офиса президента Украины, сообщил в Twitter советник главы МВД страны Антон Геращенко.
 

Одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской", - говорится в публикации.

 
На этой улице находится Служба безопасности Украины, неподалеку расположен офис президента страны.
 
О том, что в Киеве прогремели взрывы, ранее написали местные издания и подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко, информирует РИА Новости.
 

В Киеве были слышны четыре взрыва. Также сообщают о работе ПВО в Киевской области. После взрывов в городе заметили дым", - сообщило агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

 

Жители столичного Печерска говорят о трех сильных взрывах. Их также слышали в других районах Киева", - пишет газета "Страна.ua".

 
По словам Кличко, взрывы были в Шевченковском районе в центре города. Он отметил, что все специальные службы выехали на место ЧП.
 
Кроме того, поступают сообщения о взрывах в Киевской и Житомирской областях, Днепропетровске, Хмельницком, Тернополе и Львове.

Дополнено:

Украинские СМИ со ссылкой на власти сообщают об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области. Сообщается о новых взрывах в Киеве, Львове и Днепропетровске, сообщает РИА Новости.


 

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