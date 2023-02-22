Вспышки голубого сияния в небе были замечены перед землетрясением в Турции и Сирии  

Фото: кадр из видео

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Анкара. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Пользователи соцсетей опубликовали видео голубой вспышки в небе перед землетрясением в Турции и Сирии, которое произошло вечером 20 февраля.





На видео видно вспыхивающее голубое сияние в небе, после которого начинаются подземные толчки. Уточняется, что его видели жители сирийской Латакии и приграничных районов Турции, сообщает РИА Новости









Директор высшего института сейсмических исследований при университете Дамаска Хала Хасан сообщила радиостанции Sham FM, что этому голубому свету нет объяснений, при этом она подчеркнула, что перед землетрясениями происходит изменение электрического и магнитного полей атмосферы", - пишет агентство.





Напомним, вчера в турецкой провинции Хатай на границе с Сирией произошли два новых землетрясения, сообщили местные сейсмологи. Первые подземные толчки магнитудой 6,4 зафиксировали в 17.04 по времени UTC (20.04 мск). Эпицентр находился в девяти километрах от Антакьи в Турции и 75 километрах от сирийской Латакии. Очаг землетрясения залегал на глубине двух километров. По данным европейских сейсмологов, его ощутили также в Ливане, Сирии, Израиле и на Кипре.





В 20.07 мск турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о втором землетрясении магнитудой 5,8 в провинции Хатай. Стихийное бедствие привело к новым разрушениям и перебоях с электричеством.









Губернатор провинции Хатай Лютфю Саваш сообщил, что под завалами домов оказались люди. Он отметил, что спасатели направились на помощь.





Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий предостерегло граждан от приближения к морю в провинции Хатай из-за риска повышения уровня воды до 50 сантиметров. Аналогичные предупреждения выпустили власти прибрежных регионов Анталья и Мерсин.





Сирийское агентство САНА также подтвердило информацию о происшествии. По данным СМИ, подземные толчки ощутили жители нескольких регионов страны. Катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что землетрясение привело к обрушению нескольких зданий в городках Джиндиресе и Азазе.





По данным СМИ, в результате землетрясений в турецкой провинции Хатай погибли 6 человек, в Сирии - 5.





Напомним, в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции 6 февраля произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года.





Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии - там число погибших превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи получили ранения и травмы.





По последним данным, в Турции погибли более 41 тысячи человек. Число спасенных из-под завалов после землетрясений на юго-востоке Турции людей превысило 114 тысяч человек, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.





По словам президента, землетрясения стали беспрецедентной катастрофой в мировой истории. Он отметил, что более 118 тысяч зданий в 11 пострадавших провинциях признаны аварийными и будут снесены. Президент сообщил, что власти намерены запретить строительство новых домов высотой больше 3-4 этажей в зоне землетрясений.