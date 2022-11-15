Подозреваемый в организации взрыва в Стамбуле задержан

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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Китай обновил требования к получению кода здоровья для пассажиров, направляющихся из Казахстана в Китай, сообщает посольство Китая в Казахстане.

Согласно новым требованиям пассажирам, направляющимся из Казахстана в Китай, нужно:

1. В течение 48 часов до вылета сдать один ПЦР-тест в лаборатории, официально зарегистрированной на территории РК (включая OLYMP и INVIVO, но не ограничиваясь ими). Отсчет времени начинается с момента забора биоматериала.

2. Своевременно подать заявку на получение кода здоровья, загрузив и отправив необходимые документы (см. таблицу ниже), включая результат ПЦР-теста. После обработки заявки посольством или генконсульством Китая в Казахстане будет своевременно выдан "зеленый код здоровья". При прохождении регистрации на рейс предъявить сотруднику авиакомпании открытый через мобильное приложение "зеленый код здоровья" (заранее сделанный скриншот не принимается), оказывая содействие при его проверке.

Список необходимых документов для получения "зеленого кода здоровья":





отрицательный результат ПЦР-теста в течение 48 часов до вылета;

главная страница паспорта;

авиабилеты с указанием маршрута.

3. Пассажиры, вылетающие из Казахстана и следующие транзитом через третью страну, или пассажиры, вылетающие из третьей страны и следующие транзитом через Казахстан в Китай, могут пройти ПЦР-тест и подать заявку на получение "зеленого кода" в любом из пунктов транзита или отправления в соответствии со своим маршрутом поездки пассажиров. Пассажиры должны убедиться, что "код здоровья" все еще действителен, только при посадке в самолет в конечном транзитном пункте (при вылете в Китай).

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