28.05.2023, 16:30 8321
Не менее трех человек погибли при стрельбе на ирано-афганской границе
Представитель "Талибана" пригрозил Ирану войной
Фото: Associated Press
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Тегеран. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Не менее трех человек погибли и несколько получили ранения при стрельбе на ирано-афганской границе.
Боестолкновение произошло на фоне напряженности между соседями из-за прав на воду, сообщает Aljazeera.
По его данным, двое иранских пограничников и один боевик "Талибана" были убиты после того, как возле пограничного поста между Ираном и Афганистаном вспыхнула стрельба, резко обострившая напряженность между двумя странами на фоне спора о правах на воду.
Не проверяйте нашу силу, вы находитесь за кулисами с западниками, а мы настоящие мусульмане, если нам позволят старейшины Исламских Эмиратов, мы завоюем Тегеран", - заявил в Twitter представитель "Талибана" Абдулхамид Хорасани.
Официальный представитель министерства внутренних дел Афганистана Абдул Нафи Такор заявил, что первыми открыли огонь иранские пограничники.
Сейчас ситуация находится под контролем. Афганистан не хочет воевать со своими соседями", - сказал представитель.
По его словам, с каждой стороны погибло по одному человеку, несколько получили ранения. Однако официальное информационное агентство Ирана IRNA позже сообщило, что двое иранских пограничников были убиты и двое иранских мирных жителей получили ранения.
Иран в свою очередь обвинил силы талибов в том, что они открыли огонь первыми.
По данным международных СМИ, конфликт разразился за права на воду на афганской границе, передает Liter.kz.
Река Гильменд протекает от афганских гор до иранской провинции Систан, где впадает в регулярно высыхающее озеро. Провинция Систан переживает засуху, и Иран обвиняет талибов в строительстве новых дамб на реке и перенаправлении воды", - сообщает издание.
На афганской стороне река перекрывается плотиной для выработки электроэнергии и орошения сельскохозяйственных земель.
Между тем, по данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), засуха была проблемой в Иране около 30 лет, но за последнее десятилетие она усугубилась.
В минувшую субботу стороны пытались решить вопрос путем переговоров, однако воинственная риторика со стороны талибов звучит все чаще.
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28.05.2023, 12:26 10326
В Турции стартовал второй тур президентских выборов
На пост главы государства претендуют действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу
Фото: aa.com.tr
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Анкара. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Турции начался второй тур президентских выборов. На пост главы государства претендуют Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу.
Избирательные участки открылись в 08.00 и закроются в 17.00 по местному времени. По всей стране установлены свыше 191 тысячи избирательных урн. Число избирателей превышает 60 млн человек", - сообщает агентство "Анадолу".
По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50 процентов голосов.
Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52 процента голосов, опередив кандидата от "Союза нации", лидера Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу, у которого 44,88 процента голосов избирателей.
Кандидат от блока "Альянс АТА" Синан Оган, набравший на голосовании 14 мая 5,17 процента голосов избирателей, призвал сторонников поддержать во втором туре кандидатуру Эрдогана.
Подсчет голосов начнется после закрытия избирательных участков в 17.00 по местному времени. Для избирателей, которые по состоянию здоровья не могут прийти на избирательные участки, будут функционировать "мобильные урны", - пишет агентство.
Так же, как и на выборах 14 мая, граждане с проблемами со зрением смогут проголосовать по специально подготовленному шаблону.
Голосование для граждан Турции, проживающих за рубежом, завершилось 24 мая. В 73 странах и на КПП проголосовало в целом 3,5 млн избирателей.
Избирательные урны из-за рубежа доставлены в Анкару на самолетах и дипломатической почтой. Они будут вскрыты в воскресенье вечером вместе с другими урнами после окончания голосования. Запрет на вещание об итогах выборов будет действовать до 21.00 воскресенья, 28 мая. По решению ЦИК срок запрета может быть снят раньше установленного законом времени", - сообщается в информации.
26.05.2023, 15:52 19616
Украина собирала межвидовые штаммы птичьего гриппа - Минобороны РФ
Сотрудники биосферного заповедника в Аскания-Нова Херсонской области до начала спецоперации собирали штаммы вируса птичьего гриппа
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Москва. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Украина собирала штаммы птичьего гриппа с летальностью до 40 процентов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По словам Игоря Кириллова, сотрудники биосферного заповедника в Аскания-Нова Херсонской области до начала спецоперации собирали штаммы вируса птичьего гриппа, способные преодолевать межвидовой барьер, в том числе штамм H5N8 с летальностью до 40%, информирует РИА Новости.
Ранее Кириллов заявлял, что в ходе спецоперации получены документальные подтверждения фактов изучения путей миграции перелетных птиц, а также отбор и передача за рубеж биологического материала сотрудниками биосферного заповедника в Аскания-Нова Херсонской области.
Оперативной группой Минобороны России совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности и Россельхознадзора были подтверждены факты сбора и паспортизации штаммов вируса птичьего гриппа, обладающих высоким эпидемическим потенциалом и способных преодолевать межвидовой барьер, в частности, штамма H5N8, летальность которого при передаче человеку может достигать 40%", - сообщил он.
Кириллов напомнил, что летальность новой коронавирусной инфекции составляет около 1%.
23.05.2023, 12:11 38291
Компания Meta оштрафована на 1,2 млрд евро за передачу личных данных
В ЕС считают, что компания отправляла данные пользователей в США, не учитывая риск подорвать их фундаментальные права и свободу
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Американская компания Meta оштрафована на рекордную сумму за передачу личных данных граждан Европейского союза в США.
Решение о наложении штрафа вынесли регуляторы Европейского союза. Это самый крупный штраф, который налагали на компании за нарушение законов о защите личных данных, сообщает "Хабар 24".
В ЕС считают, что компания отправляла данные пользователей за океан, не учитывая риск подорвать их фундаментальные права и свободу. Meta дали пять месяцев на то, чтобы прекратить передачу данных.
В американской компании заявили, что не согласны с решением регуляторов, назвав его необоснованным.
Meta сегодня владеет такими крупнейшими соцсетями, как Facebook и Instagram, а также популярным мессенджером WhatsApp.
19.05.2023, 20:32 57721
Китайская корпорация Jetsen Huashi Wangju купила права на показ "Фиксиков"
Премьерные показы пройдут в 2024 году
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Москва. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Корпорация Jetsen Huashi Wangju заключила соглашение на дистрибуцию и продвижение пятого сезона "Фиксиков" в Китае, сообщает РИА Новости.
Дубляж новых эпизодов начнется до конца года. Премьерные показы пройдут в 2024 году.
Планируется, что "Фиксики" будут в эфирах на собственных каналах корпорации (среди них Huashi TV), а также на других платформах, в том числе и на Tencent.
Премьера мультипликационного сериалах "Фиксики" состоялась в 2010 году. Шоу создали по мотивам повести Эдуарда Успенского "Гарантийные человечки". Главные герои - крошечные антропоморфные создания. Они живут в различных гаджетах и содержат технику в порядке.
19.05.2023, 12:59 61201
Глава КНР выступил с программной речью на саммите "Китай - Центральная Азия"
Саммит "Китай - Центральная Азия" позволил создать новую платформу и открыть новые горизонты для сотрудничества Китая с ЦА
Фото: news.cn
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Пекин. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступил с программной речью на саммите "Китай - Центральная Азия".
В течение столетий народы Китая и стран Центральной Азии вместе проложили Великий шелковый путь и веками были свидетелями его процветания, внося исторический вклад в обмен и бурное развитие мировых цивилизаций", - заявил глава КНР.
Он отметил, что саммит в Сиане, призванный продолжить тысячелетние традиции дружбы и открыть новые перспективы, имеет очень важное значение.
Отношения Китая и стран Центральной Азии базируются на глубоких исторических корнях, обусловлены реальной востребованностью и обладают прочным общественным фундаментом. В новую эпоху они полны энергичной жизненной силой", - сообщил Си Цзиньпин.
Председатель КНР подчеркнул, что мир нуждается в стабильной Центральной Азии.
Суверенитет, безопасность, независимость и территориальная целостность стран ЦА должны быть обеспечены, самостоятельно выбранные их народами пути развития должны уважаться, их усилия к миру, добрососедству и спокойствию должны быть поддержаны", - заявил Си Цзиньпин.
По словам главы КНР, саммит "Китай - Центральная Азия" позволил создать новую платформу и открыть новые горизонты для сотрудничества Китая с ЦА.
Пусть саммит станет уникальной возможностью для уплотнения взаимодействия по планированию, продвижению и развитию сотрудничества Китай - Центральная Азия", - добавил Си Цзиньпин.
Ранее Си Цзиньпин предложил ускорить строительство линии D газопровода Китай - Центральная Азия.
19.05.2023, 11:40 62266
Китай предоставит Центральной Азии помощь на $3,7 млрд
Китай создаст план по научно-техническому взаимодействию с Центральной Азией в сфере борьбы с бедностью
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Пекин. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Китай предоставит Центральной Азии помощь на сумму $3,7 миллиарда, заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на саммите "Китай - Центральная Азия" в Сиане.
Китай предоставит странам Центральной Азии финансовую помощь и бесплатную поддержку на сумму 26 миллиардов юаней, чтобы помочь сотрудничеству Китая с центральноазиатскими странами, а также развитию стран Центральной Азии", - цитирует Си Цзиньпина РИА Новости со ссылкой на "Синьхуа".
Он добавил, что Китай создаст план по научно-техническому взаимодействию с Центральной Азией в сфере борьбы с бедностью, а также будет поощрять китайские компании, которые имеют бизнес в Центральной Азии, создавать в регионе больше рабочих мест.
Также, выступая с программной речью на саммите "Китай - Центральная Азия", Си Цзиньпин сообщил, что Китай построит больше центров традиционной медицины в странах Центральной Азии, информирует "Синьхуа".
Кроме того, заявил он, КНР приглашает страны Центральной Азии принять участие в программе "Культурный Шелковый путь".
Ранее глава КНР призвал Центральную Азию противостоять "цветным революциям".
18.05.2023, 10:29 69726
Саммит "Китай - Центральная Азия" принесет новые возможности для всех - послы стран-участниц
Посол Кыргызстана в Китае заявила, что саммит "Китай - Центральная Азия" имеет большое значение для совместного развития стран региона
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Пекин. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Саммит "Китай - Центральная Азия" принесет новые возможности для всех стран, заявил посол Узбекистана в Китае Фарход Арзиев.
Глубоко символично, что саммит проходит в историческом и древнем городе Сиань. Именно отсюда брал свое начало Великий Шелковый путь. У всех ожидания от этого саммита большие. Принимаемые в рамках саммита важные соглашения послужат укреплению дружбы и расширению всестороннего сотрудничества", - отметил он.
В этом году отмечается 10-я годовщина выдвижения инициативы совместного строительства "Пояса и пути".
Фарход Арзиев заявил, что эта инициатива за исторически короткий период продемонстрировала свою жизнеспособность и играет важную роль в развитии регионального и международного сотрудничества, открывая новые и новые возможности для развития стран-участниц.
Сегодня роль "Пояса и пути" в содействии экономическому росту в региональном и международном масштабах становится еще более важной для восстановления мировой экономики. Уверен, что дальнейшая реализация совместного строительства "Пояса и пути" далее будет углублять взаимосвязь и сотрудничество между странами и вносить вклад в обеспечение мира, стабильности и процветания во всем мире", - сказал он.
Фарход Арзиев отметил, что Узбекистан поддерживает и принимает активное участие в реализации инициативы "Пояс и путь".
Он считает, что реализация проектов в рамках инициативы позволит странам-участницам наращивать объемы товарооборота, выстраивать новые цепочки производств и поставок, диверсифицировать маршруты грузоперевозок.
Одним из приоритетных для Узбекистана направлений сотрудничества с Китаем в рамках инициативы является реализация транспортно-коммуникационных проектов. В этом ключе одним из стратегически важных проектов является строительство железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, реализация которого позволит сократить сроки доставки грузов между странами Центральной Азии и Китая в несколько раз и разгрузить грузопоток по действующим маршрутам", - подчеркнул посол.
По его словам, этот проект не только принесет пользу трем странам, но также будет иметь большое значение для соединения Евразии и обеспечения безопасной и бесперебойной цепочки поставок.
Посол заявил, что другие важные направления участия Узбекистана в рамках "Пояса и пути" затрагивают вопросы торгово-инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в сфере туризма, здравоохранения, культурно-гуманитарных обменов, сообщает информационное агентство "Синьхуа".
В свою очередь посол Кыргызстана в Китае Актилек Мусаева заявила, что саммит "Китай - Центральная Азия" имеет большое значение для совместного развития стран региона.
Центральная Азия является нашим общим домом. Все государства-участники формата "Китай - Центральная Азия" - близкие соседи. Успехи или проблемы одной страны - это процветание или барьер на пути к развитию всего региона. В этом плане важно объединить усилия для совместного развития и раскрытия в полной мере совокупного потенциала региона", - сообщила Актилек Мусаева.
Назвав Великий шелковый путь мостом дружбы, взаимного притяжения, познания и культурного обогащения на протяжении многих веков, она заявила, что Кыргызстан и Китай связывают исторические узы добрососедства и сотрудничества.
Актилек Мусаева отметила, что Кыргызстан является одной из первых стран, которые поддержали инициативу "Пояс и путь", и придает важное значение развитию двустороннего сотрудничества с Китаем в рамках инициативы.
Наиболее перспективными направлениями двустороннего сотрудничества являются такие области, как торгово-экономическая область, инфраструктура, транспорт, энергетика, перерабатывающая промышленность, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность и туризм. Кроме того, Кыргызстан заинтересован в укреплении сотрудничества с Китаем в сферах цифровой экономики и электронной коммерции", - добавила она.
Актилек Мусаева полагает, что скорейшая практическая реализация проекта строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан должна стать значимым шагом к полноценному раскрытию транзитного потенциала региона Центральной Азии и важным звеном в продвижении совместного строительства "Пояса и пути", отмечает "Синьхуа".
Напомним, саммит "Китай - Центральная Азия" проходит в городе Сиане провинции Шэньси на северо-западе Китая.
17.05.2023, 12:34 76681
Сотрудничество Китая и стран Центральной Азии не направлено против третьей стороны - МИД КНР
Фото: russian.news.cn
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Пекин. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудничество между Китаем и государствами Центральной Азии не направлено против какой-либо третьей стороны и не ставит своей целью конкурировать с другими механизмами, заявил заместитель директора департамента Восточной Европы и Центральной Азии МИД КНР Юй Цзюнь.
Китай готов поддержать все меры, способствующие стабильности, развитию и общему процветанию региона, заявил он на брифинге для прессы, состоявшемся в городе Сиане (административный центр провинции Шэньси, Северо-Западный Китай) в преддверии саммита "Китай - Центральная Азия", сообщает информационное агентство "Синьхуа".
Китай готов работать со странами Центрально-Азиатского региона над дальнейшим укреплением механизма Китай - Центральная Азия, подчеркнул он.
Напомним, 18-19 мая в китайском Сиане пройдет саммит лидеров стран Центральной Азии и Китая. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что по итогам встречи будет подписан важный политический документ.
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