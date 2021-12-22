Акаеву предъявили новое обвинение по "Кумтору"

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Акаеву предъявили новое обвинение по эпизодам генерального соглашения с компанией "Камеко" в 1992 году и реструктуризации проекта "Кумтор" в 2003-м, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Госкомитета национальной безопасности.
Ранее сторонник Акаева Бекболот Талгарбеков заявил, что ГКНБ больше не имеет претензий к экс-главе государства. Акаев побывал на допросах в госкомитете и вернулся в Москву. В интервью российским СМИ он сказал, что все уголовные дела в его отношении закрыты.
ГКНБ считает необходимым довести до сведения общественности объективную информацию из-за "недостоверных заявлений отдельных лиц" о снятии с Акаева всех обвинений.
Лица, не имеющие отношения к проводимому расследованию и не владеющие достоверной информацией по делу, умышленно вводят общественность в заблуждение ради банального самопиара", - заявили в ведомстве.
Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются другие факты преступлений, связанных с реализацией проекта "Кумтор", а по результатам проведенных следственных действий будет дана соответствующая юридическая оценка", - сообщили в комитете.
ГКНБ также призвал всех воздержаться от распространения недостоверной информации и введения общественности в заблуждение по актуальным вопросам, вызывающим особый интерес.