Очередной теракт в Турции: пострадали восемь полицейских

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В Бишкеке открылся саммит ЕАЭС
Бишкек. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Бишкеке начался саммит Евразийского экономического союза с участием глав государств, входящих в организацию. Мероприятие открыл Садыр Жапаров. Он поприветствовал участников саммита.
По словам президента Кыргызстана, заседание проходит в условиях глобальной финансово-экономической турбулентности и постпандемийного кризиса. Наблюдается большая нагрузка на экономики государств - членов Евразийского экономического союза, сообщает Sputnik Кыргызстан.
"В этих непростых условиях чрезвычайно важно делать все зависящее от нас, как от глав государств, для взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного партнерства между нашими странами. Наша общая твердая приверженность евразийской интеграции является прочной основой для развития и укрепления сотрудничества в рамках союза, формирования мостов между евразийским и другими региональными и глобальными рынками", - сказал Жапаров.
СМИ: Турция блокирует поставки казахстанской нефти несмотря на возражения США
Мы объяснили, что поставки из Казахстана вообще не подпадают под ограничение цен. Нет никаких причин, по которым они должны подвергаться каким-либо процедурам ", - заявила министр финансов Джанет Йеллен агентству Bloomberg.
В Улан-Баторе арестованы 8 подозреваемых в незаконной продаже угля в Китай
8 человек во главе с директором АО "Эрдэнэс Тавантолгой" Баттулгыном Ганхуягом были арестованы. Они причастны к угольному делу, но более подробную информацию по данному вопросу дать не могу, так как проводится проверка", - заявил Нямбаатар на брифинге, сообщает монгольское агентство Монцамэ.
Узбекистан ввел полный запрет на экспорт сжиженного газа
- всем производителям и трейдерам запретят экспортировать сжиженный газ;
- в случаях отсутствия возможности подачи природного газа населению будут доставлять сжиженный газ;
- продление временных ограничений на подачу электроэнергии к насосным станциям в системе Минводхоза до конца года;
- увеличение импорта бензина, а также сырья для производства бензина и дизельного топлива;
- недопущение участия компаний-посредников в торговле бензином АИ-80 на бирже;
- исчисление и взимание акциза на ввоз бензина АИ-80 и акциза на его розничную реализацию приостанавливается сроком на 2 месяца;
- суточный объем реализуемого на бирже бензина АИ-80 будет увеличен.
Построил целый квартал в Казахстане - монгольский депутат о главе компании, похищавшей уголь
Только начальник финансового отдела компании обогатился до уровня строительства района в Казахстане. Мы давно уже говорим о кражах угля. Почему власти не раскрывают проблему кражи угля, контракты и имена? Два человека, которые тайно заключили этот контракт, все еще состоят в Совете национальной безопасности", - сказал Цогтгерел.
ПА ОДКБ приняла заявление о недопустимости разработки биологического оружия
Заявляем о своей приверженности миру, свободному от биологического оружия, и исходим из того, что государственные органы стран ОДКБ объединят усилия в координации работы по безусловному выполнению конвенции на пространстве организации и укреплению законодательной базы в данной области", - сообщает ТАСС со ссылкой на заявление.
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