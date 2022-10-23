Новый способ получения водорода запатентовали российские ученые

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Москва. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Ученые федерального исследовательского центра (ФИЦ) угля и углехимии Российской академии наук запатентовали способ получения водорода при взаимодействии наночастиц алюминия с водой под воздействием лазерных импульсов.
В настоящее время идет международное патентование, так как аналогов этой разработке не существует, сообщил на заседании президиума Сибирского отделения РАН директор Института углехимии и химического материаловедения ФИЦ академик Зинфер Исмагилов.
Он добавил, что алюминий хорошо взаимодействует с водой, однако алюминиевые частицы покрыты оксидной оболочкой.
Под воздействием лазера (…) идет поглощение частичкой металлического алюминия в центре, в ядре алюминий разогревается и разрывает оксидную оболочку, так мы получаем совершенно новый источник для получения водорода", - цитирует академика телеканал "Большая Азия".
На слайде презентации, представленной Зинфером Исмагиловым, указано, что в водной суспензии лазерное излучение поглощается непосредственно ядром металлического алюминия, которое нагревается и разрывает оксидную оболочку, и металлический алюминий реагирует с водой.