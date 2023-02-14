Спасатели нашли выжившего в Турции спустя неделю после землетрясения  

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Пекин. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Неопознанный летающий объект был обнаружен 12 февраля у берегов провинции Шаньдун на востоке Китая.





В официальном аккаунте в социальной сети Weibo 12 февраля бюро морского развития городского уезда Цзимо города Циндао провинции Шаньдун КНР разослало уведомление, в котором сообщалось, что "в акватории городского округа Жичжао был обнаружен неопознанный летающий объект", сообщает РИА Новости





В уведомлении отмечалось, что неопознанный летающий объект "готовятся сбить", местных рыбаков попросили "соблюдать правила безопасности". В уведомлении также содержалась просьба сделать фотографии объектов, если они упадут рядом с рыбацкой лодкой.





В настоящее время нет информации, о каком именно неопознанном летающем объекте шла речь и был ли он сбит.





Ранее неопознанный воздушный объект был обнаружен в небе над Канадой.





5 февраля американские военные сбили принадлежащий Китаю аэростат, попавший в воздушное пространство США.





Представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит КНР. Зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады. Перемещения шара отслеживались командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).





Администрация США заявила о неприемлемости нахождения иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве и отменила предстоящий визит в Пекин главы госдепартамента Энтони Блинкена. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "аэростата-шпиона". Как отметили в ведомстве, аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра и Пекин сожалеет, что он оказался над США.





Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне этого инцидента объявил о переносе запланированного на воскресенье визита в Китай. При этом он отказался озвучить новые даты, дав понять, что говорить об этом до разрешения текущей ситуации было бы преждевременно.





Также США смогли изучить оборудование на сбитом аэростате, который считают разведывательным, заявил высокопоставленный представитель минобороны США.





В ведомстве не сомневаются, что аэростат служил для сбора разведданных. Там отвергли заявления КНР о том, что это метеорологический зонд, сообщил представитель Пентагона.





США проинформировали Пекин о том, что сбили устройство у берегов штата Южная Каролина, сказал он.





В свою очередь Пекин заявил о праве ответить на уничтожение китайского аэростата в США.