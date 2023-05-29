Не менее трех человек погибли при стрельбе на ирано-афганской границе

Фото: Associated Press

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Тегеран. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Не менее трех человек погибли и несколько получили ранения при стрельбе на ирано-афганской границе.





Боестолкновение произошло на фоне напряженности между соседями из-за прав на воду, сообщает Aljazeera





По его данным, двое иранских пограничников и один боевик "Талибана" были убиты после того, как возле пограничного поста между Ираном и Афганистаном вспыхнула стрельба, резко обострившая напряженность между двумя странами на фоне спора о правах на воду.





Не проверяйте нашу силу, вы находитесь за кулисами с западниками, а мы настоящие мусульмане, если нам позволят старейшины Исламских Эмиратов, мы завоюем Тегеран", - заявил в Twitter представитель "Талибана" Абдулхамид Хорасани.





Официальный представитель министерства внутренних дел Афганистана Абдул Нафи Такор заявил, что первыми открыли огонь иранские пограничники.





Сейчас ситуация находится под контролем. Афганистан не хочет воевать со своими соседями", - сказал представитель.





По его словам, с каждой стороны погибло по одному человеку, несколько получили ранения. Однако официальное информационное агентство Ирана IRNA позже сообщило, что двое иранских пограничников были убиты и двое иранских мирных жителей получили ранения.





Иран в свою очередь обвинил силы талибов в том, что они открыли огонь первыми.





По данным международных СМИ, конфликт разразился за права на воду на афганской границе, передает Liter.kz





Река Гильменд протекает от афганских гор до иранской провинции Систан, где впадает в регулярно высыхающее озеро. Провинция Систан переживает засуху, и Иран обвиняет талибов в строительстве новых дамб на реке и перенаправлении воды", - сообщает издание.





На афганской стороне река перекрывается плотиной для выработки электроэнергии и орошения сельскохозяйственных земель.





Между тем, по данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), засуха была проблемой в Иране около 30 лет, но за последнее десятилетие она усугубилась.





В минувшую субботу стороны пытались решить вопрос путем переговоров, однако воинственная риторика со стороны талибов звучит все чаще.