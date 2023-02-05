В США военные "настоятельно рекомендовали" не сбивать аэростат, замеченный над территорией США  

Зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана

Фото: скриншот из видео Fox News

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Вашингтон. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Военные "настоятельно рекомендовали" не сбивать аэростат, замеченный над территорией США. Вашингтон считает, что это зонд-шпион.





В Пекине утверждают, что это метеозонд, отклонившийся от курса из-за ветра, сообщает РБК





Президент США Джо Байден согласился с военными, которые рекомендовали не сбивать залетевший на территорию страны китайский зонд, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ее слова приводит газета The Washington Post.





По ее словам, Байдену доложили о случившемся и он попросил представить варианты ответа. Военные "настоятельно рекомендовали" не сбивать аэростат, который Соединенные Штаты называют зондом-шпионом, из-за возможной угрозы для населения от обломков. Американский лидер выразил согласие, рассказала Жан-Пьер.





Очевидно, что президент всегда будет ставить безопасность американского народа на первое место. Мы внимательно следим за (зондом) и держим все варианты на столе", - сказала представитель Белого дома.





Аэростат был замечен на высоте 60 тысяч футов (18 км) над штатом Монтана, где расположены шахты для ядерных ракет. По словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, зонд останется в воздушном пространстве США еще "на несколько дней".





Госсекретарь Энтони Блинкен в пятницу отложил свою запланированную поездку в Китай. МИД КНР подтвердил, что зонд - китайский, но утверждает, что это метеозонд, который сбился с курса. Блинкен готов посетить Пекин, "как только позволят условия", уточнил пресс-секретарь госдепа Нед Прайс. При этом госсекретарь заявил главе МИД Китая Цинь Гану, что появление зонда в воздушном пространстве страны равносильно "нарушению суверенитета США", сообщил Прайс.





Как считают опрошенные РБК эксперты , американские власти могли отказаться от идеи сбить залетевший на их территорию китайский аэростат по многим причинам, в том числе потому, что это очень неудобная цель для систем ПВО и ПРО.





Старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин пояснил, что зонды довольно сложно сбивать.





Я не исключаю, что Пентагон просто не хочет у всех на глазах предпринимать неудачные попытки", - сказал он.





Лямин пояснил, что во времена холодной войны аэростаты были очень популярны и активно применялись "с обеих сторон".





Аэростат может летать выше, чем может достать ПРО, при этом камеры, которые на нем установлены, могут давать картинку значительно лучше, чем на спутниках. Другое дело - сделать аэростат, который сможет летать на такой высоте, не очень просто", - пояснил эксперт.





На большой высоте действуют мощные воздушные потоки, поэтому аэростат может преодолеть тысячи километров и долететь от Китая до США, хотя его могли запустить и с корабля в Тихом океане.









По данным Lenta.ru , аэростат приближается к находящейся авиабазе США в Миссури.





Сама идея того, что у коммунистического Китая есть аэростат-шпион, направляющийся прямо сейчас к базе ВВС Уайтмен в Миссури - родине бомбардировщика-невидимки, совершенно невероятна", - написал сенатор США Эрик Шмитт от американского штата Миссури в Twitter. Он добавил, что "ни один американец не должен мириться с этим".





Кроме того, сенатор призвал защитить границы и суверенитет Соединенных Штатов. По данным Reuters, национальная метеорологическая служба в Канзас-Сити также получила несколько сообщений с северо-запада Миссури о большом воздушном шаре, видимом на горизонте.



