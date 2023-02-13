12.02.2023, 19:28 3211
У берегов Китая обнаружили неопознанный летающий объект
Неопознанный объект "готовились сбить", местных рыбаков попросили "соблюдать правила безопасности"
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Пекин. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Неопознанный летающий объект был обнаружен 12 февраля у берегов провинции Шаньдун на востоке Китая.
В официальном аккаунте в социальной сети Weibo 12 февраля бюро морского развития городского уезда Цзимо города Циндао провинции Шаньдун КНР разослало уведомление, в котором сообщалось, что "в акватории городского округа Жичжао был обнаружен неопознанный летающий объект", сообщает РИА Новости.
В уведомлении отмечалось, что неопознанный летающий объект "готовятся сбить", местных рыбаков попросили "соблюдать правила безопасности". В уведомлении также содержалась просьба сделать фотографии объектов, если они упадут рядом с рыбацкой лодкой.
В настоящее время нет информации, о каком именно неопознанном летающем объекте шла речь и был ли он сбит.
Ранее неопознанный воздушный объект был обнаружен в небе над Канадой.
5 февраля американские военные сбили принадлежащий Китаю аэростат, попавший в воздушное пространство США.
Представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит КНР. Зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады. Перемещения шара отслеживались командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
Администрация США заявила о неприемлемости нахождения иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве и отменила предстоящий визит в Пекин главы госдепартамента Энтони Блинкена. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "аэростата-шпиона". Как отметили в ведомстве, аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра и Пекин сожалеет, что он оказался над США.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне этого инцидента объявил о переносе запланированного на воскресенье визита в Китай. При этом он отказался озвучить новые даты, дав понять, что говорить об этом до разрешения текущей ситуации было бы преждевременно.
Также США смогли изучить оборудование на сбитом аэростате, который считают разведывательным, заявил высокопоставленный представитель минобороны США.
В ведомстве не сомневаются, что аэростат служил для сбора разведданных. Там отвергли заявления КНР о том, что это метеорологический зонд, сообщил представитель Пентагона.
США проинформировали Пекин о том, что сбили устройство у берегов штата Южная Каролина, сказал он.
В свою очередь Пекин заявил о праве ответить на уничтожение китайского аэростата в США.
новости по теме
12.02.2023, 10:25 6056
В небе над Канадой обнаружен неопознанный воздушный объект
NORAD отслеживает "один или два воздушных объекта", которые потенциально могут являться аэростатами-шпионами
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Вашингтон. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Представители командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) отслеживают неопознанный воздушный объект в небе над Северной Канадой, детали и происхождение пока неизвестны.
Командование подтверждает, что мы обнаружили высотный объект над Северной Канадой. Хотя в настоящее время мы не можем разглашать подробности, связанные с этой активностью, обращаем внимание, что NORAD проводит постоянные рассредоточенные операции по защите Северной Америки в одном или всех трех регионах (действия) NORAD", - следует из заявления, поступившего в распоряжение РИА Новости в ответ на запрос агентства.
Местные СМИ сообщают, что NORAD отслеживает "один или два воздушных объекта", которые потенциально могут являться аэростатами-шпионами. Никаких данных о том, где именно были замечены данные объекты и кому они могут принадлежать, пока не публикуется.
5 февраля американские военные сбили принадлежащий Китаю аэростат, попавший в воздушное пространство США.
Представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит КНР. Зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады. Перемещения шара отслеживались командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
Администрация США заявила о неприемлемости нахождения иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве и отменила предстоящий визит в Пекин главы госдепартамента Энтони Блинкена. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "аэростата-шпиона". Как отметили в ведомстве, аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра и Пекин сожалеет, что он оказался над США.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне этого инцидента объявил о переносе запланированного на воскресенье визита в Китай. При этом он отказался озвучить новые даты, дав понять, что говорить об этом до разрешения текущей ситуации было бы преждевременно.
Также США смогли изучить оборудование на сбитом аэростате, который считают разведывательным, заявил высокопоставленный представитель минобороны США.
В ведомстве не сомневаются, что аэростат служил для сбора разведданных. Там отвергли заявления КНР о том, что это метеорологический зонд, сообщил представитель Пентагона.
США проинформировали Пекин о том, что сбили устройство у берегов штата Южная Каролина, сказал он.
Аэростат удалось сбить с помощью ракеты "воздух-воздух", запущенной с истребителя F-22, сообщили в Пентагоне.
В свою очередь Пекин заявил о праве ответить на уничтожение китайского аэростата в США,
09.02.2023, 16:31 21871
Россия будет поднимать вопрос военных биолабораторий США - Рябков
В настоящее время США создали по всему миру около 300 военных биолабораторий
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Москва. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Россия будет "алармировать" мировое сообщество по поводу создания США сети биолабораторий, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
По его словам, в настоящее время США создали по всему миру около 300 военных биолабораторий.
Мы должны "алармировать" все международное сообщество относительно того, какие цели американские военные и те, кто с ними взаимодействует зачастую вопреки интересам своих стран и населения своих стран, какие цели они преследуют. Около 300 биолабораторий созданы в мире Пентагоном. Здесь нужна ясность: кто, чем, с какой целью занимается", - цитирует Рябкова РИА Новости.
Ранее Минобороны России назвало новых ключевых участников военно-биологических проектов Соединенных Штатов Америки. При этом в ведомстве подчеркнули, что некоторые участники закрытых проектов до сих пор остаются в тени, хотя и выступают ключевыми фигурантами украинской военно-биологической программы.
В сентябре на брифинге Минобороны были обнародованы новые сенсационные данные о биолабораториях США. Так, говорилось, что в непосредственной близости от границ Российской Федерации находится более 50 модернизированных на средства Пентагона и подконтрольных ему биолабораторий.
В ноябре военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью "Евразия.Эксперт" заявил, что биолаборатории США угрожают безопасности Казахстана.
09.02.2023, 08:44 25336
Известный американский журналист заявил о причастности США к подрыву "Северных потоков"
В своей статье он написал, что трубопроводы заминировали во время учений НАТО Baltops 22
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Москва. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Американский журналист-расследователь, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под "Северные потоки" заложили водолазы ВМС США.
В статье на своем сайте он написал, что трубопроводы заминировали во время учений НАТО Baltops 22 с помощью дистанционно активируемых устройств. В сентябре 2022 года ВМС Норвегии активировали взрывчатку, сбросив с патрульного самолета гидроакустический буй. Журналист отметил, что в Белом доме и ЦРУ в ответ на просьбу о комментарии назвали эту информацию "ложью" и "вымыслом", сообщает RT.
По его словам, водолазы действовали под прикрытием учений Baltops 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года. Дистанционно активируемые устройства были приведены в действие ВМС Норвегии.
26 сентября 2022 года патрульный самолет P-8 норвежских ВМС совершил, казалось бы, штатный вылет, в ходе которого был сброшен гидроакустический буй. Сигнал распространился под водой, достигнув сначала "Северного потока - 2", а затем "Северного потока - 1". Спустя несколько часов сработали мощные заряды взрывчатки и три из четырех трубопроводов оказались выведены из строя. В течение нескольких минут на поверхности воды стал скапливаться остававшийся в разрушенных трубах метан, и мир понял, что случилось что-то необратимое", - пишет Херш.
В своей статье журналист, ссылаясь на осведомленный источник, рассказал, что Байден решился на диверсию после девяти месяцев секретных обсуждений, которые проходили среди чиновников, отвечающих за национальную безопасность США.
Херш отмечает, что в мае 2021 года Байден, который ранее критиковал проект "Северного потока - 2", отказался от введения санкций в отношении трубопровода. Как пишет Херш, тогда же сообщалось, что представители администрации президента США уговаривали Владимира Зеленского не критиковать этот шаг.
Тем не менее, как пишет Херш, в Вашингтоне были обеспокоены зависимостью Европы и, в частности, Германии от российского газа. Кроме того, отказ от санкций в отношении "Северного потока - 2" вызвал ответную реакцию республиканцев в сенате, которые заблокировали утверждение кандидатов Госдепа, в том числе послов, на высокие должности.
В декабре 2021 года советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел встречу с участием представителей ЦРУ, Госдепа, Минфина, Объединенного комитета начальников штабов. Как сообщил источник журналиста, участникам встречи стало понятно, что Салливан по поручению президента хочет разработать план подрыва "Северных потоков".
Изначально было принято решение поставить на "Северные потоки" взрывные устройства с таймером на 48 часов. Однако, пишет Херш, в Белом доме были обеспокоены, что в случае подрыва трубопроводов сразу после учений роль США в диверсии была бы слишком очевидной.
В итоге было принято решение активировать устройство дистанционно, с помощью гидроакустического буя, сброшенного с норвежского самолета. Буй, в свою очередь, должен был издавать уникальные низкочастотные звуки, которые могли бы быть распознаны взрывными устройствами.
При этом, как отмечает Херш, после взрыва американские СМИ ни разу не упомянули высказывания Байдена и заместителя главы Госдепа Виктории Нуланд, которые еще в начале 2022 года обещали "остановить" "Северный поток - 2" в случае эскалации кризиса на Украине.
На просьбу Херша о комментарии представитель Белого дома Эдриенн Уотсон заявила: "Это ложь и полный вымысел". Представитель ЦРУ Тэмми Торп также назвала эту информацию "полностью ложной".
Сеймур Херш - известный американский журналист, который, в частности, писал об Уотергейтском скандале, а также о жестоком обращении американских военных с заключенными в тюрьме Абу-Грейб. Он получил Пулицеровскую премию за расследование о бойне американских военных во Вьетнаме.
Взрывы на "Северных потоках"
Взрывы на трех нитках системы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" произошли 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм. Вскоре после инцидента в Кремле заявили, что разрушения на "Северных потоках" могли стать следствием диверсии.
Об этом, в частности, заявил Владимир Путин, выступая 30 сентября на церемонии подписания договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. По словам президента РФ, в случае ЧП на "Северных потоках" речь идет о диверсии, которую подготовили "англосаксы". Он отметил, что организаторы взрывов "фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры".
Кроме того, в МИД РФ обращали внимание на то обстоятельство, что вскоре после взрыва российских представителей не допускали к расследованию инцидента на "Северных потоках".
Как заявила 6 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова, нежелание европейской стороны допустить специалистов из РФ к расследованию говорит о стремлении скрыть обстоятельства инцидента.
В свою очередь, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что экономическим выгодоприобретателем диверсий на "Северных потоках" являются США. Впоследствии российских специалистов допустили к месту ЧП. Сообщалось, что в результате взрывов образовались две воронки глубиной три и пять метров, а трубы системы газопровода разошлись на 259 м.
07.02.2023, 18:27 39361
Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит
Из-за подземных толчков силой 7,7 балла они сдвинулись на 3 метра
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Анкара. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение на юге Турции привело к геологическому сдвигу, в результате чего литосферные плиты переместились на три метра, сообщил президент Национального института геофизики и вулканологии Италии Карло Дольони.
Аравийская плита сдвинулась в направлении северо-восток - юго-запад по отношению к Анатолийской плите, пишет RT со ссылкой на газету Corriere della Sera.
Два землетрясения являются частью единой сейсмической последовательности, возникшей на пересечении четырех непрерывно сталкивающихся плит", - сказал Дольони.
Доцент кафедры физики МГУ Анна Люсина не исключила афтершоки в зоне землетрясения в Турции в течение еще полутора лет.
В свою очередь заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН доктор физико-математических наук Алексей Завьялов в беседе с радио "Комсомольская правда" заявил, что такого мощного землетрясения, которое произошло 6 февраля на юго-востоке Турции, не было более 130 лет.
На данный момент известно о 4 тысячах погибших и 20 тысячах пострадавших. Землетрясения затронули 10 турецких провинций с общей численностью населения 13,5 миллиона человек. Президент Турции объявил в этих регионах чрезвычайное положение на 3 месяца.
07.02.2023, 08:11 44106
Голландский сейсмолог предупреждал о землетрясении в Турции за три дня
Фото: twitter/@SooyasSystem
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Амстердам. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сейсмолог Фрэнк Хугербитс 3 февраля опубликовал в Twitter прогноз, что вскоре в Центральной Турции случится сильное землетрясение.
Рано или поздно случится землетрясение магнитудой приблизительно 7,5 балла в этом регионе (Центральная - Южная Турция, Иордания, Сирия, Ливан)", - говорится в сообщении Хугербитса.
Серьезные ученые с сомнением относятся к изысканиям института SSGEOS, сотрудники которого ищут связи между подземными толчками и расположением небесных тел в Солнечной системе. Однако всего через три дня в регионе, на который указал Хугербитс, произошло чрезвычайно масштабное землетрясение, причинившее множество разрушений и унесшее многие сотни жизней, сообщает info24.ru.
Сочувствую всем сердцем всем, кто пострадал от крупного землетрясения в Центральной Турции. Как я уже говорил ранее, рано или поздно подобное должно было случиться в этом регионе, как в 115 и 526 годах. Этим землетрясениям всегда предшествует критическая планетарная геометрия, как у нас было 4-5 февраля", - написал ученый после трагедии.
Хугербитс также на своей странице в Twitter пожаловался на фейковые аккаунты, распространяющие лживые прогнозы о будущих толчках от его имени, пишет m.gazeta.ru.
По словам специалиста, неизвестные создали фейковые аккаунты, в которых распространяются неверные данные о будущих толчках от его имени. Мошенники скопировали данные его профиля и сообщили, что 7 февраля 2023 года в 04.00 будет очередное землетрясение магнитудой 9,6 в Турции, Иордании и Сирии. Сейсмолог предупредил своих подписчиков, что эти прогнозы неверны и написаны не им.
По последним данным, число погибших при землетрясении в Турции выросло до 2921, ранены 15 834 человека, сообщает РИА Новости.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил по всей стране общенациональный траур до 12 февраля включительно.
Как сообщалось ранее, землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции утром 6 февраля 2023 года. Эпицентром стал район Пазарджик в Кахраманмараше. Подземные толчки ощущались также в Адане, Анкаре, Анталье, Кайсери, Мерсине, Трабзоне и Урфе. В стране был объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки в понедельник также произошли в Сирии, Ираке, Ливии.
Землетрясение затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Там, по последним данным, погибли 711 человек и 1431 пострадал.
Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня - новые мощные толчки магнитудой 7,7. Землетрясение ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии, небольшие толчки зафиксировали и в Сочи.
По оценкам турецких сейсмологов, одним из наиболее пострадавших городов стал Газиантеп.
МИД Казахстана сообщил, что, по предварительным данным, в списках погибших и пропавших без вести граждан Казахстана нет.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству оказать экстренную помощь Турции в преодолении последствий землетрясения. Для этих целей казахстанские спасатели и медики направляются в пострадавшие от землетрясения регионы.
05.02.2023, 12:57 53531
США сбили китайский аэростат
Фото: telegram/РИА Новости
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Вашингтон. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Американские военные сбили принадлежащий Китаю аэростат, попавший в воздушное пространство Соединенных Штатов Америки.
Телеканал Fox News подтвердил эту информацию, добавив, что аппарат сбили у побережья штата Южная Каролина.
Позже глава Министерства обороны США Ллойд Остин уточнил, что аэростат ликвидировали при помощи истребителя. По его словам, аппарат использовался для наблюдения за стратегическими объектами на территории Соединенных Штатов.
Министр также отметил, что президент Джо Байден принял решение сбить аэростат при условии, что это позволит избежать риска для гражданского населения. В соответствии с его указом оборонное ведомство разработало вариант безопасного поражения объекта, при этом внимательно отслеживая его траекторию и деятельность.
В четверг представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит КНР. Зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады. Перемещения шара отслеживались командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
Администрация США заявила о неприемлемости нахождения иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве и отменила предстоящий визит в Пекин главы госдепартамента Энтони Блинкена. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "аэростата-шпиона". Как отметили в ведомстве, аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра и Пекин сожалеет, что он оказался над США.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне этого инцидента объявил о переносе запланированного на воскресенье визита в Китай. При этом он отказался озвучить новые даты, дав понять, что говорить об этом до разрешения текущей ситуации было бы преждевременно.
Также, по данным РИА Новости, США смогли изучить оборудование на сбитом аэростате, который считают разведывательным, заявил высокопоставленный представитель минобороны США.
Не могу говорить подробнее, но мы имели возможность изучить шар и оборудование, которое представляет ценность", - сообщил представитель Пентагона.
В ведомстве не сомневаются, что аэростат служил для сбора разведданных. Там отвергли заявления КНР о том, что это метеорологический зонд, сообщил представитель Пентагона.
США проинформировали Пекин о том, что сбили устройство у берегов штата Южная Каролина, сказал он.
Аэростат удалось сбить с помощью ракеты "воздух-воздух", запущенной с истребителя F-22, сообщили в Пентагоне.
В свою очередь Пекин заявил о праве ответить на уничтожение китайского аэростата в США, сообщает РБК.
Китай оставляет за собой право на любую необходимую реакцию после уничтожения американскими военными китайского аэростата, оказавшегося в воздушном пространстве США, заявили в министерстве иностранных дел КНР, информирует Bloomberg.
Пекин назвал действия Вашингтона "очевидной чрезмерной реакцией" и нарушением существующих международных практик. Аэростат предназначался для гражданских целей и попал в воздушное пространство США случайно, о чем американские власти были уведомлены, настаивают в китайском МИДе.
Китай выражает резкое недовольство и протест против применения США силы для атаки на гражданские беспилотные дирижабли", - сказано в заявлении ведомства.
04.02.2023, 09:34 58986
В США военные "настоятельно рекомендовали" не сбивать аэростат, замеченный над территорией США
Зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана
Фото: скриншот из видео Fox News
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Вашингтон. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Военные "настоятельно рекомендовали" не сбивать аэростат, замеченный над территорией США. Вашингтон считает, что это зонд-шпион.
В Пекине утверждают, что это метеозонд, отклонившийся от курса из-за ветра, сообщает РБК.
Президент США Джо Байден согласился с военными, которые рекомендовали не сбивать залетевший на территорию страны китайский зонд, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ее слова приводит газета The Washington Post.
По ее словам, Байдену доложили о случившемся и он попросил представить варианты ответа. Военные "настоятельно рекомендовали" не сбивать аэростат, который Соединенные Штаты называют зондом-шпионом, из-за возможной угрозы для населения от обломков. Американский лидер выразил согласие, рассказала Жан-Пьер.
Очевидно, что президент всегда будет ставить безопасность американского народа на первое место. Мы внимательно следим за (зондом) и держим все варианты на столе", - сказала представитель Белого дома.
Аэростат был замечен на высоте 60 тысяч футов (18 км) над штатом Монтана, где расположены шахты для ядерных ракет. По словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, зонд останется в воздушном пространстве США еще "на несколько дней".
Госсекретарь Энтони Блинкен в пятницу отложил свою запланированную поездку в Китай. МИД КНР подтвердил, что зонд - китайский, но утверждает, что это метеозонд, который сбился с курса. Блинкен готов посетить Пекин, "как только позволят условия", уточнил пресс-секретарь госдепа Нед Прайс. При этом госсекретарь заявил главе МИД Китая Цинь Гану, что появление зонда в воздушном пространстве страны равносильно "нарушению суверенитета США", сообщил Прайс.
Как считают опрошенные РБК эксперты, американские власти могли отказаться от идеи сбить залетевший на их территорию китайский аэростат по многим причинам, в том числе потому, что это очень неудобная цель для систем ПВО и ПРО.
Старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин пояснил, что зонды довольно сложно сбивать.
Я не исключаю, что Пентагон просто не хочет у всех на глазах предпринимать неудачные попытки", - сказал он.
Лямин пояснил, что во времена холодной войны аэростаты были очень популярны и активно применялись "с обеих сторон".
Аэростат может летать выше, чем может достать ПРО, при этом камеры, которые на нем установлены, могут давать картинку значительно лучше, чем на спутниках. Другое дело - сделать аэростат, который сможет летать на такой высоте, не очень просто", - пояснил эксперт.
На большой высоте действуют мощные воздушные потоки, поэтому аэростат может преодолеть тысячи километров и долететь от Китая до США, хотя его могли запустить и с корабля в Тихом океане.
По данным Lenta.ru, аэростат приближается к находящейся авиабазе США в Миссури.
Сама идея того, что у коммунистического Китая есть аэростат-шпион, направляющийся прямо сейчас к базе ВВС Уайтмен в Миссури - родине бомбардировщика-невидимки, совершенно невероятна", - написал сенатор США Эрик Шмитт от американского штата Миссури в Twitter. Он добавил, что "ни один американец не должен мириться с этим".
Кроме того, сенатор призвал защитить границы и суверенитет Соединенных Штатов. По данным Reuters, национальная метеорологическая служба в Канзас-Сити также получила несколько сообщений с северо-запада Миссури о большом воздушном шаре, видимом на горизонте.
Сообщается, что Пентагон обнаружил еще один китайский аэростат. Об этом телеканалу CNN рассказал пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер. По его словам, сейчас объект размером с три автобуса пролетает над Латинской Америкой, и, по расчетам, не пересечет воздушную границу США. Представитель Пентагона описал аэростат как разведывательное воздушное судно.
31.01.2023, 08:11 73626
МО РФ: пандемия развивалась по сценарию американских учений Event 201
В ходе учений отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, который, по легенде, был перенесен от летучих мышей человеку
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Пандемия COVID-19 развивалась по сценарию американских учений Event 201, что ставит вопрос о причастности США к распространению коронавируса. Об этом в понедельник заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.
Он напомнил, что в 2019 году Университет Джона Хопкинса при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс провел в Нью-Йорке учения Event 201. В ходе учений отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, который, по легенде, был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина - организм свиньи, сообщает ТАСС.
Развитие пандемии COVID-19 именно по этому сценарию ставит вопросы о ее преднамеренном характере, причастности США к данному инциденту, а также истинных целях американских биопрограмм, направленных на усиление свойств опасных патогенов", - подчеркнул начальник войск РХБЗ.
Дополнено 31.01.2023, 08.55
В мире зарегистрировано более 670 млн случаев заражения коронавирусом, 6,83 млн летальных исходов.
В Казахстане с начала пандемии зарегистрировано 1 405 848 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с 1 августа 2020 года выявлен 90 701 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
С 13 марта 2020 года зарегистрировано 13 843 летальных случая от подтвержденного ПЦР-тестом коронавируса. С 1 августа 2020 года зарегистрировано 5409 случаев смерти от коронавирусной пневмонии.
За прошедшие стуки зарегистрировано 46 случаев заболевания КВИ+.
На 31 января лечение от КВИ продолжают получать 1598 человек (1454 КВИ+ и 144 КВИ-), из них в стационарах находится 111 пациентов, на амбулаторном лечении - 1481 пациент.
В тяжелом состоянии - 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 1 пациент, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
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